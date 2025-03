Trump, Zölle & Schulden: Welche Zukunft hat die Wirtschaft?

Wie beeinflusst Trumps Zollpolitik die Wirtschaft? Welche Risiken birgt die steigende Staatsverschuldung? Und welche Folgen hat die Schuldenbremse in Deutschland? In dieser Diskussion beleuchten Christian W. Röhl (Scalable Capital) und Richard “Richy” Dittrich (Börse Stuttgart Group) die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Auswirkungen aktueller Entwicklungen – von Investitionen in die Rüstungsindustrie bis hin zum Wettlauf um technologische Überlegenheit. Zudem werfen wir einen Blick auf künftige Markttrends und die Rolle militärischer Innovationen für die Wirtschaft.



Timestamps:

00:00 ► Einführung: Wirtschaft unter Druck

01:09 ► Trump, Zölle & wirtschaftliche Folgen

06:57 ► Das magische Viereck & wirtschaftliche Stabilität

09:56 ► Unsicherheiten in der Trump-Administration

15:53 ► Staatsverschuldung & Aktienmärkte im Fokus

24:53 ► Schuldenbremse & Grundgesetzänderung

32:03 ► Europäische Sicherheitsarchitektur & Investitionen

37:52 ► Rüstungsaktien & ethische Debatten

42:08 ► Technologische Innovationen aus dem Militärsektor

49:26 ► Zukunftsausblick und Abschluss: Wettlauf um technologische Vorherrschaft



🕐 Das Video wurde am 21.03.2025 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



