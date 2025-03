EQS-News: Eckert & Ziegler: Rekordjahr 2024 mit neuen Höchstmarken

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Eckert & Ziegler: Rekordjahr 2024 mit neuen Höchstmarken



Berlin, den 27. März 2025. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) erreichte auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses* im Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatz von 295,8 Mio. € eine neue Rekordmarke. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um knapp 50 Mio. € (+20%). Das EBIT vor Sondereinflüssen aus fortgeführten Geschäftsbereichen (bereinigtes EBIT) legte gegenüber dem Vorjahr um rund 19,0 Mio. € auf 65,9 Mio. € zu (+40%). Der Jahresüberschuss stieg um 7,0 Mio. € (+27%) auf 33,3 Mio €; dies entspricht einem Ergebnis pro Aktie von 1,60 €.



Im Segment Medical erhöhte sich der Umsatz um 33,2 Mio. € (+29%) auf 148,4 Mio. €. Der Umsatzanstieg wird insbesondere durch die starke Nachfrage in der Radiopharmazie getrieben.



Das Segment Isotope Products erzielte mit 147,5 Mio. € einen um 16,6 Mio. € (+13%) gestiegenen Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg ist sowohl auf jährliche Preisanpassungen als auch auf Volumeneffekte zurückzuführen.



Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von rund 320 Mio. € und einem EBIT aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Sondereinflüssen (bereinigtes EBIT) von rund 78 Mio. €. Die Prognose basiert auf einem gewichteten Durchschnittskurs von 1,05 USD pro Euro.



* Die Vorlage des final testierten und gebilligten Jahresabschlusses verzögert sich um einige Tage und dies ausschließlich aufgrund des noch ausstehenden technischen ESEF-Taggings, welches wegen der Cyber-Attacke im Februar zusätzliche Zeit in Anspruch nimmt. Der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats hierzu werden zeitnah und im Kontext der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 erfolgen.



Den vorläufigen Jahresabschluss 2024 finden Sie hier: https://www.ezag.com/fy2024de/



Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

