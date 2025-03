Conti-Kontrollrat stimmt Spin-Off Autozulieferung zu

Der Continental-Konzern will seine Autozuliefersparte in diesem September an die Börse abspalten. Der Aufsichtsrat der Hannoveraner stimmte dem Plan am Mittwoch zu, wie das Dax-Unternehmen mitteilte. Für je zwei Conti-Aktien sollen die Anteilseigner eine neue Aktie des künftigen Automotive-Konzerns erhalten. Die Autozulieferung soll mit Barmitteln in Höhe von 1,5 Milliarden Euro ausgestattet werden, hinzu kommt eine revolvierende Kreditlinie von 2,5 Milliarden Euro.

Der künftige Continental-Konzern, der dann noch aus der Reifensparte und dem Kunststofftechnikgeschäft bestehen würde, will nach der Abspaltung 40 bis 60 Prozent des Konzerngewinns als Dividende ausschütten. Bisher sind es bei der jetzigen Conti 20 bis 40 Prozent Regelausschüttung.

Der neue Autozulieferkonzern soll zehn bis 30 Prozent seines Gewinns als Dividende an die Anleger verteilen, sofern die Ergebnisse das zulassen. Die Hauptversammlung im April muss dem Spin-Off noch zustimmen, der Aufsichtsrat empfiehlt der Aktionärsversammlung ebendiese Zustimmung. Die Conti-Aktie stieg auf ein Tageshoch und kletterte um über zwei Prozent.