Air France-KLM im Gespräch über Einstieg bei Air Europa

Paris (Reuters) - Der Lufthansa-Konkurrent Air France-KLM ist in Gesprächen über einen Einstieg bei der spanischen Fluggesellschaft Air Europa.

"Wir hatten ein Treffen mit Air Europa", sagte Konzernchef Ben Smith der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag auf eine entsprechende Frage. Damit bestätigte Smith erstmals, den Erwerb eines Anteils in Betracht zu ziehen. Auf die Frage nach einer möglichen Beteiligung in Höhe von 51 Prozent antwortete Smith, einen Weg zu einer Mehrheit zu haben sei "ein Muss" für Air France-KLM. Bei der skandinavischen SAS, an der Air France-KLM seit 2023 knapp 20 Prozent hält, könnte das in zwei Jahren der Fall sein.

Die Lufthansa ist nach früheren Informationen von einem Insider am Kauf einer Minderheitsbeteiligung an Air Europa interessiert. Analysten bewerten die Airline, die mit einer Flotte von 50 Flugzeugen neben Inlands- und Europaflügen auch Verbindungen nach Lateinamerika anbietet, mit einer Milliarde Euro. Air Europa sucht einen Investor, um Finanzhilfen des Staates während der Corona-Pandemie von insgesamt 475 Millionen Euro tilgen zu können. Air Europa gehört mehrheitlich dem spanischen Tourismuskonzern Globalia,20 Prozent hält der spanisch-britische Lufthansa-Konkurrent IAG. Dieser wollte die auf Mallorca beheimatete Gesellschaft komplett übernehmen, scheiterte aber an Bedenken der EU-Kommission über eine zu starke Marktstellung.

