Holcim-Spin-off Amrize will weiter wachsen und Ergebnis steigern

Das vor der Abspaltung stehende Holcim-Nordamerikageschäft Amrize erwartet in den kommenden Jahren eine Wachstumsabschwächung.

Für den Zeitraum 2025 bis 2028 stellte die Gesellschaft ein durchschnittliches Umsatzwachstum von fünf bis acht Prozent in Aussicht, wie der Baustoffkonzern am Dienstag im Vorfeld eines Amrize-Investorentages mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dürfte in demselben Zeitraum um jährlich acht bis elf Prozent zulegen. Seit 2021 kam Amrize auf ein jährliches Umsatzwachstum von 13 Prozent und eine jährliche Ergebnissteigerung von 16 Prozent.

Holcim bekräftigte, dass Amrize bis zur Jahresmitte in einer der größten Transaktionen der Baustoffbranche der vergangenen Jahre an der New York Stock Exchange (NYSE) und an der Schweizer Börse SIX gelistet werden soll.