EQS-News: HomeToGo veröffentlicht Ausblick für GJ/25: Starkes Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse und des bereinigten EBITDA auf mehr als €300 Mio. (+>40%) bzw. >€35 Mio. (+>170%), bei positivem Free Cash Flow

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

HomeToGo veröffentlicht Ausblick für GJ/25: Starkes Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse und des bereinigten EBITDA auf mehr als €300 Mio. (+>40%) bzw. >€35 Mio. (+>170%), bei positivem Free Cash Flow



27.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HomeToGo veröffentlicht Geschäftsbericht für 2024 und Ausblick für GJ/25: Starkes Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse und des bereinigten EBITDA auf >€300 Mio. (+>40%) bzw. >€35 Mio. (+>170%), bei gleichzeitig positivem Free Cash Flow erwartet

Luxemburg, 27. März 2025 - Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, hat heute den Geschäftsbericht und die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sowie den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. HomeToGo bekräftigt seine Ambitionen für Wachstum und eine weitere Margenverbesserung und führt darüber hinaus Free Cash Flow als zusätzliche Prognosekennzahl ein.



Highlights der Gruppe

Ausblick für das GJ/25: [1] Steigerung der Buchungserlöse auf >€350 Mio. (+>35% ggü. dem Vorjahreszeitraum) im Vergleich zu €259,7 Mio. im GJ/24 Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse auf >€300 Mio. (+>40% ggü. dem Vorjahreszeitraum) im Vergleich zu €212,3 Mio. im GJ/24 Steigerung des bereinigten EBITDA auf >€35 Mio. (+>170% ggü. dem Vorjahreszeitraum) im Vergleich zu €12,8 Mio. im GJ/24 Einführung einer neuen zentralen Prognosekennzahl: Positiver Free Cash Flow im Vergleich zu -€10,3 Mio. im GJ/24

[1] Finanzergebnisse für das GJ/24: Das starke Wachstum der Buchungserlöse auf €259,7 Mio. im GJ/24 (+36,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum und +226% ggü. GJ/19) übertrifft die bereits auf >€255 Mio. angehobene Prognose für das GJ/24. Der Auftragsbestand der Buchungserlöse [2] erreichte ein neues Rekordhoch zum Jahresende von €46,9 Mio. und schafft damit eine solide Grundlage sowie eine positive Dynamik, die auch in 2025 anhält. Die IFRS-Umsatzerlöse stiegen deutlich auf €212,3 Mio. im GJ/24 (+31,0% ggü. dem Vorjahreszeitraum und +205% ggü. GJ/19). Das bereinigte EBITDA stieg im GJ/24 um mehr als das Siebenfache auf €12,8 Mio., was einem außergewöhnlichen Wachstum von 615,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich auf 6,0% verbessert (+4,9%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Maßgeblich für dieses Wachstum waren die kontinuierliche Margensteigerung sowohl im Marktplatz- als auch im HomeToGo_PRO-Segment sowie größere Skaleneffekte. Zusätzlich profitierte HomeToGo von einem anhaltenden Wachstum der wiederkehrenden Buchungserlöse (+32,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und einer weiter verbesserten Marketingeffizienz, bei der sich die Marketing- und Vertriebskostenquote[3] um +4,1%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum verbesserte (62,2% ggü. 66,2% in FY/23).



Highlights der Geschäftssegmente

Das Marktplatz-Segment , HomeToGos AI-gestützte B2C-Plattform mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, steigerte seine Buchungserlöse im Geschäftsjahr 2024 auf €189,8 Mio. (+35,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Die IFRS-Umsatzerlöse stiegen auf €151,3 Mio. (+34,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum), angetrieben durch ein besonders starkes Wachstum des Buchungsgeschäfts (Onsite) von 66,8% im Vergleich zum Vorjahr. Das Werbegeschäft verzeichnete einen Anstieg der IFRS-Umsatzerlöse um 5,0% im Vergleich zum Vorjahr, was HomeToGos strategischen Fokus auf margenstärkere Einnahmequellen widerspiegelt. Darüber hinaus stieg die Onsite Take Rate im Geschäftsjahr 2024 auf 12,7% (+1,6%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Das bereinigte EBITDA des Marktplatz-Segments erreichte €2,9 Mio. und verbesserte sich somit deutlich gegenüber den €0,1 Mio. aus dem Geschäftsjahr 2023.

