EQS-News: CTS EVENTIM – Anhaltend hohe Dynamik bei Umsatz und Ergebnis

Der Jahresumsatz wächst auf 2,809 Milliarden Euro (+ 19,1 %) und markiert damit ein weiteres Rekordjahr. Das Adjusted EBITDA klettert auf 542,2 Millionen Euro (+ 21,9 %).

Die geplante Dividende erreicht mit 1,66 Euro je Aktie ebenfalls ein historisches Allzeithoch.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „Steigende Nachfrage, organisches Wachstum, fortschreitende Synergien und eine erfolgreiche internationale Akquisitionspolitik sind die Eckpfeiler unseres dynamischen Wachstums.“

München, 27.03.2025 – CTS EVENTIM, die europäische Nummer eins in Ticketing und Live Entertainment und Nummer zwei weltweit, weist für das Geschäftsjahr 2024 erneut Bestwerte bei Umsatz und Ergebnis aus.

Der Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2024 legte um 19,1 Prozent auf 2,809 Milliarden Euro zu, das Adjusted EBITDA stieg um 21,9 Prozent auf 542,2 Millionen Euro. Neben einem besonders erfolgreichen 4. Quartal trugen auch internationale Akquisitionen maßgeblich zu diesem herausragenden Abschluss bei.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „Steigende Nachfrage, organisches Wachstum, fortschreitende Synergien und eine erfolgreiche internationale Akquisitionspolitik sind die Eckpfeiler unseres dynamischen Wachstums. Wir haben dafür gesorgt, dass nicht nur unsere Technologien, sondern auch unsere Prozesse und Businessmodelle zum Exportschlager werden. Auf ihrer Basis werden wir zukünftige Akquisitionen noch schneller integrieren, Synergien noch früher materialisieren und damit unseren Erfolg und unsere Attraktivität als Partner für internationale Akquisitionen und Beteiligungen weiter steigern.“



Ticketing: Nachfragewachstum und internationale Expansion

Die globale Nachfrage nach Live Entertainment wächst kontinuierlich. Dank seiner Skalierbarkeit in Bezug auf Volumen und Internationalisierung profitierte das Segment Ticketing hiervon in besonderem Maße. Hinzu kamen positive Effekte durch die erstmalige Konsolidierung für das komplette umsatzstarke 4. Quartal gleich mehrerer der jüngsten Akquisitionen. Namentlich waren das die im November 2023 übernommenen Ticketing-Marktführer in Chile (Punto Ticket) und Peru (Teleticket) sowie das im Juni 2024 von Vivendi übernommene und besonders stark in UK und den USA vertretene See Tickets. Nach der Mehrheitsübernahme am französischen Marktführer France Billet Anfang Dezember 2024 wurden auch hier Teile des Weihnachtsgeschäfts bereits voll konsolidiert. Neben der Konsolidierung von Umsatz und Ergebnis werden sich durch die Akquisitionen für die Zukunft weitere positive Synergieeffekte realisieren.

Die zahlreichen operativen und strategischen Erfolge führten 2024 zu einem abermals gestiegenen Jahresumsatz im Segment Ticketing von 879,9 Millionen Euro (+ 22,7 %) und einem Adjusted EBITDA von 416,5 Millionen Euro (+ 21,1 %).

Live Entertainment: Broadway, Venues & Konzerte

Die EVENTIM LIVE Produktion „Elf The Musical” feierte zur Weihnachtszeit und danach große Erfolge in New York und kletterte Mitte Dezember 2024 sogar bis auf Platz vier der „Best Selling Musicals on Broadway“, direkt hinter Wicked, The Lion King und Hamilton. Neben höchst erfolgreichen Touring Exhibition Formaten – darunter Formula 1 und Harry Potter –, gefeierten internationalen Tournee wie z.B. von David Gilmour in Italien und den USA, basierte der Erfolg auch in diesem Jahr wieder auf dem starken lokalen Content der nationalen und internationalen Promoter. Hinzu kommt der sehr erfolgreiche Betrieb mehrerer ikonischer Venues in Europa, der ebenfalls Teil des Segments Live Entertainment ist. Nach Fertigstellung Ende 2025 wird die ARENA MILANO das Portfolio ergänzen, zukünftig auch eine Arena in Wien, für deren Bau und späteren Betrieb CTS EVENTIM im November 2024 den Zuschlag erhalten hat.

Das Segment Live Entertainment hat 2024 einen Umsatz von 1,971 Milliarden Euro (+ 17,6 %) erzielt und damit ein Adjusted EBITDA von 125,6 Millionen Euro (+ 24,4 %) erwirtschaftet. Damit konnte die Adjusted EBITDA-Marge trotz anhaltend hohen Kostendrucks bei Infrastruktur, Personal und Gagen um rund einen halben Prozentpunkt gesteigert werden.

Dividende erneut auf Rekordniveau

Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Geschäftsverlaufs werden CTS EVENTIM Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 21. Mai vorschlagen, 159,3 Millionen Euro als Dividende an die Anteilseigner auszuschütten – ein neuer Bestwert in der Firmengeschichte. Sie entspricht erneut 50 Prozent des Konzernergebnisses bzw. 1,66 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,43 Euro je Aktie).

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet CTS EVENTIM bei einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem moderaten Wachstum sowohl für den Gesamtumsatz als auch für das Adjusted EBITDA.

Alle weiteren Informationen zum Berichtszeitraum sind im aktuellen Geschäftsbericht von CTS EVENTIM enthalten. Dieser steht ebenso wie der nichtfinanzielle Konzernbericht mit Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf corporate.eventim.de zur Verfügung.

Investor Relations: Webcasts & Präsentationen

https://corporate.eventim.de/investor-relations/webcasts-praesentationen/

ÜBER CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist ein international führendes Ticketing und Live Entertainment Unternehmen. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – online, mobil und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2023“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro.



CORPORATE COMMUNICATIONS

Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de



INVESTOR RELATIONS

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de

