Bundesbank-Präsident Nagel hält Rezession wegen Zoll-Streit für möglich

Sollte der Handelsstreit zwischen Europa und den USA eskalieren, droht der deutschen Wirtschaft laut Bundesbank-Präsident Joachim Nagel das dritte Rezessionsjahr.

Deutschlands Wirtschaft stagniere, sagte Nagel in einem am Donnerstag verbreiteten BBC-Interview. "Nun befinden wir uns einer in einer Welt mit Zöllen, somit können wir womöglich eine Rezession in diesem Jahr erwarten, wenn die Zölle wirklich kommen", sagte Nagel. Die Lage sei herausfordernd. Die deutsche Wirtschaft ist bereits 2023 und 2024 jeweils geschrumpft und dürfte nach Einschätzung vieler Ökonomen im laufenden Jahr allenfalls leicht wachsen.

EU ergreift erste Maßnahmen gegen Trumps Zölle

Zuletzt hatte sich der von US-Präsident Donald Trump losgetretene Handelsstreit mit der Europäischen Union verschärft. Die EU kündigte unmittelbar nach Inkrafttreten von US-Sonderzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte am Mittwoch Gegenmaßnahmen an. Die europäischen Zölle sollen US-Waren im Wert von 26 Milliarden Euro und Produkte von Booten über Bourbon Whiskey bis hin zu Motorrädern betreffen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einer raschen und angemessenen Reaktion.

Die EU habe auf die US-Zölle mit Gegenmaßnahmen reagieren müssen, sagte Nagel. "Man kann eine solche Politik nicht akzeptieren." Die Türen für Verhandlungen sollten aber offen bleiben, man müsse miteinander reden. "Ich hoffe, es gibt das Verständnis innerhalb der Trump-Regierung, dass der Preis, der bezahlt werden muss, auf der Seite der Amerikaner am höchsten ist." Wenn diese Lektion gelernt und verstanden werde, dann gebe es einen Spielraum zum Manövrieren, um das Ganze zu stoppen.