, HomeToGos AI-gestützte B2C-Plattform mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, steigerte seine Buchungserlöse im Geschäftsjahr 2024 auf €189,8 Mio. (+35,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Die IFRS-Umsatzerlöse stiegen auf €151,3 Mio. (+34,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum), angetrieben durch ein besonders starkes Wachstum des Buchungsgeschäfts (Onsite) von 66,8% im Vergleich zum Vorjahr. Das Werbegeschäft verzeichnete einen Anstieg der IFRS-Umsatzerlöse um 5,0% im Vergleich zum Vorjahr, was HomeToGos strategischen Fokus auf margenstärkere Einnahmequellen widerspiegelt. Darüber hinaus stieg die Onsite Take Rate im Geschäftsjahr 2024 auf 12,7% (+1,6%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Das bereinigte EBITDA des Marktplatz-Segments erreichte €2,9 Mio. und verbesserte sich somit deutlich gegenüber den €0,1 Mio. aus dem Geschäftsjahr 2023. Das HomeToGo_PRO-Segment, der B2B-Geschäftsbereich, welcher Software- und Service-Lösungen für den gesamten Reisemarkt mit besonderem Fokus auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern anbietet, verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen Anstieg der Buchungserlöse um 36,2% auf €79,2 Mio. Die IFRS-Umsatzerlöse stiegen auf €70,0 Mio. (+24,8% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und trugen damit 33% zum gesamten IFRS-Gruppenumsatz bei. Das Subscriptions- und das volumenbasierte Geschäft erzielten ein vergleichbares Wachstum, wobei sich die entsprechenden IFRS-Umsatzerlöse um 24,9% bzw. 24,8% im Vergleich zum Vorjahr erhöhten. Das bereinigte EBITDA des HomeToGo_PRO-Segments stieg im Geschäftsjahr 2024 um fast das Sechsfache (+496,2 % ggü. dem Vorjahreszeitraum) auf €9,9 Mio.

Liquiditätsentwicklung

HomeToGo verfügte zum Jahresende 2024 über eine solide Liquiditätsposition von €82,7 Mio. Dies entspricht einem leichten Rückgang von €7,1 Mio. gegenüber dem Ende des dritten Quartals 2024, der im Wesentlichen auf Earnout-Zahlungen, Kaufpreisanpassungen und höhere Einkommensteuerzahlungen zurückzuführen ist.

von €82,7 Mio. Dies entspricht einem leichten Rückgang von €7,1 Mio. gegenüber dem Ende des dritten Quartals 2024, der im Wesentlichen auf Earnout-Zahlungen, Kaufpreisanpassungen und höhere Einkommensteuerzahlungen zurückzuführen ist. Der Free Cash Flow hat sich deutlich um 42,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum verbessert und belief sich im Jahr 2024 auf insgesamt -€10,3 Mio. Dies ist vor allem auf den verbesserten Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit zurückzuführen. Im vierten Quartal 2024 erreichte HomeToGo erneut einen positiven Free Cash Flow (€0,9 Mio.) und untermauert damit den Fortschritt hin zu nachhaltiger Profitabilität.

Operative Highlights im Geschäftsjahr 2024

HomeToGo hat seine Produktvision, ein vollständig AI-gestützter Marktplatz zu werden, weiterentwickelt. Mit der Einführung neuer AI-Tools unterstützt HomeToGo Reisende bei der Suche nach der idealen Ferienunterkunft und liefert Partnern hochqualifizierte und attraktive Zielgruppen, um die Anzahl der Buchungen zu maximieren. HomeToGo stärkt weiterhin die Markentreue und Kundenbindung mithilfe von verschiedenen Faktoren: Zum einen wird auf eine Kombination aus intelligenten Marketingstrategien und einer AI-gesteuerten Plattform gesetzt, die gezielt auf hohe Conversion optimiert ist. Zum anderen profitiert das Marktplatz-Segment vom außergewöhnlichen Wachstum der HomeToGo-App. Seit 2019 verzeichnet diese ein durchschnittliches jährliches Wachstum der monatlich aktiven Nutzer von 40%, im Kernmarkt DACH sogar von 48%.

