GameStop steigert Quartalsgewinn kräftig dank Einsparungen

Bangalore (Reuters) - Der Videospiele-Händler GameStop hat seinen Gewinn im vierten Quartal mehr als verdoppelt.

Unter dem Strich habe ein Plus von 131,3 Millionen Dollar gestanden nach 63,1 Millionen Dollar im Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Grund seien Kostensenkungen, ein schnellerer Turnaround in seinem Hauptgeschäft sowie der Verkauf von Videospiel-Hardware und Merchandise gewesen. Zudem kündigte das Unternehmen eine Aktualisierung seiner Anlagestrategie an. GameStop will nun Bitcoin in seine Währungsreserven aufnehmen. Im nachbörslichen Handel legten die GameStop-Aktien um gut sechs Prozent zu.