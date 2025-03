Aktien Frankfurt Schluss: Optimismus im Dax vor Finanzpaket-Entscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den entscheidenden Abstimmungen über das milliardenschwere Finanzpaket in Deutschland sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zuversichtlich geblieben. Am Montag stieg der Dax um 0,73 Prozent auf 23.154,57 Punkte. Damit stand der Leitindex so hoch wie zuletzt vor einer Woche, behielt grundsätzlich aber seinen jüngsten Seitwärtstrend zwischen den Tiefs bei gut 22.200 Zählern und dem Rekordhoch von 23.475 Punkten bei.

Besonders gefragt waren Aktien aus der zweiten und dritten Börsenreihe in Deutschland. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 1,20 Prozent auf 29.513,43 Punkte zu. Für den SDax ging es sogar um 2,79 Prozent nach oben auf ein Hoch seit Januar 2022.

"Am Dienstag entscheidet sich, ob der deutsche Milliarden-Wumms gezündet wird - oder doch als Blindgänger endet", kommentierten die Experten von Index-Radar mit Blick auf die anstehende Abstimmung über das Finanzpaket im Bundestag. Der Markt habe die Fantasie eines gigantischen Konjunkturprogramms längst eingepreist. Bleibe die politische Absegnung aus, drohten daher turbulente Tage. Am Freitag muss außerdem noch der Bundesrat dem Paket zustimmen.

Ansonsten positionierten sich die Anleger international bereits für die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Da dürfte die Fed allerdings noch keine Zinsänderung vornehmen. "Angetrieben werden die Kurse von aufflackernden Zinssenkungsfantasien nach den jüngsten Makro-Daten", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Enttäuschende Einzelhandelsdaten aus den USA untermauerten laut dem Helaba-Ökonomen Ralf Umlauf die Erwartungen einer zukünftigen geldpolitischen Lockerung./nix