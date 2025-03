Devisen: Euro legt zum Dollar etwas zu - Verbessertes deutsches Geschäftsklima

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,0818 US-Dollar. Am Morgen war der Kurs noch bis auf 1,0777 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0825 (Montag: 1,0824) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9237 (0,9238) Euro.

Das gestiegene Ifo-Geschäftsklima hat den Euro etwas gestützt. Das Geschäftsklima legte im März wie erwartet zu. Vor allem die Erwartungen der Unternehmen verbesserten sich deutlich. Bundestag und Bundesrat hatten in der vergangenen Woche die Verfassung geändert, um milliardenschwere Investitionen zu ermöglichen. Dies dürfte den Indikator laut Ökonomen gestützt haben.

Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater warnt aber vor einer verfrühten Euphorie: "Damit aus dieser Stimmungsaufhellung tatsächlich ein rosiges Bild für die deutsche Wirtschaft wird, müssen nun in den Koalitionsverhandlungen zügig durchgreifende Reformen für den Standort Deutschland vereinbart werden", heißt es in einem Kommentar. "Ansonsten droht ein konjunkturelles Strohfeuer, in dem die vielen Milliarden verbrennen, die nun bereitgestellt werden."

In den USA ist das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen deutlich stärker als erwartet gefallen. Es sank auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2021. Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump lässt Befürchtungen über die künftige Inflations- und Wirtschaftsentwicklung wachsen. Die Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung und den Arbeitsmarkt wirkten sich zunehmend auch auf die Bewertung der persönlichen Situation aus, teilte das Conference Board mit. Auch der zuletzt noch anhaltende Optimismus über die künftige Einkommensentwicklung sei größtenteils verschwunden.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83565 (0,83663) britische Pfund, 162,32 (162,15) japanische Yen und 0,9539 (0,9544) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.023 Dollar. Das waren etwa 12 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he