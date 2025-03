IRW-News: Hannan Metals Limited: Hannan kündigt Beschleunigung des Verfalls von Optionsscheinen an

IRW-PRESS: Hannan Metals Limited: Hannan kündigt Beschleunigung des Verfalls von Optionsscheinen an

Vancouver, Kanada - 17. März 2025 - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ - gibt bekannt, dass sich das Unternehmen dazu entschlossen hat, das Verfallsdatum der ausstehenden Aktienkauf-Warrants des Unternehmens, die ursprünglich in Zusammenhang mit dem Abschluss einer Privatplatzierungsfinanzierung am 9. Mai 2023 ausgegeben wurden (die "Mai-2023-Warrants") und zu 0,35 C$ pro Stammaktie (die "Stammaktien") ausübbar sind, zu beschleunigen.

Gemäß den Bedingungen der Zertifikate, die die Mai-2023-Warrants verbriefen, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Mai-2023-Warrants vorverlegen, wenn der gewichtete durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die "Börse") an zwanzig (20) aufeinanderfolgenden Handelstagen C$ 0,50 oder mehr beträgt (der "Beschleunigungsauslöser"), und zwar bis zu dem Datum, das 30 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemitteilung liegt, in der der Beschleunigungsauslöser angekündigt wird. Da der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse an jedem der letzten 20 Handelstage, die am 14. März 2025 endeten, 0,50 C$ pro Stammaktie erreicht oder überschritten hat, stellt diese Pressemitteilung eine Mitteilung an alle Inhaber von Mai-2023-Warrants über die Beschleunigung des Verfallsdatums dar. Dementsprechend bestätigt das Unternehmen, dass alle Warrants vom Mai 2023 nun am 16. April 2025 um 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) ablaufen werden, was dem 30. Tag nach dem Datum dieser Mitteilung entspricht (das beschleunigte Verfallsdatum). Alle Warrants vom Mai 2023, die nach dem beschleunigten Verfallsdatum nicht ausgeübt werden, werden annulliert.

Zum 17. März 2025 sind noch insgesamt 3.262.230 Mai-2023-Optionsscheine ausstehend. Wenn alle Mai-2023-Optionsscheine ausgeübt werden, erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von ca. C$ 1,1 Millionen. Es kann nicht garantiert werden, dass alle Mai-2023-Warrants ausgeübt werden. Die Inhaber können die Mai-2023-Warrants vor dem vorgezogenen Verfallsdatum ausüben, indem sie das in den Mai-2023-Warrant-Zertifikaten beschriebene Verfahren einhalten.

"Wir freuen uns, diese Optionsscheinbeschleunigung bekannt geben zu können, die es den bestehenden Aktionären ermöglicht, das Unternehmen exklusiv zu finanzieren", sagte Michael Hudson, CEO und Executive Chairman. "Die potenziellen 1,1 Millionen C$ an zusätzlichem Kapital kommen zu einem strategischen Zeitpunkt, da wir uns darauf vorbereiten, erste Bohrprogramme sowohl in Peru als auch in Chile zu starten und gleichzeitig unsere vielversprechenden Explorationsarbeiten bei Previsto fortzusetzen. Diese Kapitalspritze wird dazu beitragen, unsere betriebliche Dynamik bei mehreren viel versprechenden Projekten aufrechtzuerhalten, ohne unsere bestehende Aktionärsbasis zu verwässern. Wir wissen die anhaltende Unterstützung unserer Investoren zu schätzen, während wir daran arbeiten, das bedeutende Gold- und Kupferpotenzial in unserem Portfolio zu erschließen."

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallressourcen entdeckt und entwickelt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen

