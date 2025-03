WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. März 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 20. März 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR über Nacht: CHN: Handelsbilanz 2/25 08:00 NOR: Industrieproduktion 1/25 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich, Dezember und Jahr 2024 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 1/25 08:00 ROU: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Industrieproduktion 1/25 11:00 EUR: BIP Q4/24 (endgültig) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/24 11:00 EUR: Haushaltskonsum Q4/24 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/24 (endgültig) 11:00 GRC: Arbeitslosenzahlen Q4/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 1/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 EUR: Online-Pk zu den Ergebnissen des EU-Sondergipfels zur europäischen Verteidigung mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann DEU: Equal Pay Day - internationaler Aktionstag für die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen EUR: Treffen der EU-Justizminister, Brüssel USA: US-Präsident Donald Trump spricht beim «Krypto-Gipfel» im Weißen Haus --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. MÄRZ TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/25 02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen 07:10 DEU: Hypoport, Jahreszahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Traton SE, Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Januar 2025 12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz) 12:15 GBR: Direct Line Insurance Group, außerordentliche Hauptversammlung 21:05 USA: Oracle, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/25 00:50 JPN: Handelsbilanz 1/25 06:00 JPN: CI-Index Frühindikationen 1/25 (vorläufig) 07:00 FIN: Industrieproduktion 1/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 1/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 1/25 09:00 AUT: Industrieproduktion 1/25 10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/25 TERMINE KONJUNKTUR EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Brüssel SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahres-Pk Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) DEU: Treuhandverwaltung des Bundes für Mehrheitseigner der Ölraffinerie PCK läuft aus, Schwedt/Oder --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (11.00 h Call) 09:00 DNK: Lego, Jahreszahlen 19:00 USA: Eaton, Investor Conference Call TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Mercedes-Benz Group AG, Investor Relations Retail Investor Event USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/24 (endgültig) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q4/24 08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Ökonomen wie Clemens Fuest und Juristen wie Udo di Fabio stellen neues Jahresheft der Stiftung Familienunternehmen vor, Berlin 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz 2025 des Verbands Deutscher Reeder (VDR), Hamburg BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen 06:30 CHE: Ascom, Jahreszahlen 06:50 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Ferrexpo, Jahreszahlen 10:00 DEU: VCI legt Bericht zum vierten Quartal und Jahreszahlen 2024 vor, Berlin 10:30 DEU: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Bilanz-Pk, Stuttgart 14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung 18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung 21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/25 08:00 TUR: Leistungsbilanz 1/25 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 13:30 USA: Verbraucherpreise 2/25 13:30 USA: Realeinkommen 2/25 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Tagessatz in der Krankentagegeldversicherung, Karlsruhe 09:30 DEU: Konferenz »The ECB and Its Watchers» mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt 10:00 DEU: Pk ZIV-Die Fahrradindustrie zu Marktdaten 2024 der Fahrradbranche in Deutschland, Berlin DEU: Circular Valley Convention 2025 - branchenübergreifende Veranstaltung und Marktplatz für Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, Düsseldorf GRL: Ergebnis von Parlamentswahl auf Grönland erwartet, Nuuk --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Rieter, Jahreszahlen 06:50 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen 07:00 CHE: Inficon, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fresenius Medical Care, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/25 07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen 07:00 DEU: K+S, Geschäftsbericht (10.30 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen 07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen 07:00 ITA: Enel, Jahreszahlen 07:00 CHE: DocMorris, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen 07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen 10:00 DEU: Marke Volkswagen und Brand Group Core, Jahres-Pk, Wolfsburg 11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk 2025, Bochum TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/25 08:00 ROU: Industrieproduktion 1/25 08:30 CHE: Erzeugerpreie 2/25 08:30 CHE: Importpreise 2/25 09:30 DEU: IfW Kiel, Konjunkturprognose im Frühjahr für Deutschland und die Welt 11:00 DEU: RWI, Konjunkturprognose 11:00 EUR: Industrieproduktion 2/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/25 13:§0 USA: Erzeugerpreise 2/25 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Veranstaltung mit Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) und EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos zur Energiewende, Stuttgart --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht 07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (8.