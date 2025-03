DAX-FLASH: Dax steigt auf Rekordhoch - Anleger setzen auf Schuldenprogramm

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Perspektive einer gelockerten Schuldenbremse und milliardenschweren Investitionen in Rüstung und Infrastruktur in Deutschland in den kommenden Jahren hat sich der Dax am Dienstag zu einem weiteren Rekordhoch aufgeschwungen. Am Vormittag markierte der deutsche Leitindex bei gut 23.476 Zählern eine Bestmarke. Um 1,4 Prozent ging es mit dem Dax aufwärts. Anleger setzen darauf, dass der Bundestag an diesem Dienstag dem von Union, SPD und Grünen vereinbarten Schuldenprogramm für Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz und Verteidigung zustimmt./bek/jha/