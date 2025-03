Londoner Flughafen Heathrow wegen Stromausfalls geschlossen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Ein brennendes Umspannwerk hat in der Nacht den Londoner Flughafen Heathrow lahmgelegt.

"Um die Sicherheit unserer Passagiere und Kollegen zu gewährleisten, wird Heathrow bis zum 21. März um 23:59 Uhr geschlossen bleiben", teilte der Großflughafen am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Passagieren werde davon abgeraten, zum Flughafen zu fahren. Ursache sei ein Brand in einem nahe gelegenen Umspannwerk, das den Flughafen mit Strom versorge. Es sei zu einem erheblichen Stromausfall gekommen. Ein Sprecher von Heathrow erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, dass es keine Klarheit darüber gebe, wann die Stromversorgung wiederhergestellt sein werde. Man rechne in den kommenden Tagen mit erheblichen Beeinträchtigungen.

Nach Angaben der Londoner Feuerwehr sind rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz, um das Feuer im Westen der britischen Hauptstadt zu löschen. Die Ursache des Brandes sei noch nicht bekannt. An der Anlage waren riesige orangefarbene Flammen und Rauchschwaden zu sehen, die in den Himmel schossen. Vorsorglich seien etwa 150 Menschen in Sicherheit gebracht worden, erklärten die Behörden. Tausende Haushalte und lokale Unternehmen hätten keinen Strom.

WELTWEITE AUSWIRKUNGEN BEFÜRCHTET

London Heathrow ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen Europas und der fünftgrößte der Welt. Experten rechnen mit Auswirkungen auf den weltweiten Flugverkehr. Nach Angaben der Flugverfolgungs-Website "FlightRadar24" mussten mindestens 120 ankommende Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Für Freitag waren 1351 Starts und Landungen in Heathrow geplant. Experten rechnen mit weltweiten Beeinträchtigungen, weil Flüge gestrichen würden oder sich verspäteten. "Heathrow ist eines der wichtigsten Drehkreuze der Welt", sagte Ian Petchenik, Sprecher von FlightRadar24. "Dies wird den Betrieb der Fluggesellschaften auf der ganzen Welt stören."

Allein British Airways hatte 341 Flüge geplant, die am Freitag in Heathrow landen sollten. "Das wird sich eindeutig auf unseren Betrieb und unsere Kunden auswirken", teilte die britische Fluggesellschaft mit. Man arbeite so schnell wie möglich daran, die Reisenden über ihre Optionen in den nächsten 24 Stunden und darüber hinaus zu informieren.

Wegen des Feuers mussten zahlreiche Flüge in alle Welt umgeleitet werden. Die australische Fluggesellschaft Qantas Airways schickte ihren Flug etwa von Perth nach Paris, ein Flug von United Airlines aus New York wurde nach Shannon in Irland umgeleitet. Einige Flüge aus den USA drehten mitten in der Luft um und kehrten zu ihrem Abflugort zurück.

Heathrow und andere Londoner Großflughäfen wurden in den letzten Jahren von Ausfällen heimgesucht, zuletzt 2023 durch den Ausfall automatischer Flugsteige und einen Zusammenbruch des Flugverkehrssystems.

(Bericht von Angela Christy, Surbhi Misra, Gnaneshwar Rajan, Jamie Freed, Dan Catchpole und Abhijit Ganapavaram, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser)