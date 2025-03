Aktien Frankfurt Ausblick: Dax knapp im Plus - Weiter auf Richtungssuche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Dax -Richtungssuche hält wohl erst einmal an. Der X-Dax signalisierte am Dienstag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,2 Prozent auf 22.906 Punkte für den Dax.

Damit könnte der deutsche Leitindex nach den jüngsten Verlusten erneut einen Stabilisierungsversuch starten. Er schlingert weiter um die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie. Nach seinem Rekordhoch vor einer Woche hat er zuletzt vier Verlusttage in Folge verzeichnet. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wurde am Dienstagmorgen ebenfalls moderat fester erwartet.

Die zuletzt starke Erholung in New York gab den hiesigen Aktienkursen keine Impulse. Allerdings hinken die US-Börsen den europäischen Märkten seit Jahresbeginn auch weit hinterher und haben entsprechend Nachholbedarf. Zudem kamen von den asiatischen Handelsplätzen durchwachsene Signale.

Der Dax sei am Montag solide in die Woche gestartet, habe seine Gewinne aber nicht halten können, heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. Dessen Autoren sehen den Index weiter in einer Konsolidierungsphase unterhalb seines Rekordhochs. Positiv werten sie unter anderem, dass die 21-Tage-Linie gehalten hat. Insgesamt sehe das charttechnische Bild aber durchwachsen aus.

An das nach dem Handelsstart anstehende deutsche Ifo-Geschäftsklima haben die Helaba-Experten positive Erwartungen. Denn das inzwischen beschlossene deutsche Finanzpaket habe sich schon entsprechend auf andere Stimmungsindikatoren wie die Sentix- und ZEW-Umfragen ausgewirkt.

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt könnten die schon gut gelaufenen Bankenaktien einen Blick wert sein. Ihnen droht durch eine Neubewertung der US-Bank JPMorgan ein Dämpfer. Deren Branchenexperten sehen die europäischen Titel im Vergleich mit ihrer US-Konkurrenz inzwischen heißgelaufen und stufen sie auf "Neutral" ab. Allerdings behielten sie ihr positives Anlagevotum sowohl für die Deutsche Bank als auch für die Commerzbank bei und hoben die Kursziele an. Die Deutsche Bank bleibt zudem ein Branchenfavorit von JPMorgan.

Für die seit Tagen schwachen Aktien von Daimler Truck zeichnen sich schon vorbörslich weitere Verluste ab. Die britische Investmentbank Barclays strich ihr positives Anlagevotum. Bei den europäischen Lkw-Aktien sei es Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Analyst Erwann Dagorne. Zunehmende Risiken durch Zölle, Konjunktur und regulatorische Eingriffe würden noch zu stark ausgeblendet./gl/mis