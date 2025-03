EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor nimmt Solarpark Letschin in Betrieb und baut Eigenparkportfolio aus

EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Energiekontor AG: Energiekontor nimmt Solarpark Letschin in Betrieb und baut Eigenparkportfolio aus



25.03.2025

Energiekontor nimmt Solarpark Letschin in Betrieb und baut Eigenparkportfolio aus

Bremen, 25. März 2025 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den vor Kurzem fertiggestellten Solarpark Letschin planmäßig in Betrieb genommen und erweitert damit den konzerneigenen Parkbestand.

Der Solarpark Letschin im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg hatte im Juli 2023 den Financial Close erreicht und konnte nach Abschluss der Bautätigkeiten im März 2025 planmäßig den Betrieb aufnehmen. Die Fläche des Parks umfasst rund 55 Hektar, was in etwa 65 Fußballfeldern entspricht. Die Gesamtnennleistung des Parks beträgt 60 Megawattpeak. Der durchschnittlich zu erwartende Jahresertrag liegt ab dem ersten vollen Betriebsjahr bei rund 68 Gigawattstunden – ausreichend um rein rechnerisch nahezu 21.000 durchschnittliche Haushalte in Deutschland mit regenerativ erzeugtem Strom zu versorgen und rund 47.000 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen.

Der Solarpark verfügt über einen langjährigen Stromliefervertrag (Power Purchase Agreements, PPA) mit einem namhaften deutschen Industrieunternehmen und wird ab sofort als Teil des Eigenbestands von Energiekontor zu den Stromerzeugungserträgen des Segments Stromerzeugung in konzerneigenen Wind- und Solarparks beitragen. Die Gesamterzeugungsleistung des Eigenparkportfolios von Energiekontor erhöht sich entsprechend auf rund 444 Megawatt, verteilt auf 36 Wind- und drei Solarparks. Damit erhöht sich der Solaranteil im Eigenparkportfolio von Energiekontor auf rund 19 Prozent.

Darüber hinaus plant Energiekontor, den Solarpark Königsfeld im Schwarzwald in Baden-Württemberg im zweiten Quartal 2025 in Betrieb zu nehmen. Mit einer Gesamtnennleistung von rund fünf Megawattpeak soll der Park ebenfalls in den Eigenbestand von Energiekontor überführt werden. Für das Stromerzeugungssegment von Energiekontor befinden sich somit aktuell drei Solarparks und drei Windparks mit insgesamt rund 160 Megawatt im Bau, die das Gesamtvolumen des Eigenparkportfolios von Energiekontor zukünftig auf mehr als 600 Megawatt erhöhen sollen. Weitere Projekte, die ebenfalls für den Eigenbestand vorgesehen sind, sollen noch im laufenden Geschäftsjahr den Financial Close erreichen.

„Mit der Inbetriebnahme des Solarparks Letschin bekommt unser Eigenparkbestand leistungsstarken Zuwachs, der das Portfolio auch technologisch weiter diversifiziert. Durch die stetige Erweiterung unseres konzerneigenen Bestands sichern wir die finanzielle Stabilität unseres Geschäftsmodells. Wir stärken damit die wiederkehrenden Erträge des Stromerzeugungssegments, unser zweites wichtiges Standbein neben dem Projektierungssegment“, betont Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

Die aktuelle Zusammensetzung und der Ausbaupfad des Eigenbestands von Energiekontor werden dem Geschäftsbericht 2024 zu entnehmen sein, der am 28. März 2025 auf der Website von Energiekontor unter https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html veröffentlicht wird.

