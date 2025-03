Eurozone: Milliardenschwere Finanzprogramme beflügeln Sentix-Konjunkturindex

LIMBURG (dpa-AFX) - Die Ankündigungen von milliardenschweren Investitionsprogrammen für Rüstung und Infrastruktur haben für eine deutliche Verbesserung der Konjunkturerwartungen von Anlegern gesorgt. Der Sentix-Konjuniturindex für die Eurozone ist im März deutlich stärker als erwartet gestiegen. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator kletterte um 9,8 Punkte auf minus 2,9 Punkte, hieß es in einer am Montag in Limburg veröffentlichten Mitteilung. Damit hat sich der Konjunkturindikator den zweiten Monat in Folge verbessert und den höchsten Wert seit dem vergangenen Juni erreicht. Analysten hatten im Schnitt eine deutlich geringere Verbesserung auf minus 9,3 Punkte erwartet.

"Die Ankündigung von schuldenfinanzierten Rüstungsprogrammen sowie von Infrastrukturinvestitionen haben die Anleger für die weitere konjunkturelle Entwicklung regelrecht euphorisiert", heißt es in der Mitteilung. Der Anstieg des Konjunkturindikators sei der drittgrößte Monatsanstieg seit Erhebungsbeginn des sentix Konjunkturindex im Jahr 2003. Die Sentix-Experten weisen darauf hin, dass die Hoffnungen auf eine bessere konjunkturelle Entwicklung "ganz wesentlich auf Deutschland ruhen". "Mit massiven schuldenfinanzierten Investitionen in Rüstungsgüter soll die europäische Wirtschaft wieder durchstarten."

An den Finanzmärkten wird die Konjunkturumfrage von Sentix beachtet, weil sie früh im Monat erscheint. Beobachter erhoffen sich Hinweise auf andere Indikatoren wie die ZEW-Konjunkturerwartungen oder das Ifo-Geschäftsklima. Die Umfrage von Sentix wurde vom 6. bis 8. März unter 1.097 Investoren durchgeführt, davon 208 institutionelle Anleger./jkr/jsl/mis