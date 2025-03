Porsche SE senkt Dividende

Frankfurt (Reuters) - Der VW- und Porsche-Großaktionär Porsche SE schüttet für das vergangene Geschäftsjahr wegen der geringeren Zuflüsse seiner beiden Hauptinvestments weniger Dividende aus.

Je Vorzugsaktie sollen die Aktionäre 1,91 Euro erhalten, nach 2,56 Euro im Vorjahr, wie die von den Familien Porsche und Piech kontrollierte Holding am Mittwoch mitteilte. Für 2024 musste die Porsche SE hohe Wertberichtigungen auf ihre Beteiligungen an VW und Porsche vornehmen, was zu einem rein buchhalterischen Konzernverlust von 20 Milliarden Euro führte. Ohne diesen nicht zahlungswirksamen Sondereffekt wäre das Nettoergebnis auf 3,2 von 5,1 Milliarden Euro gesunken.

Für das laufende Jahr erwartet der Dax-Konzern ein entsprechend angepasstes Konzernergebnis zwischen 2,4 und 4,4 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung soll zwischen 4,9 und 5,4 Milliarden Euro liegen, nachdem sie im vergangenen Jahr um eine halbe Milliarde auf 5,2 Milliarden Euro planmäßig gesunken war.