Sensirion Holding AG: Neugeschäft treibt starkes Umsatzwachstum trotz herausforderndem Marktumfeld

Neugeschäft treibt starkes Umsatzwachstum trotz herausforderndem Marktumfeld

Im Geschäftsjahr 2024 konnte Sensirion auf den Wachstumspfad zurückkehren und den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 22.1 % in Lokalwährung und 18.6 % in Schweizer Franken auf CHF 276.5 Mio. steigern. Das Umsatzwachstum liegt damit am oberen Rand der Guidance und ist vor allem auf das Neugeschäft im Industrie- und Automotive-Markt zurückzuführen. Damit zahlte sich die konsequente Fortführung der Investitionen in Wachstumsprojekte und Innovationen auch während des Krisenjahres 2023 aus. Die globale Marktsituation für das Bestandsgeschäft ist hingegen nach wie vor herausfordernd. Die Profitabilität hat sich dank des Umsatzwachstums und eines konsequenten Kostenoptimierungsprogramms verbessert. Sie liegt über der kommunizierten Jahresprognose: Bereinigt um die Einmalkosten aufgrund der Beendigung der Aktivitäten in Berlin liegt die Bruttomarge bei 49.2 % und die EBITDA-Marge bei 10.5 %.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Sensirion erneut ein starkes Umsatzwachstum und eine Normalisierung der Profitabilität innerhalb des mittelfristigen Zielkorridors im mittleren bis hohen Zehnerbereich.

Der Verwaltungsrat der Sensirion Holding AG schlägt Mirjana Blume für die Nachfolge der anlässlich der Generalversammlung vom 12. Mai 2025 nicht mehr kandidierenden Verwaltungsrätin Ricarda Demarmels vor.

Finanzielle Übersicht

Konsolidiert, in CHF Mio. 1. Januar -

31. Dezember 2024 1. Januar -

31. Dezember 2024, bereinigt* 1. Januar –

31. Dezember 2023 Umsatz 276.5 276.5 233.2 Bruttogewinn 134.9 136.1 121.8 - in % des Umsatzes 48.8% 49.2% 52.2% Betriebsergebnis (18.4) 10.2 (5.8) - in % des Umsatzes (6.7%) 3.7% (2.5%) Gewinn (Verlust) für die Periode (28.9) 4.5 (6.6) - in % des Umsatzes (10.4%) 1.6% (2.8%) Unverwässertes Ergebnis

je Namenaktie (in CHF) (1.85) 0.29 (0.42) EBITDA 0.4 29.0 10.1 - in % des Umsatzes 0.1% 10.5% 4.3% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 37.2 (10.9) Investitionsausgaben (33.7) (35.5) Freier Cashflow 3.5 (46.4) per 31. Dez. 2024 per 31. Dez. 2023 Nettoliquidität (Nettoverschuldung) 54.4 73.1 Anzahl Mitarbeitende (FTE) 1’164 1’293

* Ausserordentliche Wertberichtigung von CHF 28.6 Mio. auf EBITDA-Stufe und CHF 33.4 Mio. auf Reingewinn-Ebene. Alle ausserordentlichen Kosten resultieren aus der Beendigung der Aktivitäten in Berlin im Bereich Condition Monitoring (Zustandsüberwachung) und wurden vollumfänglich der Erfolgsrechnung des ersten Halbjahres 2024 belastet und aus Vergleichsgründen adjustiert.



Im vergangenen Jahr hat Sensirion in einem anspruchsvollen Umfeld sowohl operativ als auch strategisch wichtige Fortschritte erzielt und ist nach dem schwierigen Jahr 2023 wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte spürte Sensirion eine erhöhte Wachstumsdynamik. Während das globale Marktumfeld für das Bestandgeschäft weiterhin herausfordernd war, wurde das Wachstum primär durch neue, innovative Produkte vorangetrieben. Damit zahlte sich die konsequente Fortführung der Investitionen in Wachstumsprojekte und Innovationen trotz des Krisenjahres 2023 aus. Auch die Profitabilität hat sich dank des Umsatzwachstums und eines konsequenten Kostenoptimierungsprogramms verbessert und liegt auf Stufe EBITDA leicht über der kommunizierten Jahresprognose. Das erreichte Profitabilitätsniveau stellt jedoch nur eine Zwischenetappe dar. Es bleibt Sensirions klare Ambition, im laufenden Jahr die Profitabilität weiter zu steigern und wieder unsere mittelfristige Zielgrösse im mittleren bis hohen Zehnerbereich zu erreichen.