Mit der Einführung neuer AI-Tools unterstützt HomeToGo Reisende bei der Suche nach der idealen Ferienunterkunft und liefert Partnern hochqualifizierte und attraktive Zielgruppen, um die Anzahl der Buchungen zu maximieren. HomeToGo stärkt weiterhin die Markentreue und Kundenbindung mithilfe von verschiedenen Faktoren: Zum einen wird auf eine Kombination aus intelligenten Marketingstrategien und einer AI-gesteuerten Plattform gesetzt, die gezielt auf hohe Conversion optimiert ist. Zum anderen profitiert das Marktplatz-Segment vom außergewöhnlichen Wachstum der HomeToGo-App. Seit 2019 verzeichnet diese ein durchschnittliches jährliches Wachstum der monatlich aktiven Nutzer von 40%, im Kernmarkt DACH sogar von 48%. HomeToGo hat im Dezember 2024 und in den ersten Wochen des Jahres 2025 seine globale Präsenz mit lokalen Apps und Websites auf über 30 Länder ausgeweitet und acht neue Märkte erfolgreich erschlossen.

und acht neue Märkte erfolgreich erschlossen. Im HomeToGo_PRO-Segment wurde der Travel Agency Hub von HomeToGo_PRO Doppelgänger eingeführt, eine spezialisierte Plattform, die Reisebüros nahtlosen Zugriff auf HomeToGos White-Label-Lösungen ermöglicht. Diese Erweiterung stärkt das B2B-Angebot, erweitert die Marktreichweite der HomeToGo-Gruppe und erschließt zusätzliche Nachfrage. Darüber hinaus wurde das Umsatzwachstumspotenzial im Subscriptiongeschäft gesteigert, indem insbesondere die Alleinstellungsmerkmale und Kernfunktionen des reinen SaaS-Produkts Smoobu verbessert wurden.

Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025[4]

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die HomeToGo-Gruppe ein Wachstum der Buchungserlöse um mehr als 35% auf über €350 Mio. Die IFRS-Umsätze werden voraussichtlich um mehr als 40% auf über €300 Mio. steigen. Neben den erwarteten weiteren Skaleneffekten und der verbesserten Effizienz der Marketingaktivitäten erwartet HomeToGo erste Synergieeffekte durch die Interhome-Akquisition, die es ermöglichen werden, das bereinigte EBITDA der Gruppe auf über €35 Mio. (+>170% ggü. dem Vorjahreszeitraum) zu steigern. Die HomeToGo-Gruppe prognostiziert zudem einen positiven Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2025.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „HomeToGo tritt 2025 in das zweite Jahrzehnt seines Bestehens ein – gestützt auf ein solides Fundament und mit dem klaren Anspruch, die im vergangenen Jahr erreichte Profitabilität nachhaltig auszubauen. Rückblickend auf das Jahr 2024 haben wir uns sowohl finanziell als auch operativ deutlich weiterentwickelt, um unser Wachstum zu beschleunigen. Wir haben auf Konzernebene starke finanzielle Fortschritte gemacht und in unseren beiden Segmenten, dem HomeToGo Marktplatz und HomeToGo_PRO, beeindruckende Ergebnisse erzielt. Unsere führende Position im Bereich AI-Innovation haben wir behauptet, sind in neue Märkte expandiert und haben noch vieles mehr erreicht. Jetzt, nur drei Monate nach Beginn des Jahres 2025, haben wir bereits eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Interhome unterzeichnet – unsere bisher bedeutendste Transaktion. Im Einklang mit unseren ehrgeizigen Zielen für 2025 sind wir zuversichtlich, dass HomeToGo in diesem Jahr seine Präsenz weiter stärken und sich zu Europas führenden Anbieter von Ferienhausvermietungen entwickeln wird.”

Rückblick auf Q4/24

HomeToGo steigerte die Dynamik der ersten neun Monate von 2024 weiter und erzielte im vierten Quartal 2024 ein deutliches Wachstum der Buchungserlöse auf €49,9 Mio. (+70,4% ggü. dem Vorjahreszeitraum mit €29,3 Mio. im vierten Quartal 2023 und +259% ggü. €13,9 Mio. in Q4/19). Sowohl das Marktplatz- als auch das HomeToGo_PRO-Segment leisteten einen positiven Beitrag mit Wachstumsraten von 86,2 % bzw. 45,5 % ggü. dem Vorjahreszeitraum und markierten damit einen neuen Höchstwert bei den Buchungserlösen für ein viertes Quartal.

Die IFRS-Umsatzerlöse erreichten im vierten Quartal 2024 mit €34,7 Mio. einen neuen Höchststand (+45,2% ggü. dem Vorjahreszeitraum mit €23,9 Mio. in Q4/23 und +258% ggü. dem Q4/2019 mit €9,7 Mio.). Hierbei stiegen die IFRS-Umsatzerlöse des Marktplatzes um 66,9% und die von HomeToGo_PRO um 19,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum, wodurch dieses Segment mehr als 36% der gesamten IFRS-Gruppenumsatzerlöse in Q4/24 ausmachte.

