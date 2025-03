Südzucker senkt Dividende nach Gewinneinbruch drastisch

Südzucker will nach einem deutlichen Gewinnrückgang die Dividende kürzen. Aktionäre sollen für das Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Februar) 20 Cent je Aktie erhalten - nach 90 Cent im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Mannheim mitteilte. An der Börse legte der Kurs am Mittwoch zunächst leicht zu, gab zuletzt aber in einem stabilen Marktumfeld etwas nach.

Wie das im SDax notierte Unternehmen weiter bekannt gab, rutschte der Konzernumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Basis vorläufiger Berechnungen von 10,3 auf 9,7 Milliarden Euro ab. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel von 1,1 auf 0,715 Milliarden Euro. Das operative Konzernergebnis brach von 947 auf 340 Millionen Euro ein.

Während Südzucker beim Erlös die angepeilte Prognosespanne erfüllte, fiel der Rückgang der operativen Ergebniszahlen nicht so stark aus wie vom Vorstand befürchtet. Aus Sicht von Warburg-Research-Analyst Oliver Schwarz sind die Gewinnzahlen "signifikant" besser ausgefallen als gedacht.

An seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr hält der Südzucker-Vorstand unterdessen fest. Für 2025/26 rechnet er mit einem moderaten Umsatzrückgang und einem operativen Gewinn (Ebitda) von 525 bis 675 Millionen Euro. Auch das operative Konzernergebnis dürfte sich weiter auf 150 bis 300 Millionen Euro sinken.

Südzucker nimmt dabei an, dass sich das seit Oktober 2024 stark reduzierte EU-Zuckerpreisniveau ab dem Zuckerwirtschaftsjahr 2025/26 (Oktober bis September) deutlich verbessern wird. Der Geschäftsbericht inklusive detaillierter Prognose soll am 15. Mai veröffentlicht werden.