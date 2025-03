EQS-News: BIKE24: Bereinigtes EBITDA steigt 2024 von EUR -3 Mio. auf EUR +5 Mio. - Profitabilitätsziel klar erreicht, Veränderungen im Vorstand

BIKE24: Bereinigtes EBITDA steigt 2024 von EUR -3 Mio. auf EUR +5 Mio. - Profitabilitätsziel klar erreicht, Veränderungen im Vorstand

Umsatzplus im vierten Quartal 7% / Gesamtjahr 0%

Bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 EUR +5 Mio.

Umsetzung der europäischen Expansionsstrategie in zwei weitere Länder erfolgt

CFO Timm Armbrust verlässt BIKE24 nach 9 erfolgreichen Jahren auf eigenen Wunsch



Profitabilitätsziel 2024 klar erreicht

Dresden, 7. März 2025 – Die BIKE24 Holding AG hat ihre Rückkehr zum Wachstum nach einem starken Schlussquartal weiter gefestigt. Im vierten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 7 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig wurde das Profitabilitätsziel für 2024 klar erreicht: Nach vorläufigen Berechnungen beträgt das bereinigte EBITDA 5 Mio. €, während im Jahr 2023 noch ein Verlust von 3 Mio. € verzeichnet wurde. Der Umsatz der europäischen E-Commerce-Plattform blieb im Gesamtjahr 2024 in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld stabil bei 226 Mio. €.

Timm Armbrust, CFO von BIKE24, gibt eine erste Einschätzung: "2024 war für uns ein sehr erfolg- und ereignisreiches Geschäftsjahr, in dem wir die Rückkehr zur Profitabilität geschafft haben. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wir die täglichen Herausforderungen in einem weiterhin von Überbeständen geprägten Markt hervorragend gemeistert haben. Nach einem operativen Verlust im Geschäftsjahr 2023 konnten wir mit einem bereinigten EBITDA von 5 Mio. € im Jahr 2024 den Weg zurück in die Gewinnzone erreichen. Die positive Dynamik setzt sich auch in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2025 fort.“

Grundlage dieser Entwicklung war unsere konsequente Fokussierung auf Bike-Enthusiasten sowie eine angepasste Einkaufspolitik, die die aktuell schwierigen Marktbedingungen berücksichtigt. Dadurch konnten wir die Bruttomarge im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 um circa 3 Prozentpunkte auf über 27 % steigern.

Andrés Martin-Birner, Mitgründer und CEO von BIKE24, ergänzt: „Es ist schön zu sehen, dass BIKE24 den Weg zurück zur nachhaltigen Profitabilität gefunden hat. Zudem konnten wir über die Quartale hinweg eine stetige Verbesserung der Wachstumsraten verzeichnen. Nach einem Umsatzrückgang von 11 % im ersten Quartal 2024 im Vergleich zur Vorjahresperiode, wuchs der Umsatz im zweiten Quartal um 1 %, im dritten Quartal um 3 % und im vierten Quartal schließlich um 7%. Im Januar und Februar 2025 konnten wir die Umsätze sogar zweistellig steigern.“

Auch ins neue Jahr ist BIKE24 strategisch dynamisch gestartet. Die länderspezifischen Onlineshops in Polen und Finnland gingen zudem einige Wochen früher live als geplant.

Die gesamten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 werden am 26. März 2025 veröffentlicht.