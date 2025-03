Zu hohe Kosten: Puma warnt vor Gewinnrückgang - Schwaches 1. Quartal erwartet

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Handelsspannungen und starke Schwankungen der Wechselkurse lassen den Sportartikelkonzern Puma vorsichtig auf das laufende Jahr schauen. Zwar dürfte der Umsatz 2025 währungsbereinigt im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend in Herzogenaurach mit. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stellt sich der Vorstand aber auf einen Rückgang auf 520 bis 600 Millionen Euro ein. 2024 waren es noch 622 Millionen. Die Puma-Aktie verlor im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate 1,4 Prozent.

Bereits der Jahresstart dürfte schwach ausgefallen sein: Der Erlös des ersten Quartals dürfte wegen schlechter Geschäfte in den USA und China im niedrigen einstelligen Bereich unter dem Vorjahresniveau zugelegt haben. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) der ersten drei Monate soll voraussichtlich bei rund 70 Millionen Euro liegen. Inklusive Einmalkosten soll dieser deutlich unter dem Vorjahresniveau von 159,0 Millionen Euro liegen.

Für das abgeschlossene Jahr will der Vorstand eine Dividende von 61 Cent je Aktie vorschlagen (2023: 82 Cent). Die vollständigen Zahlen zum abgeschlossenen Geschäftsjahr will der Vorstand an diesem Mittwoch vorstellen./ngu/jha/