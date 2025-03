EQS-News: cyan AG erreicht Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und plant weiter starkes Unternehmenswachstum

EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

cyan AG erreicht Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und plant weiter starkes Unternehmenswachstum



13.03.2025 / 08:00 CET/CEST

Operativer Konzernumsatz in Höhe von EUR 7,1 Mio. erzielt

Wachstumsziel von 50 % gegenüber dem Vorjahr erreicht

Signifikante Verbesserung des EBITDA auf EUR -1,6 bis -1,5 Mio.

Investitionen in Entwicklung und Vertrieb für weiteres Wachstum geplant

München, 13. März 2025 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, gibt heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt. Das Unternehmen erzielte ein Umsatzwachstum von rund 50 % im Vergleich zum Vorjahr 2023. Dies entspricht einem operativen Konzernumsatz von EUR 7,1 Mio. (2023: EUR 4,7 Mio.). Der Umsatz lag damit in der oberen Hälfte der prognostizierten Spanne von EUR 6,6 Mio. bis 7,4 Mio. Dadurch steigert cyan – wie prognostiziert – das EBITDA signifikant auf EUR -1,6 bis -1,5 Mio. Das EBITDA lag im Geschäftsjahr 2023 noch bei EUR -4,5 Mio. Diese Entwicklung unterstreicht, dass cyan die großen Chancen im Cybersecurity-Markt konsequent nutzt und den eingeschlagenen Wachstumskurs des Vorjahres weiter fortsetzt.

Thomas Kicker, CEO der cyan AG:

„Mein erstes Jahr als CEO von cyan war geprägt von strategischen Weichenstellungen und einer erfolgreichen operativen Entwicklung. Wir haben ein hoch motiviertes und äußerst fähiges Team kennengelernt und weiter aufgebaut. Gemeinsam haben wir entscheidende Stellschrauben gedreht und cyan auf einen nachhaltigen Wachstumskurs gebracht. Mit dem Strategieprogramm haben wir die Kostenbasis gesenkt, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten intensiviert und unsere Finanz- sowie Vertriebsprozesse optimiert. Das dynamische Subscriber-Wachstum sowie die gute Entwicklung bei Umsatz und EBITDA bestätigen unsere Strategie. Mit der kürzlich gelaunchten Cybersecurity-Lösung

cyan Guard 360

haben wir uns zudem produktseitig breiter aufgestellt. Auf diesen Erfolgen bauen wir auf und investieren entschlossen in die Zukunft von cyan.“

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 geht das Management von einem weiteren Umsatzwachstum auf EUR 8,4 Mio. bis 9,2 Mio. aus. Das EBITDA wird sich voraussichtlich erneut signifikant verbessern mit dem Ziel eine schwarze Null zu erreichen. Die positive Entwicklung gründet zum einen auf dem weiteren erfolgreichen Ausbau der Endkundenbasis, die im Geschäftsjahr 2024 um rund 86 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert wurde. Weitere Impulse für die nachhaltig positive Entwicklung resultieren aus den Wachstumschancen im Markt. Der Fokus liegt auf der Expansion im Telekommunikationssektor, um weitere Neukundenabschlüsse zu erzielen, sowie auf dem neuen Produkt

cyan Guard 360

als Sicherheitslösungen für den Mittelstand. Dank des Umsatzwachstums und des konsequenten Kostenmanagements befindet sich cyan in einer stabilen finanziellen Lage. Daher spielen insbesondere Investitionen in die Weiterentwicklung und Markteinführung der Cybersecurity-Lösung

cyan Guard 360

beim Unternehmenswachstum eine Schlüsselrolle. Gleichzeitig investiert cyan im Jahr 2025 verstärkt in den Vertrieb durch neue Mitarbeiter und Vertriebsaktivitäten, um die Marktdurchdringung speziell im Telekomsektor weiter zu steigern und zusätzliche Wachstumspotenziale zu erschließen.

Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft der internationalen Geschäftspartner integriert, welche diese unter der eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung

cyan Guard 360

für mittelständische Unternehmen an.

Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).

Weitere Informationen unter:

www.cyansecurity.com

cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Tel.: +49 89 71042 2073

E-Mail:

ir@cyansecurity.com

cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Tel.: +49 40 60 91 86 65

E-Mail:

cyan@kirchhoff.de

