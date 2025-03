Konsortium um Allianz schluckt Viridium für 3,5 Mrd Euro

Der größte deutsche Lebensversicherungs-Abwickler Viridium bekommt drei neue Eigentümer: Der Finanzinvestor Cinven verkauft seine Mehrheitsbeteiligung an ein Konsortium, das aus dem Münchner Versicherungsriesen Allianz, dem japanischen Lebensversicherer T&D und dem US- Vermögensverwalter Blackrock besteht, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten.

Den größten Anteil werde T&D übernehmen. Die schon bisher an Viridium beteiligten Hannover Rück und Generali bleiben investiert. Der Wert der Transaktion liege bei 3,5 Milliarden Euro.