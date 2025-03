IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Rumäniens Bauwirtschaft mit Chance auf Comeback

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Rumäniens Bauwirtschaft mit Chance auf Comeback

Der Datenanbieter Research and Markets stellt der rumänischen Bauindustrie für den Zeitraum 2025 bis 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in Höhe von 3,7 Prozent in Aussicht.

Chance auf Trendwechsel am Bau

Besonders interessant: Investitionen in Infrastruktur, erneuerbare Energien und Wohnungsbauprojekte sowie das Engagement der Regierung zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) haben maßgeblich zu der positiven Einschätzung der Branchenanalysten beigetragen.

Gemessen an der Fläche ist Rumänien das achtgrößte Land der insgesamt 27 EU-Mitgliedsstaaten. Innerhalb der EU ist Rumänien allerdings ein Land, dessen Verkehrsinfrastruktur hinter dem europäischen Durchschnitt zurückbleibt. Besonders das Autobahnnetz gilt als fragmentiert und zu kurz, während auch die Schienen- und Binnenschifffahrt häufig als veraltet und mangelhaft gewertet werden.

Das osteuropäische Land profitiert derzeit von diversen EU-Programmen, die den Ausbau nachhaltiger Verkehrsinfrastrukturen, erneuerbarer Energie und die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden fördern. Dabei handelt es sich u.a. um den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Investitionen in Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung fördert. Außerdem kommt der Kohäsionsfonds zum Einsatz, um Umwelt- und Verkehrsinfrastruktur zu verbessern. Die Connecting Europe Facility (CEF) unterstützt zudem große Infrastrukturprojekte, etwa im Verkehrssektor.

Bereits im Jahr 2004, also vor der Aufnahme Rumäniens in die EU (2007), expandierte der österreichische Baukonzern PORR (ISIN: AT0000609607) in das am Schwarzen Meer gelegene Land und hat seither im Bereich Verkehrsinfrastruktur zahlreiche Bauprojekte realisiert.

Region Rumänien im Visier

Die für Rumänien zuständige PORR-Tochter hat ihren Hauptsitz in Bukarest und unterhält eine weitere Niederlassung in Timioara. Als Full-Service-Anbieter im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau werden sämtliche Phasen von der Planung bis zur Umsetzung von Bauprojekten unter dem Motto Alles aus einer Hand angeboten, unabhängig von deren Größe. Eine besondere strategische Bedeutung für die PORR erlangt Rumänien durch den Zugang zu lokalen Ressourcen wie Steinbrüchen, Kieswerken und Deponien.

Von den sieben europäischen Heimmärkten belegt Rumänien - nach Österreich, Deutschland und Polen - auf Basis der Neunmonatszahlen für 2024 mit 7,9 Prozent der erzielten Konzerngesamtleistung mittlerweile Rang 4. In der Pressemeldung anlässlich der Q3-Unternehmenszahlen wurde mit Blick auf den Auftragseingang Rumänien eine äußerst erfreuliche Entwicklung attestiert. Zugleich rechnete die PORR mit weiteren wesentlichen Auftragseingängen innerhalb der nächsten sechs Monate. Organisatorisch sind die osteuropäischen Heimmärkte Rumänien, Tschechien und Slowakei im Segment CEE zusammengefasst. In Q3 erwies sich der Zuschlag für die Modernisierung der Straßenbahnlinie 40 in Bukarest als größter Auftragseingang des Segments CEE.

Großprojekte im Bereich Infrastruktur

In den vergangenen Jahren war die PORR an der Verbesserung der rumänischen Infrastruktur maßgeblich beteiligt. So wurden z.B. die folgenden Flughäfen gebaut, saniert bzw. modernisiert: Flughafen Oradea, Flughafen Braov, Flughafen Henri Coand Bukarest sowie der Transilvania Airport Târgu Mure, wo innerhalb von lediglich 108 Bautagen die Piste saniert, zwei Taxiwege erneuert und eine Standfläche von 15.000 m2 erstellt wurden.

Im Bereich Straßenbau kam die PORR ebenfalls bei zahlreichen Großprojekten zum Zuge. Bei der Autobahn von Sibiu nach Pitesti, welche als wesentlicher Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) Rumäniens Westen mit dem Osten verbindet, erhielt das Unternehmen den Zuschlag für eine 13,17 km Teilstrecke von Sibiu nach Boia (Baulos 1). Diese umfasst - neben zwei Spuren in beide Richtungen - zwei Anschlussstellen, zwei Rastanlagen, zwei Viadukte sowie jeweils 27 Brücken und Kanäle.

Ebenso im Rahmen des Mega-Projekts Sibiu - Pitesti erhielt PORR im Februar 2022 zudem den Auftrag zum Bau eines 9,86 km langen Autobahnabschnitts von Tigveni nach Curtea de Arge (Baulos 4). Bei einer geplanten Baudauer von 60 Monaten entstehen dort diverse Ingenieurbauwerke, darunter zwölf Brücken und Übergänge sowie mehrere Viadukte und zwei Autobahnüberführungen. Außerdem wird auf diesem Streckenabschnitt der erste Autobahn-Zwillingstunnel Rumäniens mit einer Länge von 1,35 km gebaut.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

