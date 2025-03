GNW-News: Aktionäre von Novartis heissen an der Generalversammlung 2025 alle Anträge des Verwaltungsrats gut

^* Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die 28. Dividendenerhöhung in

Folge. Für 2024 wird die Dividende auf CHF 3.50 (+6,1%) je Aktie erhöht, was einer Rendite von 3,5% entspricht(1) * Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten Giovanni Caforio zum neuen Mitglied und Vorsitzenden des Verwaltungsrats sowie Elizabeth McNally zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats. Jörg Reinhardt, Charles L. Sawyers und William T. Winters stellten sich nicht zur Wiederwahl * Alle weiteren Anträge des Verwaltungsrats wurden von der Generalversammlung genehmigt, einschliesslich der Herabsetzung des Aktienkapitals, des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2024 und des Vergütungsberichts 2024 sowie der künftigen Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung, über die jeweils separat verbindlich abgestimmt wurde Basel, 7. März 2025 - Die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis stimmten heute an der Generalversammlung (GV) des Unternehmens allen Vorschlägen des Verwaltungsrats zu. Insgesamt waren 1'693 Aktionärinnen und Aktionäre bei der in Basel abgehaltenen Versammlung anwesend, was rund 57.42% der von Novartis ausgegebenen Aktien entspricht. Mit einer Dividendenerhöhung um 6,1% auf CHF 3.50 je Aktie genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre die 28. Erhöhung in Folge, die zu einer Dividendenrendite von 3,5%(1) führt. Die Auszahlung der Dividende für das Jahr 2024 erfolgt per 13. März 2025. Wahl eines neuen Präsidenten und eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten Giovanni Caforio neu in den Verwaltungsrat sowie zum Verwaltungsratspräsidenten. Zudem wählten sie Elizabeth McNally neu in den Verwaltungsrat. Jörg Reinhardt, Charles L. Sawyers und William T. Winters stellten sich nicht zur Wiederwahl. Alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats wurden wiedergewählt. Die Amtszeit der gewählten und wiedergewählten Mitglieder dauert bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten zudem für die Wiederwahl aller derzeitigen Mitglieder des Vergütungsausschusses sowie die Wahl von John D. Young als neues Mitglied des Vergütungsausschusses - alle für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV. Simon Moroney bleibt mit seiner Wiederwahl Vorsitzender des Vergütungsausschusses, entsprechend der Benennung durch den Verwaltungsrat. Informationen zum beruflichen Hintergrund der Verwaltungsratsmitglieder finden sich unter: www.novartis.com/about/board-directors (http://www.novartis.com/about/board-directors). Herabsetzung des Aktienkapitals Im Einklang mit der Empfehlung des Verwaltungsrats genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre zudem die Vernichtung von 77 508 630 Aktien und die entsprechende Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 37 979 228.70 (von CHF 1 073 065 943.53 auf CHF 1 035 086 714.83). Weitere Aktienrückkäufe Um die vollständige Umsetzung des bereits angekündigten Aktienrückkaufs von bis zu CHF 15 Milliarden und allfälliger zusätzlicher Aktienrückkäufe zu ermöglichen, stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre dem Antrag des Verwaltungsrats zu, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, von der GV 2025 bis zur GV 2028 von Zeit zu Zeit bis zu CHF 10 Milliarden Aktien zurückzukaufen. Dies kommt zusätzlich zu den verbleibenden Ermächtigungen in Höhe von CHF 3,5 Milliarden(2) aus den GVs 2022 und 2023 hinzu. Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung In zwei getrennten verbindlichen Abstimmungen genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum ab der GV 2025 bis zur GV 2026 sowie den maximalen Gesamtvergütungsbetrag für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025. In einer Konsultativabstimmung bestätigten sie auch den Vergütungsbericht 2024. Anträge Eine detaillierte Auflistung aller Beschlüsse der ordentlichen GV 2025 finden Sie unter: https://www.novartis.com/ch-de/investoren/generalversammlung (https://novartis.com/agm) Haftungsausschluss Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie «potenziell», «können», «werden», «planen», «würden», «erwarten», «vorhersehen», «vorausschauen», «glauben», «verpflichten», «experimentell», «Pipeline», «Markteinführung» oder ähnlichen Begriffen zu erkennen oder an ausdrücklichen oder impliziten Bezugnahmen auf mögliche Marktzulassungen, neue Indikationen oder Kennzeichnungen für die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zu prüfenden oder zugelassenen Produkte oder mögliche künftige Umsätze mit solchen Produkten. Es wird empfohlen, sich nicht zu stark auf diese Aussagen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Ansichten und Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse und unterliegen erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten. Sollten diese Risiken oder Ungewissheiten in einem oder mehreren Fällen eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es besteht keine Garantie, dass die Prüfpräparate oder zugelassenen Produkte, die in dieser Medienmitteilung beschrieben werden, für irgendwelche zusätzlichen Indikationen oder Etikettierungen auf irgendeinem Markt zu irgendeiner Zeit tatsächlich eingereicht oder für den Verkauf zugelassen werden. Daneben besteht auch keine Garantie dafür, dass diese Produkte künftig wirtschaftlich erfolgreich sind. Insbesondere könnten unsere Erwartungen in Bezug auf solche Produkte unter anderem durch folgende Faktoren beeinträchtigt werden: die mit der Forschung und Entwicklung verbundenen Unwägbarkeiten, einschliesslich der Ergebnisse klinischer Studien und zusätzlicher Analysen vorhandener klinischer Daten; behördliche Massnahmen oder Verzögerungen oder staatliche Regulierung im Allgemeinen; globale Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen, einschliesslich des Preis- und Erstattungsdrucks seitens der Regierung, der Kostenträger und der Allgemeinheit sowie der Anforderungen an eine erhöhte Preistransparenz; unsere Fähigkeit, den Schutz unseres geistigen Eigentums zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; die besonderen Verschreibungspräferenzen von Ärzten sowie Patientinnen und Patienten; allgemeine politische, wirtschaftliche und geschäftliche Gegebenheiten, einschliesslich der Auswirkungen von Pandemien und der Bemühungen, diese einzudämmen; Sicherheits-, Qualitäts-, Datenintegritäts- oder Herstellungsprobleme; potenzielle oder tatsächliche Verletzungen der Datensicherheit und des Datenschutzes oder Störungen unserer IT-Systeme sowie andere Risiken und Faktoren, die im aktuellen Formular 20-F der Novartis AG aufgeführt sind, das bei der US Securities and Exchange Commission hinterlegt ist. Novartis stellt die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren. Novartis Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert. Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern, damit Patientinnen und Patienten, medizinisches Fachpersonal und die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere Medikamente erreichen fast 300 Millionen Menschen weltweit. Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter https://www.novartis.com (https://www.novartis.com/) und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/novartis/), Facebook (https://www.facebook.com/novartis/), X/Twitter (https://twitter.com/Novartis) und Instagram (https://instagram.com/novartis?igshid=MzRlODBiNWFlZA==__;!!N3hqHg43uw!pjp8z253J 5NjaOYrW65UbAAlHeHRdQ- w0m4ezZxEQEl0ptafXN2M99VRIk39pf49PAc8NbK93Pxp3uaSBQkAf8oEnzWXG8Sk$) in Verbindung. Referenzen 1. Basierend auf dem Schlusskurs der Novartis-Aktie an der SIX Swiss Exchange von CHF 99.47 am 6. März 2025 2. Stand: 31. Dezember 2024 # # # Novartis Media Relations E-Mail: media.relations@novartis.com (mailto:media.relations@novartis.com) Novartis Investor Relations Zentrale Anlaufstelle für Anleger: +41 61 324 79 44 E-Mail: investor.relations@novartis.com (mailto:investor.relations@novartis.com) °