Das bereinigte EBITDA belief sich im vierten Quartal 2024 auf -€4,0 Mio., was einer Entwicklung von -38,0% ggü. dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies ist auf gezielte Investitionen zurückzuführen, um attraktive Geschäftsopportunitäten zu nutzen und den Rekord-Auftragsbestand der Buchungerlöse für das Geschäftsjahr 2025 weiter auszubauen. Die entsprechende bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich hingegen leicht um +0,6%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum und erreichte -11,5%. Im vierten Quartal 2024 erreichte HomeToGo erneut einen positiven Free Cash Flow (€0,9 Mio.) und untermauert damit den Fortschritt hin zu nachhaltiger Profitabilität.

Der HomeToGo Marktplatz hat mit Buchungserlösen von €32,6 Mio. im vierten Quartal 2024 ein starkes Wachstum von 86,2% ggü. dem Vorjahreszeitraum erzielt. Die IFRS-Umsatzerlöse sind gleichzeitig auf €23,1 Mio. gestiegen (+66,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Dieses Wachstum ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

Das Buchungsgeschäft (Onsite) verzeichnete einen außergewöhnlichen Anstieg der Buchungserlöse auf €21,8 Mio. (+160,8% ggü. dem Vorjahreszeitraum), welches auf der Grundlage starken organischen Wachstums basiert und zusätzlich durch Beiträge der GetAway Group GmbH, die Anfang des Jahres 2024 übernommen wurde, unterstützt wurde.

Die Onsite Take Rate stieg deutlich auf 12,5% an (+2,8%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum), was das Umsatzwachstum weiter beschleunigt hat.

Insgesamt führten diese Entwicklungen zu dem oben erwähnten Rekord-Auftragsbestand der Buchungserlöse von €46,9 Mio. am Ende des Jahres 2024 und bilden damit eine solide Grundlage sowie eine positive Dynamik, die auch in 2025 anhält. Das bereinigte EBITDA des Marktplatz-Segments sank im vierten Quartal 2024 auf -€3,3 Mio., da HomeToGo seine starke Profitabilität aus den ersten neun Monaten 2024 dafür einsetzte, attraktive Geschäftsmöglichkeiten für Wachstum im Geschäftsjahr 2025 zu nutzen.

HomeToGo_PRO konnte seine profitable Wachstumsdynamik der ersten neun Monate im Schlussquartal 2024 fortsetzen. Die Buchungserlöse stiegen im vierten Quartal 2024 auf €18,9 Mio. (+45,5% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Die IFRS-Umsatzerlöse des Segments erhöhten sich auf €12,3 Mio. (+19,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Das Subscriptions-Geschäft stieg leicht auf €5,7 Mio. (+1,1% ggü. dem Vorjahreszeitraum), während das volumenbasierte Geschäft deutlich auf €6,6 Mio. wuchs (+41,4% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Die bereinigte EBITDA-Marge für HomeToGo_PRO verbesserte sich im Jahresvergleich signifikant um +17,1%-Pkt. auf -5,6%, wobei das absolute bereinigte EBITDA deutlich um 70,6% auf -€0,7 Mio. anstieg.

Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 und Q4/2024: Jahresgeschäftsbericht, Pressekonferenz, und Präsentation

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO, und Steffen Schneider, CFO, werden die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres und für Q4/24 und den Ausblick 2025 in einer Telefonkonferenz heute um 10:00 Uhr MEZ präsentieren, gefolgt von einer Q&A-Runde für Analyst*innen und Investor*innen.

Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer Sprache unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.webcast-eqs.com/hometogo-2024-fy

Interessierte Teilnehmer können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link anmelden: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=7330830&linkSecurityString=117de11070

Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts auf der Investoren-Website von HomeToGo zur Verfügung gestellt: ir.hometogo.de.

HomeToGo GJ/24 und Q4/24 Ergebnisse HomeToGo-Gruppe Q4/24 vs. Q4/23

relativ / absolut GJ/24 vs. GJ/23

relativ / absolut Buchungserlöse €49,9 Mio. 70,4% / +€20,6 Mio. €259,7 Mio. 36,6% / +€69,6 Mio. Konsolidierung -€1,7 Mio. 33,4% / -€0,4 Mio. -€9,2 Mio. 15,9% / -€1,3 Mio. IFRS-Umsatzerlöse €34,7 Mio. 45,2% / +€10,8 Mio. €212,3 Mio. 31,0% /+€50,2 Mio. Konsolidierung -€0,7 Mio. -4,4% / <-€0,1 Mio. -€9,0 Mio. -34,8% / -€2,3 Mio. Bereinigtes EBITDA -€4,0 Mio. 38,0% / -€1,1 Mio. €12,8 Mio. 615,7% / +€11,0 Mio. Bereinigte EBITDA-Marge -11,5% +0,6-Ppt. 6,0% +4,9-Ppt. Free Cash Flow €0,9 Mio. -80,5% / -€3,7 Mio. -€10,3 Mio. 42,3% / +€7,6 Mio. Auftragsbestand der Buchungserlöse €46,9 Mio. 24,7% / +€9,3 Mio.[5]

