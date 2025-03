Aktien Europa Schluss: EuroStoxx stark unter Druck - Wirtschaftssorgen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat zu Wochenbeginn seine jüngsten Verluste ausgeweitet. Der Eurozonen-Leitindex schloss am Montag 1,49 Prozent tiefer bei 5.386,98 Punkten. Angesichts des Einflusses der US-Zollpolitik litt das Börsenbarometer weiter unter Sorgen in puncto US-Wirtschaftswachstum. Mittlerweile wird sogar befürchtet, dass die USA als größte Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession abrutschen könnten.

Als Belastung kam hinzu, dass die Grünen im Deutschen Bundestag dem milliardenschweren Verteidigungs- und Infrastrukturpaket von CDU/CSU und SPD in seiner aktuellen Form nicht zustimmen wollen. Allerdings zeigten sich die Grünen verhandlungsbereit. Die Aussicht auf ein Sondervermögen für die deutsche Infrastruktur mit 500 Milliarden Euro hatte den EuroStoxx zuletzt angetrieben.

Der britische FTSE 100 sank um 0,92 Prozent auf 8.600,22 Punkte. Für den Schweizer SMI ging es um 0,48 Prozent auf 13.013,45 Punkte nach unten./la/jha/