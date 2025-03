Börse Frankfurt-News: Auslandsaktien: China-Tech hängt US-Tech ab

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - BYD, Xiaomi, Alibaba - einige chinesische Aktien gehören zu den umsatzstärksten im Auslandsaktienhandel. Und sie laufen auch sehr gut. Sehr viel um geht zudem weiter in US-Tech-Werten. Analysten sehen Überbewertungen, aber auch Potenziale.

27. März 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Es geht weiter meist um die bekannten US-Tech-Werte im Handel mit Auslandsaktienhandel an der Börse Frankfurt. Unter den Top-15 finden sich neben diesen und dem stets umsatzstarken Novo-Nordisk nun aber auch einige chinesische Adressen, konkret BYD, Xiaomi, Alibaba (US01609W1027) und Geely Autos (KYG3777B1032). Die laufen anders als die US-Titel auch sehr gut, mit Kursen auf Allzeit- oder Mehrjahreshochs. US-Tech-Aktien notieren hingegen deutlich unter den jüngsten Rekordständen, Nvidia (US67066G1040) beispielsweise 30 Prozent und Tesla (US88160R1014) sogar 46 Prozent.

BYD und Xiaomi auf Rekordkurs

Für Chinas Autobauer BYD (CNE100000296) geht es immer weiter aufwärts, seit März 2024 hat sich der Kurs verdoppelt. Auch die am Montag veröffentlichten Zahlen für 2024 kamen gut an: BYD ("Built your dreams") erwirtschaftete einen Umsatz von umgerechnet 100 Milliarden Euro. "Mit einem Weltmarktanteil von 33 Prozent bei reinen E-Autos und Hybridfahrzeugen ist BYD bei der Elektromobilität führend und hat nun auch Tesla beim Umsatz überholt", erklärt Torsten Tiedt von der Aktienplattform aktienfinder.net. Er sieht den fairen Wert per Ende 2025 bei 472 Hongkong Dollar (aktuell 407).

Mehr als verdreifacht seit März 2024 hat sich der Kurs von Xiaomi (KYG9830T1067). Der Smartphonehersteller produziert auch E-Autos und will dieses Jahr bereits 350.000 Fahrzeuge ausliefern, wie Tiedt erklärt. "Der gelungene Einstieg in die E-Autoproduktion soll laut Analysten zu einem dynamischen Umsatzwachstum von über 20 Prozent in den nächsten beiden Jahren führen und bei positiven Margen auch zum Gewinn beitragen." Er sieht den fairen Wert der Xiaomi-Aktie per Ende 2025 aber nur bei 42 Hongkong Dollar (aktuell 51,7) und hält die Aktie mit einem KGV von 52 für überbewertet. "Zudem wird der Wert durch Kapitalerhöhungen verwässert."

Novo-Nordisk-Kurseinbruch als Chance"

Schon lange viel gehandelt wird Abnehmspritzenanbieter Novo-Nordisk (DK0062498333). Allerdings hat sich der Kurs seit vergangenem Sommer halbiert. Tiedt zufolge war die Aktie massiv überbewertet. Die langfristige Erfolgsstory sei aber intakt - trotz der Herausforderungen in Gestalt von Konkurrent Eli Lilly und einem auf Einsparungen fixierten US-Gesundheitssystem. Als fairen Wert per Ende des Jahres nennt er 665 dänische Kronen (aktuell 490). "Die aktuelle Korrektur ist eine Chance auf einen günstigen Einstieg in eine aussichtsreiche Qualitätsaktie."

"Coca-Cola als Langfristanlage, BAT mit hohem Wachstum"

Nicht unter den Top-15, aber immerhin den Top 40 finden sich Getränkeriese Coca-Cola und Tabakkonzern BAT. Für Jonathan Neuscheler von der Aktienresearch- und Finanzbildungsplattform abilitato (abilitato.de) ist Coca-Cola ein zeitloses und krisenerprobtes Unternehmen, das mit der Kombination aus hoher Cash-Generierung und ansehnlichen Wachstumsraten überzeuge. "Der Cashflow sprudelt unter allen Bedingungen wie Inflation, Rezession, Lockdowns etc. seit Jahrzehnten verlässlich", erklärt er. Daher könne Coca-Cola bereits seit 62 Jahren jedes Jahr die Dividende anheben. "Der Titel ist kein Schnäppchen, eignet sich aufgrund der Verlässlichkeit aber gut zur langfristigen Buy-and-Hold-Anlage."

Auch BAT, "eine der preiswertesten Blue-Chip-Aktien am Markt", ist Neuscheler zufolge interessant. "Die Nikotinindustrie ist kein schrumpfendes Geschäft. Der Umstieg auf risikoreduzierte Produkte ermöglicht perspektivisch höhere Wachstumsraten", erläutert er. Der britische Konzern, seit Übernahme des US-Konzerns Reynolds 2017 weltweit die Nummer zwei, erwirtschafte sehr hohe Cashflows. "BAT profitiert vom Umstand, dass rauchfreie Produkte noch profitabler als das Zigarettengeschäft sind", bemerkt er.

Noch Chancen bei Alphabet?

Die höchsten Umsätze weist allerdings immer noch Nvidia auf. Ebenfalls viel gehandelt werden Tesla, Palantir, Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple, Palo Alto Networks, MicroStrategy und Super Micro. Tiedt hält Alphabet (US02079K3059) noch für günstig bewertet. Er nennt aber zwei Risiken: zum einen die hohen Investitionen in Rechenzentren, zum anderen die Tatsache, dass Alphabet noch immer 87 Prozent des Umsatzes durch Werbung erziele. Die Suche verlagere sich aber hin zur direkten Kommunikation mit der KI. "Wen diese Risikoszenarien nicht abschrecken, kann einen Kauf der Aktie in Erwägung ziehen. Geht alles gut, sehen wir ein Renditepotential bis Ende des Jahres von knapp 20 Prozent."

Von Anna-Maria Borse, 27. März 2025, © Deutsche Börse