43.5% / +€14.2 Mio.[6] Segment HomeToGo Marktplatz Q4/24 vs. Q4/23

relative / absolute FY/24 vs. FY/23

relative / absolute Buchungserlöse €32,6 Mio. 86,2% / +€15,1 Mio. €189,8 Mio. 35,6% / +€49,8 Mio. Buchungen (Onsite) €21,8 Mio. 160,8% / +€13,4 Mio. €116,1 Mio. 66,1% / +€46,2 Mio. Werbegeschäft €10,9 Mio. 18,4% / €1,7 Mio. €73,6 Mio. 5,1% / +€3,6 Mio. IFRS-Umsatzerlöse €23,1 Mio. 66,9% / +€9,2 Mio. €151,3 Mio. 34,3% / +€38,6 Mio. Buchungen (Onsite) €14,3 Mio. 162,7% / +€8,9 Mio. €89,0 Mio. 66,8% / +€35,7 Mio. Werbegeschäft €8,7 Mio. 4,4% / €0,4 Mio. €62,2 Mio. 5,0% / +€2,9 Mio. Bereinigtes EBITDA -€3,3 Mio. -497,1% / -€2,8 Mio. €2,9 Mio. 2.116,3% / +€2,8 Mio. Bereinigte EBITDA-Marge -14,3% -10,3-Pkt. 1,9% +1,8-Pkt. Onsite Take Rate 12,5% +2,8-Pkt. 12,7% +1,6-Pkt. Segment HomeToGo_PRO Q4/24 vs. Q4/23

relative / absolute FY/24 vs. FY/23

relative / absolute Buchungserlöse €18,9 Mio. 45,5% / +€5,9 Mio. €79,2 Mio. 36,2% / +€21,1 Mio. Subscriptions-Geschäft €5,5 Mio. -4,2% / -€0,2 Mio. €22,2 Mio. 7,9% / +€1,6 Mio. Volumenbasiertes Geschäft €13,5 Mio. 84,3% / +€6,2 Mio. €57,0 Mio. 51,8% / +€19,4 Mio. IFRS-Umsatzerlöse €12,3 Mio. 19,3% / +€2,0 Mio. €70,0 Mio. 24,8% / +€13,9 Mio. Subscriptions-Geschäft €5,7 Mio. 1,1% / +€0,1 Mio. €25,6 Mio. 24,9% / +€5,1 Mio. Volumenbasiertes Geschäft €6,6 Mio. 41,1% / +€1,9 Mio. €44,4 Mio. 24,8% / +€8,8 Mio. Bereinigtes EBITDA -€0,7 Mio. 70,6% / +1,7 Mio. €9,9 Mio. 496,2% / +€8,2 Mio. Bereinigte EBITDA-Marge -5,6% +17,1-Pkt. 14,1% +11,2-Pkt.

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen. HomeToGo ist der offizielle Hauptsponsor und Reisepartner des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin.

Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub.

HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software & Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern.

Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartner für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Free Cash Flow, Onsite-Buchungserlöse, Onsite-Anteil und CPA-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind (http://ir.hometogo.de/).



[1] Inklusive der Effekte der Interhome-Akquisition mit einer angenommenen Konsolidierung zum 1. Juni 2025.

[2] Der Auftragsbestand der Buchungserlöse zum 31. Dezember 2024 in Höhe von €46,9 Mio. umfasst Buchungsumsätze vor Stornierungen, die im Berichtszeitraum oder davor generiert wurden, deren IFRS-Umsatzrealisierung jedoch aufgrund des Check-in-Datums nach dem Berichtszeitraum erfolgt.

[3] Marketing- und Vertriebskosten bereinigt um anteilsbasierte Vergütung, Abschreibungen sowie nicht-operative Einmaleffekte im Verhältnis zu den IFRS-Umsatzerlösen.

[4] Inklusive der Effekte der Interhome-Akquisition mit einer angenommenen Konsolidierung zum 1. Juni 2025.

[5] Verglichen mit dem Auftragsbestand der Buchungserlöse zum 1. Januar 2024.

[6] Verglichen mit dem Auftragsbestand der Buchungserlöse zum 31. Dezember 2023.