Der Ausblick für die kommenden Jahre bleibt optimistisch, dank einer gut gefüllten Neugeschäftspipeline und starker globaler Megatrends wie Energieeffizienz, Klimawandel und Gesundheit, die von unseren Sensorlösungen unterstützt werden.



Breit abgestützte Rückkehr zu organischem Wachstum

Das Gesamtjahr 2024 schliesst mit einem Umsatz von CHF 276.5 Mio. am oberen Ende der im März veröffentlichten Guidance ab. Dies entspricht einem starken organischen Umsatzwachstum von +22.1 % in Lokalwährungen und +18.6 % in Schweizer Franken gegenüber dem Vorjahr.

Das operative Ergebnis wird ausserordentlich belastet durch die Beendigung der Aktivitäten in Berlin im Bereich Condition Monitoring. Die um diese Sondereffekte bereinigte Bruttomarge liegt mit 49.2 % leicht oberhalb der kommunizierten Jahresguidance, aber tiefer als im Vorjahr: Dies ist vor allem auf den höheren Umsatzanteil des margenschwächeren Modulgeschäfts zurückzuführen. Darüber hinaus belastete auch die Unterauslastung unserer Fertigungskapazitäten für Komponenten die Bruttomarge, wenngleich sich diese im Verlauf des Berichtsjahres verringerte. Das bereinigte EBITDA liegt mit CHF 29.0 Mio. (10.5 %) leicht über der kommunizierten Guidance.

Auf Stufe Betriebsergebnis resultierte ein adjustierter Gewinn von CHF 10.2 Mio., was zu einem bereinigten Nettogewinn für das Berichtsjahr von CHF 4.5 Mio. führt. Der operative Cashflow steigerte sich gegenüber dem Vorjahr signifikant auf CHF 37.2 Mio.

Die bereits Ende 2023 eingeleiteten Massnahmen zur Produktivitätssteigerung und Kostenoptimierung in den Werken sowie in weiteren Bereichen wurden wie geplant umgesetzt und zeigten insbesondere in der zweiten Jahreshälfte Wirkung. Insgesamt konnte die annualisierte operative Kostenbasis durch dieses Programm um rund CHF 9 Mio. gesenkt werden, ohne den Fokus auf die gut gefüllte Pipeline an kurz- und langfristigen Wachstumsprojekten aus den Augen zu verlieren.

Starke Umsatzentwicklung in Automotive und Industrial; flache Entwicklung in Medical und Consumer

Der Umsatz im Automobilmarkt stieg gegenüber dem Vorjahr um 11 % auf CHF 80.6 Mio. Im zweiten Halbjahr verschlechterte sich das makroökonomische Umfeld im Automobilmarkt, was sich insbesondere in reduzierten Abrufen der europäischen OEMs niederschlug. Dennoch konnte Sensirion auch das zweite Halbjahr mit einem Umsatzplus (gegenüber der Vorjahresperiode) abschliessen. Das erneute Wachstum wurde vor allem durch neu angelaufene Modulprojekte als Tier-1 für europäische OEM-Kunden getrieben. Das bestehende Tier-1-Geschäft sowie das Tier-2-Geschäft mit Komponenten entwickelten sich aufgrund des konjunkturellen Gegenwinds je nach Anwendung stabil bis leicht rückläufig.

Der Medizinalmarkt entwickelte sich im Jahr 2024 mit einem Jahresumsatz von CHF 44.6 Mio. (-1 % gegenüber dem Vorjahr) flach. Nach einem stark rückläufigen ersten Halbjahr 2024 aufgrund des Lagerabbaus und eines Basiseffekts aus dem ersten Halbjahr 2023 zeigte sich im zweiten Halbjahr eine deutliche Erholung der Nachfrage, insbesondere im Bereich CPAP. Inzwischen scheint sich die Lagersituation, etwas früher als erwartet, normalisiert zu haben. Zudem profitierte Sensirion gegen Ende des Jahres noch von einem kurzfristigen Nachfrageschub aus China im Vorfeld der drohenden Zölle auf chinesische Medizinprodukte in den USA.

