Börse Frankfurt-News: Steyr-Kurs geht durch die Decke (Nebenwerte)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Zu viele Scale-Unternehmen mit Kursverlusten - der Scale-Index kommt kaum vom Fleck und bleibt deutlich hinter DAX, MDAX & Co zurück. Einige Werte entwickeln sich allerdings rasant, zuletzt vor allem Motorenbauer Steyr.

18. März 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das Scale-Segment kann von der guten Stimmung am deutschen Aktienmarkt nicht wirklich profitieren. Am Montagmorgen liegt der Scale-All-Share-Index bei 1.133 Punkten - und damit auf dem Niveau vor einem Monat und kaum über dem Stand von Ende 2024. Der DAX hat hingegen um 16 Prozent und MDAX sowie SDAX um jeweils rund 14 zulegt. Die Kurse zu vieler Scale-Mitglieder springen nicht an. Auf der anderen Seite stehen aber auch viele Gewinner. Auffällig diesmal: der österreichische Motorenbauer Steyr Motors (AT0000A3FW25). Dem kommt der Rüstungsboom zugute, denn Steyr produziert Motoren vor allem für die militärische Anwendung.

Zuletzt wurde eine weitreichende Rahmenvereinbarung mit einer Rheinmetall-Tochter abgeschlossen. "Wir als Steyr Motors AG freuen uns, unsere technologischen Fähigkeiten in dieses richtungsweisende Projekt einzubringen und gemeinsam mit unserem Kunden an zukunftsweisenden Lösungen für die Verteidigungsindustrie zu arbeiten", erklärte Steyr-CEO Julian Cassutti bei Vorstellung der Pläne. Der Kurs der Aktie, Mitte Februar noch bei 14 Euro, liegt jetzt bei 141 Euro - eine Verzehnfachung. Die Beteiligungsgesellschaft Mutares (), selbst ehemaliges Scale-Mitglied, hatte das Unternehmen Ende Oktober 2024 zu einem Preis von 14 Euro je Aktie an die Börse gebracht, hält aber weiter große Teile.

Verve Group mit Kursverdreifachung

Auf Zwölfmonatssicht weist abermals Werbesoftwareanbieter Verve Group (SE0018538068) die beste Performance auf. Der Kurs hat sich seit März 2024 fast verdreifacht. Ebenfalls sehr gut entwickelt haben sich Apontis Pharma (DE000A3CMGM5), Swissnet (CH0451123589), Cyan (DE000A2E4SV8) und MPC Capital (DE000A1TNWJ4) mit Kurszuwächsen zwischen 50 und 92 Prozent. Apontis steht nach der Übernahme durch den tschechischen Generika-Hersteller Zentiva allerdings kurz vor dem Delisting.

2G: Politische und regulatorische Unsicherheit bald vorbei?

Sehr volatil zeigt sich dieses Jahr der Blockheizkraftwerk- und Wärmepumpen-Hersteller 2G Energy (DE000A0HL8N9). Anfang des Jahres war der Kurs noch über 26 Euro gesprungen, fiel dann aber auf 21 Euro, jetzt sind es wieder 26 Euro. Ende Februar gab das Unternehmen bekannt, nach vorläufigen Zahlen 2024 einen Konzernumsatz von rund 376 Millionen erzielt zu haben - ein Plus von 3 Prozent gegenüber 2023.

"Nachdem 2G in den beiden Vorjahren jeweils um 17 Prozent gewachsen war, fiel das Wachstum 2024 vergleichsweise schwach aus, da das deutsche Geschäft einen unerwartet starken Einbruch verzeichnete", erklärt das Analysehaus First Berlin. Der Grund: große politische und regulatorische Unsicherheit bezüglich der KWK-Förderung (Kraft-Wärme-Koppelung). "Mit der Verlängerung des KWK-Gesetzes und der Aussicht auf eine stabile neue Bundesregierung ab Ostern steht der Wiederbelebung des deutschen Marktes aber nun nichts mehr im Wege." First Berlin rät weiter zum Kauf und nennt ein Kursziel von 35 Euro. Auch SMC-Research empfiehlt den Einstieg, das Kursziel beträgt auch hier 35 Euro.

Mensch und Maschine vorne.

Meistgehandelte Scale-Aktie auf den Marktplätzen der Deutschen Börse im Februar war diesmal Mensch und Maschine mit 21,2 Millionen Euro Umsatz. Es folgen 2G Energy mit 10,7 Millionen Euro, die Datagroup mit 8,4 Millionen Euro, die Verve Group mit 6,6 Millionen Euro, Deutsche Rohstoff mit 5,6 Millionen Euro und - erstmals unter den umsatzstärksten Werten - Steyr Motors mit 3,8 Millionen Euro.

Deutsche Rohstoff mit Abschlag gegenüber Peer Group

Die Deutsche Rohstoff-Aktie (DE000A0XYG76) bewegt sich weiter mit dem ?-lpreis. Nach einem deutlichen Anstieg bis Februar ging es daher zuletzt nach unten. Aktuell kostet die Aktie 36,60 Euro, immer noch mehr als zu Jahresende, aber klar unter dem Allzeithoch von über 44 Euro vor knapp einem Jahr. Die vorläufigen Konzernzahlen für 2024 bestätigten den Umsatzrekord. Das Analysehaus MWB Research rät weiter zum Kauf bei einem Kursziel von 53 Euro. "Insgesamt sind die vorläufigen Zahlen für 2024 solide ausgefallen", schreiben die Analysten. Für eine Empfehlung spreche auch der deutliche Abschlag, zu dem die Aktie gegenüber der Peer Group gehandelt werde.

"Risiken für Cantourage-Geschäftsmodell begrenzt"

Dass mit der nun wahrscheinlichen Großen Koalition unter Kanzler Merz die Teilliberalisierung von Cannabis zurückgedreht werden dürfe, ist immer wieder Thema in Bezug auf Cannabis-Hersteller Cantourage (DE000A3DSV01). Das Unternehmen meldete zuletzt ein sehr erfolgreiches viertes Quartal 2024.

"Nach dem Rekord im vierten Quartal ist Cantourage nun wohl auf dem Weg zu einem weiteren Rekordquartal", kommentiert das Analysehaus NuWays. Eine vollständige Rückkehr zum "alten" Modell in Deutschland hält NuWays für unwahrscheinlich. "Wichtig ist, dass Cantourage nur im medizinischen Bereich tätig ist, daher halten wir die Risiken für sein Geschäftsmodell für begrenzt." Die Empfehlung lautet "Buy", das Kursziel liegt bei 12,50 Euro. Auch Montega rät zum Kauf und nennt 12 Euro als Kursziel. Aktuell wird die Aktie zu 4,50 Euro gehandelt.

Von Anna-Maria Borse © 17. März 2025, Deutsche Börse AG

Von Anna-Maria Borse © 17. März 2025, Deutsche Börse AG