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen 07:30 DEU: Daimler Truck, Jahreszahlen 10:00 DEU: MVV Energie AG, Hauptversammlugn, Mannheim TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: De Longhi, Jahreszahlen TWN: Foxconn, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 1/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 1/25 08:00 GBR: BIP 1/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 1/25 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/25 (vorläufig) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Geschäftsbericht 07:00 CHE: Julius Bär, Geschäftsbericht 11:00 DEU: Volkswagen Group Mobility, Jahres-Pk (online) 17:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Jahres-Pk der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken, München TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Industrieproduktion 2/25 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/25 08:00 NOR: Handelsbilanz 2/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 14:00 POL: Verbraucherpreise 2/25 14:00 POL: Handelsbilanz 1/25 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/25 13:30 USA: Empire State Index 3/25 15:00 USA: Lagerbestände 1/25 15:00 USA: NAHB-Index 3/25 SONSTIGE TERMINE DEU: ISH 2025 - Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft, Frankfurt/M. DEU: Pk Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA): Vorstellung Frühjahrsgutachtens 2025, Frankfurt/M. BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Minister für Energie, Brüssel FRA: OECD legt Zwischenbericht zu Wirtschaftsausblick vor, Paris POL: Informelles EU-Verkehrsministertreffen, Warschau --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Jahreszhalen 07:15 CHE: SNB, Geschäftsbericht 08:00 GBR: Close Brothers Group, Halbjahreszahlen 13:45 USA: Corning, Investor Day 14:30 USA: The Mosaic, Analyst Day 15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung 16:30 USA: Qualcomm, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Summit 2025 Investor Meeting TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Jahreszahlen DEU: Audi Zahlen Geschäftsjahr 2024, Ingolstadt TERMINE KONJUNKTUR 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 1/25 09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen Frühjahr 2025 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 3/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 1/25 13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 2/25 13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/25 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/25 14:15 USA: Industrieproduktion 2/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zur Haftung einer Wertpapiersammelbank für das Einfrieren von Wertpapieren einer iranischen Bank, Karlsruhe 10:30 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu überragender marktübergreifenden Bedeutung von Apple, Karlsruhe 11:00 DEU: Internationale Sanitär- und Heizungsmesse (ISH), Frankfurt/M. 11:00 DEU: Hybrides Pressegespräch der Chemieverbände Hessen zur aktuellen Lage der Chemie- und Pharmabranche, Frankfurt/M. BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel POL: Fortsetzung informelles EU-Verkehrsministertreffen, Warschau --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen 2024 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen 08:00 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz 2024 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: General Mills, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Handelsbilanz 2/25 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 1/25 05:30 JPN: Industrieproduktion 1/25 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 1/25 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/25 (endgültig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/24 19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung mündliche Verhandlung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen den Energiekonzern RWE; Entscheidung möglich, Hamm 10:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz Plastics Europe Deutschland, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB-Aktienmarktprognose --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Jahreszahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Jahreszahlen 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen 08:00 LUX: RTL Group, Jahreszahlen 10:30 CHE: Givaudan, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen 15:00 FIN: Stora Enso, Hauptversammlung 18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung 21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: HelloFresh, Capital Markets Day DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht 2024 USA: Micron Technology, Q2-Zahlen USA: FedEx, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 2/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/25 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/25 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. PK) 10:00 POL: Industrieproduktion 2/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 2/25 11:00 EUR: Bauproduktion 1/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/24 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/25 15:00 USA: Frühindikator 2/25 15:00 USA: Wiederverkäufe 2/25 SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Veranstaltung Bund der Steuerzahler zu den Folgen der Bundestagswahl, Mühldorf am Inn BEL: EU-Gipfel, Brüssel USA: Anhörung zum Ausschluss der US-Nachrichtenagentur AP von bestimmten Veranstaltungen im Weißen Haus, Washington ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi