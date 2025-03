EQS-News: SMT Scharf AG veröffentlicht finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2024

EQS-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

SMT Scharf AG veröffentlicht finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2024



27.03.2025

SMT Scharf AG veröffentlicht finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2024

Konzernumsatz im Jahr 2024 auf 95,0 Mio. EUR gesteigert

Operatives Ergebnis (EBIT) bei 4,8 Mio. EUR, EBIT-Marge von 4,7 %

Deutliches Umsatzwachstum im Neuanlagengeschäft und im Ersatzteile- und Servicegeschäft aufgrund der erstmaligen Vollkonsolidierung von Xinsha

Segment Tunnellogistik wächst deutlich und treibt Diversifizierung des Geschäfts voran

Prognose 2025: Konzernumsatz zwischen 110 Mio. EUR und 130 Mio. EUR bei einem EBIT zwischen 5,5 Mio. EUR und 7,5 Mio. EUR erwartet

Hamm, 27. März 2025 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat auf Basis finaler Zahlen im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 95,0 Mio. EUR erzielt (2023: 73,2 Mio. EUR). Das Neuanlagengeschäft konnte im Jahr 2024 deutlich um 55,2 % auf 45,0 Mio. EUR zulegen (2023: 29,0 Mio. EUR). Auch die Umsätze im Ersatzteile- und Servicegeschäft erhöhten sich deutlich auf 49,9 Mio. EUR (2023: 44,1 Mio. EUR). Der Anstieg des Konzernumsatzes war wesentlich dadurch bedingt, dass das Joint Venture Unternehmen Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. („Xinsha“) ab November 2024 erstmals vollkonsolidiert wurde.

Volker Weiss, Finanzvorstand der SMT Scharf AG, erläutert die Geschäftsentwicklung im Jahr 2024: „Wir haben uns im Jahr 2024 darauf konzentriert, unsere strategischen Maßnahmen in den Bergbaumärkten weltweit voranzutreiben. Besonders erfreulich war, dass wir im Segment Tunnellogistik ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielen und damit die Diversifizierung unseres Geschäfts in Bereiche außerhalb der Kohle erfolgreich vorantreiben konnten. Erheblichen Einfluss auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Jahr 2024 hatte bereits die erstmalige Vollkonsolidierung des Joint Venture Unternehmens Xinsha ab November, die auch im laufenden Jahr positiv wirken wird.“

Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 4,8 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024, nachdem im Vorjahr ein EBIT von 4,0 Mio. EUR erreicht wurde. Allen voran führte die erstmalige Vollkonsolidierung von Xinsha zu dieser deutlichen Ergebnissteigerung, die vor allem die Erträge aus dem Neuanlagengeschäft beziehungsweise in der Region China merklich wachsen ließ. Die EBIT-Marge (in Relation zur Betriebsleistung) verringerte sich leicht auf 4,7 % (2023: 4,9 %). Das Ergebnis je Aktie betrug 1,02 EUR (2023: 0,89 EUR).

Nach Segmenten betrachtet, machte der Kohlebergbau mit 75,8 % (2023: 82,1 %) weiterhin den größten Anteil am Konzernumsatz von SMT Scharf aus. Im Berichtszeitraum konnte der Umsatz in diesem Segment deutlich um 19,8 % auf 72,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden (2023: 60,1 Mio. EUR). Der geringere Anteil des Kohlesegments im Jahresvergleich spiegelt vor allem den Umsatzanstieg im Tunnelsegment wider, wodurch die Diversifizierung des Geschäfts gestärkt wurde. Im Tunnelsegment ist es SMT Scharf gelungen, den Umsatz auf 10,5 Mio. EUR signifikant zu steigern im Vergleich zu 1,0 Mio. EUR im Vorjahr. Der Anteil des Tunnelsegments am Gesamtumsatz stieg damit im Jahr 2024 auf 11,1 % (2023: 1,4 %). Hauptgrund für den Umsatzanstieg im Tunnelsegment war ein Großauftrag für ein Tunnelprojekt im Nahen Osten. Der Mineralbergbau erreichte im Berichtsjahr einen Anteil von 10,6 % am Konzernumsatz (2023: 12,0 %). Der Umsatz in diesem Segment erhöhte sich um 15,1 % auf 10,1 Mio. EUR (2023: 8,8 Mio. EUR). Im vierten Segment Andere Industrien, welches das Geschäft der Tochtergesellschaft ser elektronik abbildet, sank der Umsatz dagegen um 27,6 % auf 2,4 Mio. EUR im Jahr 2024 von 3,3 Mio. Euro im Vorjahr. Der Anteil am Konzernumsatz verringerte sich entsprechend von 4,5 % auf 2,5 %.

