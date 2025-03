AIXTRON Partner im Forschungsprojekt GraFunkL: Einsatz von Graphen in UVC-LEDs gegen multiresistente Keime

EQS-Media / 25.03.2025 / 07:30 CET/CEST



AIXTRON Partner im Forschungsprojekt GraFunkL: Einsatz von Graphen in UVC[1]-LEDs gegen multiresistente Keime

Herzogenrath, 25. März 2025 – AIXTRON SE (FSE: AIXA) ist Partner im Forschungsprojekt „GraFunkL“ zum Einsatz neuartiger UVC-LEDs, die unter anderem künftig gegen multiresistente Krankenhauserreger genutzt werden sollen. GraFunkL steht für „Graphen als funktionale Schicht in UVC-LEDs“. Kooperationspartner von AIXTRON in dem Projekt sind das Fachgebiet Werkstoffe derElektrotechnik von Prof. Dr. Gerd Bacher (Universität Duisburg-Essen, UDE), die auf Terahertz-Messtechnik spezialisierte Protemics GmbH aus Aachen und die ams-OSRAM International GmbH in Regensburg, Vorreiter bei Licht- und Sensortechnologien. Gefördert wird das Projekt in den kommenden drei Jahren vom Bundesforschungsministerium (BMBF) mit EUR 2,1 Mio.

Die Nutzung von ultraviolettem (UV) Licht gegen multiresistente Keime existiert bereits seit mehr als 100 Jahren. Treffen UV-Strahlen mit einer bestimmten Wellenlänge (265 bis 286 Nanometer) auf Viren oder Bakterien, zerstören sie die chemischen Bindungen – darunter die DNA der Erreger.

Herkömmliche Methoden basieren auf Quecksilberdampflampen. Halbleiterbasierte UV-Strahlungsquellen sind nicht nur langlebiger, sondern auch frei von giftigem Quecksilber. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch geringe Größe und Gewicht aus, weshalb sie sich auch für den mobilen Einsatz sehr gut eignen.

„Innovativ an dem Projekt ist die direkte Abscheidung von Graphen auf dem UVC-LED Wafer. Diese neuen Photonik-Komponenten eignen sich für eine Reihe von Anwendungen – u.a. für die Dekontamination mikrobiell belasteter Raumluft, Abwässern oder Oberflächen“, erklärt Prof. Dr. Michael Heuken, VP Advanced Technologies bei AIXTRON.

Der Einsatz von Graphen verbessert sowohl die Energie-Effizienz als auch den Lichtertrag. Eine atomlagendünne, aus Kohlenstoff bestehende Schicht mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und einer hohen optischen Transparenz wird in die UVC-LEDs integriert und damit die Effizienz der Leuchtdioden gesteigert.

Zentrales Arbeitsziel des Projekts GraFunkL ist es darüber hinaus, eine Plattform zu entwickeln, die es ermöglicht, großflächig – d.h. mit Wafern bis zu 150 Millimetern Durchmesser – Graphen aufzubringen. Die wiederum soll in eine industrielle Fertigungslinie von UVC-LEDs integriert werden können. Die Herstellung in höheren Stückzahlen, in Kombination mit der verbesserten Effizienz der neuartigen UVC-LEDs, bildet die Grundlage für eine stärkere Nutzung und Verbreitung dieser Technologie – etwa im medizinischen Umfeld. Darüber hinaus werden in dem Projekt auch Kenntnisse u.a. bzgl. des Graphenwachstums auf nichtmetallischen Substraten erarbeitet.

Ansprechpartner

Christian Ludwig

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail c.ludwig@aixtron.com

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleiter- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED-, und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und ‑umwandlung, Kommunikation, Signal‑ und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT(R), AIXTRON(R), APEVA(R), Atomic Level SolutionS(R), Close Coupled Showerhead(R), CRIUS(R), EXP(R), EPISON(R), Gas Foil Rotation(R), Optacap(TM), OVPD(R), Planetary Reactor(R), PVPD(R), STExS(R), TriJet(R)

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

[1] UVC: Ultraviolette Strahlung mit einer Wellenlänge von 100 – 280 Nanometer

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: AIXTRON SE

Schlagwort(e): Forschung/Technologie

25.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2105362 25.03.2025 CET/CEST