EQS-Adhoc: Basler AG: Basler veröffentlicht testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 inklusive Prognose für 2025 und Ausblick für den mittelfristigen Horizont

Basler veröffentlicht testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 inklusive Prognose für 2025 und Ausblick für den mittelfristigen Horizont



Umsatz 183,7 Mio. Euro (2023: 203,1 Mio. Euro, -10 %)

Auftragseingang 192,4 Mio. Euro (2023: 166,9 Mio. Euro, +15 %)

EBITDA 10,0 Mio. Euro (2023: 1,7 Mio. Euro)

Adj. EBITDA vor Einmalaufwand 15,5 Mio. Euro

EBT -12,0 Mio. Euro (2023: -20,2 Mio. Euro)

Adj, EBT vor Einmalaufwand -5,1 Mio. Euro

Jahresfehlbetrag -13,8 Mio. Euro (2023: -13,8 Mio. Euro)

Ergebnis pro Aktie -0,45 Euro (2023: -0,45 Euro)

Freier Cashflow 1,4 Mio. Euro (2023: -9,2 Mio. Euro)

Prognose 2025: Umsatzkorridor 186 bis 198 Mio. Euro, EBT- Marge 0 % bis 5 %

Ahrensburg, den 27.03.2025 – Der Basler Konzern, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungslösungen für Computer Vision Anwendungen, legt heute den testierten und durch den Aufsichtsrat bestätigten Jahresabschluss 2024 vor. Im Zuge der letzten Arbeiten zum Jahresabschluss wurden noch Umgliederungen vorgenommen, die nach der Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen 2024 am 21.03.2025 zu einer Veränderung des EBITDA und der Summe der Einmalaufwendungen führten. Das EBITDA erhöhte sich im Vergleich zu den am 21.3.2025 veröffentlichten vorläufigen Zahlen um 1,1 Mio. Euro auf 10,0 Mio. Euro, die Einmalaufwendungen erhöhten sich um 0,7 Mio. Euro auf 6,9 Mio. Euro. Das Vorsteuerergebnis und der Jahresfehlbetrag blieben unberührt.

Die Auftragseingänge des Basler Konzerns stiegen in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 15 % auf 192,4 Mio. Euro (VJ: 166,9 Mio. Euro). Die Konzern-Umsatzerlöse sanken um 10 %, sie betrugen 183,7 Mio. Euro (VJ: 203,1 Mio. Euro). Das Vorsteuerergebnis belief sich auf -12,0 Mio. Euro (VJ: -20,2 Mio. Euro) und somit auf eine negative Rendite vor Steuern von -6,5 % (VJ: -9,9 %). Der Einmalaufwand für das Kostensenkungsprogramm betrug 6,9 Mio. €. Er ist vollständig im Vorsteuerverlust enthalten.

Mit diesen Resultaten schließt Basler das Geschäftsjahr entlang der Ende Oktober revidierten Prognose ab, welche für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz zwischen 178 und 184 Mio. Euro bei einem Vorsteuerverlust zwischen 8 bis 12 Mio. Euro vorsah.

Der Freie-Cashflow war trotz des deutlichen Verlusts ausgeglichen, er erreichte einen Wert von 1,4 Mio. Euro (VJ: -9,2 Mio. Euro). Dieser wurde u. a. durch den Erwerb der Unternehmensanteile an der Roboception GmbH und der vollständigen Übernahme von Basler France belastet.

Der Aufsichtsrat der Basler AG hat sich in seiner heutigen Sitzung dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 angeschlossen. Vor dem Hintergrund des hohen Verlusts und der einschneidenden Maßnahmen im Geschäftsjahr 2024 sowie zur Schonung der Liquidität und zur Wiederherstellung der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens, wird der Hauptversammlung die erneute Aussetzung einer Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 vorgeschlagen und damit der gesamte Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen. Der Vorschlag erfolgt entlang der Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von 30 Prozent vom Nettoergebnis vorsieht, jedoch immer in Abhängigkeit von der Geschäftsentwicklung sowie geplanten Investitionen in das Wachstum und die Zukunft des Unternehmens. Die Dividendenstrategie des Unternehmens wird unverändert beibehalten.

Die im Oktober 2024 angesetzten Einsparmaßnahmen konnten wie geplant zum Jahresende 2024 umgesetzt werden. Sie werden nach derzeitigem Stand die Gewinn-Schwelle des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 auf rund 180 Mio. Euro Umsatzerlöse absenken.

Unter Berücksichtigung des positiven Auftragseingangsverlaufs der letzten Monate, der sich zunehmend normalisierenden Lagerbestände bei den Kunden und der Prognosen relevanter Fachverbände sowie direkten Rückmeldungen von Kunden, erwartet das Management für das Geschäftsjahr 2025 Konzern-Umsatzerlöse innerhalb eines Korridors von 186 Mio. € bis 198 Mio. €. Unter Berücksichtigung der reduzierten Gewinnschwelle strebt der Konzern je nach Geschäftsverlauf innerhalb des Umsatzkorridors eine EBT-Marge zwischen 0 % bis 5 % an. Das erste Quartal 2025 wird aufgrund des zur Jahreswende gewonnenen Projektgeschäftes oberhalb des prognostizierten Renditekorridors zu liegen kommen. Für den weiteren Verlauf des Jahres ist die Sichtbarkeit noch sehr begrenzt, zudem erschweren die geopolitischen Unsicherheiten den Ausblick.

Mittelfristig ist das Management deutlich optimistischer und geht davon aus, das Unternehmen wieder auf seinen Umsatzwachstumspfad von durchschnittlich 15 % zurückzuführen. Dieser Mittelfristausblick basiert auf der Überzeugung, dass der Computer Vision Markt aufgrund zunehmender Digitalisierung, Automatisierung und neuen Anwendungsfeldern stabil wachsen wird und der Konzern aufgrund seiner starken Marktposition und der erfolgreichen Transformation zum Lösungsanbieter überproportional von diesem Wachstum profitiert. Das Management nimmt sich fortan vor, spätestens bis 2028 einen Konzern-Umsatz von mehr als 275 Mio. € bei einem Konzern-EBT von 12 % zu erreichen. Die aktualisierte Mittelfristprognose geht davon aus, dass spätestens im Jahr 2026 eine Erholung in den Schlüssel-Vertikalmärkten erfolgt und trotz anhaltender geopolitischer Spannungen der Zugang zum chinesischen Markt erhalten bleibt.

Neben diesen ökonomischen Zielen werden im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung zudem soziale sowie ökologische Ziele verfolgt. Dabei strebt das Management an, für den Konzern bis zum Jahr 2030 hinsichtlich Scope 1 und 2 Klimaneutralität zu erreichen.

Der vollständige Geschäftsbericht kann auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden (www.baslerweb.com).

Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 800 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika.