Mit Blick auf die Umsatzverteilung nach Regionen blieb China, wie im Jahr 2023, der wichtigste Absatzmarkt für SMT Scharf und konnte den Anteil sogar deutlich erhöhen. So nahmen die Umsätze in China auf 43,9 Mio. EUR zu, die damit 46,2 % am Konzernumsatz ausmachten (2023: 26,6 Mio. EUR bzw. 36,4 %). Daneben erwirtschaftete SMT Scharf in Polen einen Umsatz von 12,9 Mio. EUR, was einem Umsatzrückgang von 24,1 % gegenüber dem Vorjahr (17,0 Mio. EUR) entspricht. Dementsprechend sank der Anteil von Polen am Konzernumsatz von 23,2 % im Jahr 2023 auf 13,6 % im Berichtszeitraum. In Russland erreichte SMT Scharf einen Umsatz von 12,9 Mio. EUR im Jahr 2024 (2023: 12,1 Mio. EUR). Damit entfielen auf diese Region 13,6 % des Konzernumsatzes (2023: 16,5 %). In der Region Afrika, wo vor allem Südafrika ein wichtiger Absatzmarkt ist, erzielte SMT Scharf Umsätze von 7,7 Mio. EUR bzw. 8,1 % des Konzernumsatzes (2023: 6,6 Mio. EUR bzw. 9,0 %). Des Weiteren generierte SMT Scharf in Deutschland einen Umsatz von 3,2 Mio. EUR, was einen Anteil von 3,4 % am Konzernumsatz ausmachte (2023: 5,1 Mio. EUR bzw. 7,0 %).

Der Auftragseingang belief sich im Berichtsjahr 2024 insgesamt auf 103,9 Mio. EUR (2023: 72,9 Mio. EUR). Zum Stichtag 31. Dezember 2024 lag der Auftragsbestand der SMT Scharf Gruppe bei 31,5 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 22,6 Mio. EUR).

Liu Jun, Vorstandsvorsitzender von SMT Scharf, blickt optimistisch auf das laufende Jahr: „Wir konzentrieren uns auf den Ausbau der Geschäftsaktivitäten in den Bergbaumärkten weltweit. Dazu werden wir unser Portfolio weiter auf die Kundenbedürfnisse ausrichten und die Trends im Markt für Bergbauausrüstung adressieren. Die Entwicklung von emissionsfreien, nachhaltigen Transportausrüstungen ist auch für den klassischen Bergbaumarkt ein wichtiges Thema. Hier können wir bereits batteriebetriebene Monorails anbieten. In Märkten wie China sehen wir unverändert attraktive Wachstumschancen für SMT Scharf, da die hochtechnisierten und neu entstehenden Minen moderne Bergbautechnik benötigen. Ebenso wollen wir auch Geschäftspotentiale außerhalb des Kohlebergbaus stärker in den Blick nehmen.“

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet der Vorstand der SMT Scharf AG vor dem Hintergrund, dass Xinsha für das Geschäftsjahr 2025 erstmals für die gesamte Berichtsperiode vollkonsolidiert wird, mit einem Konzernumsatz zwischen 110 Mio. EUR und 130 Mio. EUR. Daneben erwartet der Vorstand ein operatives Ergebnis (EBIT) im Korridor von 5,5 Mio. EUR bis 7,5 Mio. EUR.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 wird heute im Tagesverlauf unter www.smtscharf.com im Investor-Relations-Bereich veröffentlicht.





Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com.





Kontakt

Investor Relations

cometis AG

Thorben Burbach

Tel: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