Nach einem Umsatzrückgang im Jahr 2023 zeigte der breit diversifizierte Industriemarkt eine erfreuliche Erholung. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 36 % auf CHF 137.3 Mio. Dieses Wachstum wurde im Wesentlichen durch zwei Wachstumsimpulse erreicht: Zum einen durch eine robuste Nachfrageerholung im Bereich der Luftreiniger nach den erheblichen Korrekturen im Vorjahr, zum anderen durch den ersten signifikanten Umsatzbeitrag unserer neuen Produktkategorie der A2L-Lecksensoren für Klimaanlagen. Dieses neue A2L-Geschäft, das sich vor allem auf die USA konzentriert, wird auch im Jahr 2025 wesentlich zum Umsatzwachstum beitragen. Die weiteren Teilmärkte innerhalb des Industriesektors entwickelten sich unterschiedlich: Während Gas-Metering dank neuer Projekte in europäischen Ländern erneut zulegen konnte, war das zyklische Halbleitergeschäft rückläufig.

Der eher zyklische Consumer-Markt zeigt bisher nur zögerliche Erholungstendenzen. Mit einem Jahresumsatz von CHF 14.0 Mio. (-6 % gegenüber Vorjahr) schloss er leicht unter dem bereits schwachen Vorjahr ab, was insbesondere auf die allgemein schwache Konjunktur und die im Jahresverlauf noch nicht vollständig bereinigte Lagersituation zurückzuführen ist. Zudem litt der Umsatz unter der anhaltenden Schwäche im Distributionsgeschäft.

Ambitionierte Wachstumsstrategie

Beim Investorentag anfangs November 2024 in Stäfa präsentierte Sensirion ihre ambitionierte Wachstumsstrategie für den nächsten Wachstumszyklus von 3 bis 5 Jahren unter der Mission „We make a difference in sensing for a better world“.

Sensirion ist als innovativer Sensorhersteller strategisch gut aufgestellt und blickt mittel- und langfristig positiv in die Zukunft. Das Unternehmen profitiert weiterhin von Megatrends wie Energieeffizienz, Klimawandel und Gesundheit, die den verstärkten Einsatz von Sensoren in einer Vielzahl von Anwendungen vorantreiben. Darüber hinaus verfügt Sensirion über eine vielversprechende und gut gefüllte Pipeline an neuen Kunden- und Design-in-Projekten in allen Märkten. Diese starke strategische Positionierung ist auch das Ergebnis der Entscheidung, auch im herausfordernden Jahr 2023 weiter in Wachstumsprojekte zu investieren.

Erneuerungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung

An der kommenden Generalversammlung im Mai 2025 wird die langjährige Verwaltungsrätin und Vorsitzende des Audit Committee, Ricarda Demarmels, für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Mirjana Blume zur Wahl vor. Sie verfügt über eine breite Erfahrung als CFO und CEO in verschiedenen Technologieunternehmen. Zurzeit ist sie Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzende des Audit Committee verschiedener Unternehmen.

Optimistischer Ausblick auf 2025

Sensirion blickt optimistisch auf das Jahr 2025 und erwartet erneut ein starkes Umsatzwachstum, primär aufgrund des fortgesetzten Ramp-up von A2L-Sensoren für den US-HVAC-Markt. Im Bestandsgeschäft bleibt Sensirion verhalten optimistisch aufgrund der anspruchsvollen makroökonomischen und geopolitischen Lage und der Strukturschwäche in den wichtigen Automotive-Absatzmärkten. Unsicherheiten ergeben sich vor allem aus dem genauen Verlauf des laufenden A2L-Ramp-up, aus der schwer prognostizierbaren Handelspolitik in den USA sowie dem Konjunkturverlauf in China.

Bei der Profitabilität erwartet Sensirion eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, zum einen durch das erneute Umsatzwachstum, zum anderen durch die Einsparungen aus dem letztjährigen Kostenoptimierungsprogramm.

Unter der Annahme unveränderter Wechselkurse und einer stabilen Konjunktur erwartet Sensirion für das Geschäftsjahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von CHF 310 bis 350 Mio. (FY 2024: CHF 276.5 Mio.). Dies entspricht einem prognostizierten organischen Wachstum von 12 bis 27 % gegenüber 2024. Die EBITDA-Marge erwartet Sensirion innerhalb des mittelfristigen Zielkorridors im mittleren bis hohen Zehnerbereich.

Basierend auf der Wachstumsstrategie und den unterstützenden säkularen Megatrends bestätigt Sensirion auch die mittelfristigen Ziele, wie anlässlich des Investorentages im November 2024 diskutiert.

Über die Sensirion Holding AG

Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Gasleckagesensoren, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie, und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com.

