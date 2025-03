EQS-News: Ehemaliger DAX-CEO Kasper Rørsted verstärkt KI-Robotik Unternehmen Circus SE

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Personalie

Ehemaliger DAX-CEO Kasper Rørsted verstärkt KI-Robotik-Unternehmen Circus SE

Kasper Rørsted, ehemaliger CEO von Adidas und Henkel, verstärkt den Beirat der Circus SE und unterstützt das globale Wachstum des CA-1, dem weltweit ersten autonomen Embodied AI Roboter für die Food-Service Branche.

Als erfahrener Spitzenmanager von DAX-Konzernen und internationalen Top-Marken bringt Rørsted strategisches Know-how ein, um die Vision von Circus SE zur Neudefinition der Lebensmittelproduktion durch Robotik und Künstliche Intelligenz zu beschleunigen.

Neben seiner Rolle bei Circus SE ist Rørsted Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens AG, der Lenovo Group Ltd (HK) sowie des Board of Directors von A.P. Møller-Mærsk und bringt dort seine strategische Expertise in weltweit führenden Technologie- und Logistikkonzernen ein.



München, 14. März 2025 – Die Circus SE (XETRA: CA1), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-Software und KI-Robotik für die Food-Service Branche, gibt bekannt, dass Kasper Rørsted, ehemaliger CEO von Adidas und Henkel, dem Beirat des Unternehmens beitritt. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Führung globaler Marken und komplexer Organisationen wird Rørsted Circus SE bei der internationalen Skalierung und strategischen Weiterentwicklung unterstützen.

Circus SE treibt eine transformative Entwicklung hin zu intelligenten, KI-gesteuerten Robotersystemen voran, die eine vollständig autonome Produktion von Mahlzeiten ermöglichen. Durch die Integration neuer Technologien liefert das Unternehmen hochwertige Mahlzeiten mit unübertroffener Effizienz und Nachhaltigkeit – ganz ohne manuelle Arbeitsprozesse.

Kasper Rørsted zählt zu den profiliertesten Führungspersönlichkeiten Europas. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Leitung von DAX-Konzernen sowie Technologie- und Konsumgüterunternehmen. Als CEO von Adidas (2016–2022) leitete er den Sportartikelhersteller durch eine Phase tiefgreifender Digitalisierung, steigerte den Direktvertrieb signifikant und positionierte Adidas als eine der führenden Marken weltweit. Zuvor war Rørsted CEO von Henkel (2008–2016), wo er das Unternehmen global ausrichtete, das Produktportfolio schärfte und Höchstleistungen bei Umsatz und Profitabilität erzielte. Weitere Stationen seiner Karriere umfassten Führungspositionen bei Hewlett-Packard, Compaq und Oracle, mit besonderem Fokus auf internationalem Wachstum und technologischer Innovation.

„Technologie verändert Branchen grundlegend – und die Food-Service-Branche steht als Nächstes vor dieser Transformation“, erklärt Kasper Rørsted. „Circus SE nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein und entwickelt skalierbare, intelligente Systeme, die globale Herausforderungen wie Fachkräftemangel und Lebensmittelverschwendung adressieren. Ich freue mich darauf, das Unternehmen bei dieser Mission zu begleiten und die Zukunft der KI-basierten Lebensmittelfertigung aktiv mitzugestalten.“

Claus Holst-Gydesen, Co-CEO der Circus SE, begrüßt Rørsteds Beitritt mit den Worten: „Es ist uns eine große Ehre, Kasper in unserem Beirat willkommen zu heißen. Mit seiner außergewöhnlichen Erfahrung in der Führung von internationalen Top-Marken und DAX-Unternehmen wird er für uns ein wichtiger strategischer Partner sein. Sein Weitblick und seine operative Expertise werden uns dabei unterstützen, Circus SE als globalen Marktführer im Bereich autonomer, KI-gesteuerter Lebensmittelfertigung zu etablieren.“

Die Ernennung von Kasper Rørsted unterstreicht den Anspruch der Circus SE, einen Beirat mit herausragenden Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Branchen aufzubauen, um die Vision eines weltweit führenden Unternehmens für KI-Robotik „Made in Germany“ zu realisieren. Mit Blick auf den globalen Ausbau und die kommerzielle Markteinführung wird Rørsteds Erfahrung in der Skalierung komplexer Organisationen und sein tiefes Verständnis für Technologie- und Verbrauchermärkte eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung von Circus SE spielen.



Kasper Rørsted zählt zu den profiliertesten Führungskräften der europäischen Wirtschaft mit über 30 Jahren Erfahrung in der Führung globaler Unternehmen aus der Technologie- und Konsumgüterbranche. Er war CEO von Adidas (2016–2022) und Henkel (2008–2016) und verantwortete dort Digitalisierung sowie internationales Wachstum und erzielte in seiner Zeit Rekordergebnisse. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Hewlett-Packard, Compaq und Oracle inne.

Rørsted ist Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens AG, der Lenovo Group Ltd (HK) sowie des Board of Directors von A.P. Møller-Mærsk und bringt dort seine strategische Expertise in weltweit führenden Technologie- und Logistikkonzernen ein. Er gilt als ausgewiesener Experte in der Skalierung komplexer Organisationen und dem Aufbau internationaler Top-Marken.



Circus SE (XETRA: CA1) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Embodied AI und AI-Software in der Food-Service Branche und treibt Innovation sowie Autonomie in personalintensiven Branchen voran. Mit ihrem Kernprodukt, dem CA-1 Roboter, ist Circus Vorreiter in der Anwendung von Embodied AI und integriert modernste Technologien in reale Betriebsabläufe und transformiert so die Food-Service-Branche. Durch die Verbindung von hochentwickelter Robotik, KI-gestützter Software und dem Anspruch, globale Herausforderungen zu lösen, gestaltet Circus die Zukunft autonomer Systeme und definiert die Zusammenarbeit von Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland und einer stetig wachsenden internationalen Präsenz führt Circus die nächste Generation von KI-Anwendungen an.



Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com



Maximilian Hartweg

VP Corporate Strategy & Affairs

ir@circus-group.com

