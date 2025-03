Original-Research: 3U HOLDING AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG 14.03.2025 / 17:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.03.2025 Kursziel: 2,60 EUR (zuvor: 2,70 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann, Kai Kindermann Sondereffekte begünstigen 2024 - 2025 als Übergangsjahr 3U hat zuletzt vorläufige Zahlen für 2024 berichtet und den Ausblick vorgestellt. Mit einem Umsatz von 55,8 Mio. EUR (+6,5% yoy) wurde die angepasste Guidance erlösseitig erfüllt und ergebnisseitig mit einem EBITDA i.H.v. 3,8 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 6,8% ggü. Guidance: 4,0-5,0%) deutlich übertroffen. Ursächlich hierfür waren u.E. primär Sondererträge aus Versicherungsentschädigungen und aus der Veräußerung des Goldbestands. Die neue Guidance liegt mit einem Umsatz von 62,0-66,0 Mio. EUR bei einem ausgeglichen EBITDA indes unter unseren bisherigen Erwartungen. Starke Entwicklung des ITK-Segments dürfte 2025 durch zunehmenden Wettbewerbsdruck gebremst werden: 2024 konnten im ITK-Segment sowohl Umsatz (19,2 Mio. EUR; +25,1% yoy) als auch EBITDA (4,4 Mio. EUR; +11,6% yoy) gesteigert werden. Durch die von uns bereits modellierte Einstellung des Voice Retail-Geschäfts (ca. 1,5 Mio. EUR Umsatz) sowie der weiteren Fokussierung des Voice-Business-Geschäfts, das gemäß 3U entgegen unserer bisherigen Erwartungen in 2025 unter zunehmendem Preis- und Wettbewerbsdruck leiden dürfte, erwartet der Vorstand in 2025 einen markanten Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Mio.-Bereich. Dabei soll das Margeniveau trotz zunehmendem Wettbewerb insgesamt auf hohem Niveau gehalten werden (EBITDA-Marge 2024: 22,8%). Stromerträge wie erwartet auf niedrigem Niveau: Im Bereich Erneuerbare Energien führten die eingeschränkte Anlagenverfügbarkeit, der partielle Abbau von Anlagen in Langendorf sowie die schwachen Windverhältnisse wie angekündigt zu einem deutlichen Umsatzrückgang von 8,1 auf 4,8 Mio. EUR (-40,7% yoy). Das EBITDA sank um 39,2% yoy auf 3,6 Mio. EUR. Für 2025 wird aufgrund von Anlaufkosten für das Repowering in Langendorf eine niedrigere EBITDA-Marge bei einem vergleichbaren Umsatzniveau erwartet. Mit Abschluss des Repowerings zum Jahresende rechnen wir ab 2026 wieder mit deutlich höheren Umsätzen und Ergebnissen. SHK-Segment behauptet sich im schwachen Marktumfeld - Rückgang in 2025: In Q4 konnte das SHK-Segment mit einem Umsatzplus von 2,8% yoy bei einem EBITDA von -1,5 Mio. EUR (Vj.: -0,3 Mio. EUR) entgegen der negativen Marktentwicklung erneut ein Erlöswachstum erzielen. Im Gesamtjahr stand somit ein organisches Plus von 9,8% yoy auf 32,5 Mio. EUR zu Buche, was u.E. insbesondere auf die Neueinführung von PVProdukten zurückzuführen ist. Ergebnisseitig wurde ein EBITDA von -2,0 Mio. EUR (Vj.: -1,2 Mio. EUR) erzielt, das u.a. durch Zusatzkosten für den Ausbau der Eigenmarken sowie Optimierungsmaßnahmen beeinflusst wurde. Eine spürbare Markterholung, von der auch das SHK-Segment profitieren würde, erwartet der Vorstand frühestens gegen Ende 2025. Unter den Annahmen eines ITK-Erlösrückgangs von 5,0 Mio. 3U hat in 2024 sowohl die EBITDA-Guidance als auch unsere Erwartungen übertroffen. Allerdings sieht sich das Unternehmen in 2025 in allen drei Segmenten mit Gegenwind konfrontiert, was u.E. zu einem Rückgang des Ergebnisses führen wird. Für 2026 erwarten wir u.a. aufgrund des Repowerings weiterhin einen deutlichen Ergebnisanstieg, positionieren uns aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs im ITKSegment und der reduzierten Wachstumserwartungen im Bereich SHK jedoch auch mittelfristig konservativer. Wir bestätigen unser Rating mit leicht reduziertem Kursziel von 2,60 EUR. 