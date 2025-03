ROUNDUP: Verunglückter Tanker hatte 220.000 Barrel Kerosin geladen

LONDON (dpa-AFX) - Der bei einem Zusammenstoß vor der britischen Küste beschädigte Tanker "Stena Immaculate" hatte 220.000 Barrel (knapp 35 Millionen Liter) Flugzeugtreibstoff geladen. Das geht aus einer Mitteilung des Betreibers Crowley, einem US-Schifffahrts- und Logistikunternehmen hervor. Die Ladung sei auf 16 voneinander getrennte Tanks verteilt gewesen, hieß es weiter. Mindestens einer dieser Tanks sei bei dem Aufprall beschädigt worden. Wie viel von dem Treibstoff ins Wasser gelangt sein könnte, war zunächst unklar.

Der unter US-Flagge fahrende Tanker war nach Angaben von Crowley am Montagmorgen von dem portugiesischen Containerschiff "Solong" gerammt worden, als er vor der Mündung des Flusses Humber vor Anker lag. Warum es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Die Untersuchungen dazu liegen federführend bei den Flaggenstaaten.

Klaffendes Loch auf der Backbord-Seite

Beide Schiffe waren bei dem Zusammenstoß in Brand geraten. Es soll mehrere Explosionen gegeben haben. Auf Luftaufnahmen der BBC war ein klaffendes Loch auf der Backbord-Seite des Schiffes zu sehen. Flammen waren keine mehr zu erkennen. Gas und Flüssigkeiten schienen aber an verschiedenen Stellen auszutreten, wie auf Videoaufnahmen zu erkennen war. Britische Behörden seien dabei, die Auswirkungen auf die Umwelt zu erfassen, sagte Pennycock.

Die "Solong" stand nach Angaben der Küstenwache auch am Dienstagnachmittag weiterhin in Flammen und trieb in Richtung Süden ab. Berichte, wonach das Containerschiff mehrere Behälter mit Natriumcyanid geladen haben sollte, wurden von deren Reederei Ernst Russ dementiert. Natriumcyanid ist eine giftige Substanz, die das Ökosystem belasten kann. Die Container seien jedoch leer gewesen, hieß es in einer Mitteilung des in Hamburg ansässigen Unternehmens./cmy/DP/jha