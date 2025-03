EQS-News: Symrise erhöht Dividende und bekräftigt Ausblick

EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Symrise erhöht Dividende und bekräftigt Ausblick



27.03.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

—

Holzminden, 27. März 2025

Symrise erhöht Dividende und bekräftigt Ausblick

Dividendenvorschlag von 1,20 € je Aktie (2023: 1,10 €) - 15. Erhöhung in Folge

Symrise bekräftigt Jahresziele 2025: Organisches Wachstum von 5-7 %

Die Profitabilität (EBITDA-Marge) soll um die 21 % betragen

Vertrag von Dr. Stephanie Coßmann, Vorstand Personal, Recht und Nachhaltigkeit vorzeitig bis Januar 2030 verlängert

Die Symrise AG, globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen, veröffentlicht heute ihren Unternehmensbericht 2024 ‚Creating ONE Symrise‘. Getragen von der guten Geschäftsentwicklung werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung der Symrise AG am 20. Mai vorschlagen, die Dividende auf 1,20 € für das Geschäftsjahr 2024 zu erhöhen (2023: 1,10 €). Der Anstieg beträgt mehr als 9 % im Vergleich zum Vojahr und ist somit die 15. Erhöhung in Folge.

Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG: „Symrise hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein starkes, profitables Wachstum erzielt und dabei den Markt erneut deutlich übertroffen. Unsere ONE Symrise-Strategie gibt uns eine starke Basis, um auch in einem geopolitisch und wirtschaftlich weiterhin anspruchvollem Marktumfeld unser Potenzial auszuspielen. Unser konsequenter Fokus auf Wachstum, Effizienz und die weitere Optimierung unseres Portfolios werden uns auch im laufenden Jahr wieder ein solides, nachhaltiges und profitables Ergebnis ermöglichen. Davon sollen auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre zukünftig profitieren.“

Wie bereits am 30. Januar 2025 kommuniziert: Symrise erzielte 2024 einen Umsatz von 4.999 Mio. €, ein Plus von 5,7 % in Berichtswährung. Ohne Berücksichtigung von Portfolio- und Währungseffekten betrug das organische Umsatzwachstum 8,7 %. Gleichzeitig erhöhte Symrise die Profitabilität, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögenswerte (EBITDA) belief sich auf 1.033 Mio. € und lag damit 130 Mio. € über dem bereinigten Vorjahreswert von 903 Mio. €. Dies entspricht einer Marge von 20,7 % (2023 bereinigt um Sondereffekte: 19,1 %).

Der auf die Aktionäre der Symrise AG entfallende Konzerngewinn betrug 478 Mio. € und lag 138 Mio. € über dem Wert des Vorjahres (2023: 340 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie betrug

3,42 € und lag 0,98 € über dem Vorjahreswert von 2,44 €.

ONE Symrise stärkt das nachhaltiges Wachstum und die weitere Effizienzsteigerung

Das Ziel der ONE Symrise-Strategie ist, das Potenzial des Unternehmens vollends zu entfalten und ein nachhaltiges, profitables Wachstum zu sichern. Mit Fokus auf die drei strategischen Säulen Wachstum, Effizienz und Portfolio wurden Schlüsselinitiativen ins Leben gerufen, unter anderem der Aufbau eines ONE-Innovation-Ökosystems. Gleichzeitig werden Best Practices ein hohes Maß an Effizienz in allen Prozessen und Funktionen gewährleisten.

Darüber hinaus wird die ONE CARE Initiative einen ganzheitlichen Ansatz durch die Bündelung von Know-how für die Wachstumsbereiche Gesundheit und Wohlbefinden sicherstellen. Die Entwicklung kosmetischer Wirkstoffe ist eine Kernkompetenz innerhalb des Segments Scent & Care. Im Segment Taste, Nutrition & Health verfügt das Unternehmen über ein breites Spektrum an aktiven Inhaltsstoffen für eine gesunde Ernährung. Ziel ist es, unter ONE CARE die Stärken beider Bereiche zu vereinen und mit einer leistungsfähigen Plattform Innovationen voranzutreiben.

Nachhaltig denken und handeln

Symrise hat den Anspruch, nachhaltig zu wirtschaften und zu handeln. Im Geschäftsbericht 2024 werden die Maßnahmen und gesteckten Ziele im Detail beschrieben. Nachhaltiges Wirtschaften leitet das Handeln über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ab. Bei der Beschaffung natürlicher Rohstoffe achtet Symrise auf hohe Nachhaltigkeitsstandards einschließlich der Einhaltung der Menschenrechte. Bei der Produktentwicklung und Produktion wird durch den Einsatz künstlicher Intelligenz die Nutzung wertvoller Ressourcen optimiert. Darüber hinaus spielen die Prinzipien der grünen Chemie eine zunehmend wichtige Rolle.

Vertrag von Dr. Stephanie Coßmann, Vorstand Personal, Recht und Nachhaltigkeit vorzeitig verlängert

Die promovierte Juristin wurde im Februar 2023 in den Symrise Vorstand berufen. Der Aufsichtsrat der Symrise AG hat in seiner Sitzung vom 26. März den Vertrag von Dr. Stephanie Coßmann, Vorstand Personal, Recht und Nachhaltigkeit sowie Arbeitsdirektorin vorzeitig verlängert. Mit ihrer umfangreichen Expertise und Erfahrung wird Stephanie Coßmann ihr Ressort um vier weitere Jahre bis Januar 2030 führen.

Michael König, Vorsitzender des Aufsichtsrates: „Symrise steht für Nachhaltigkeit und Beständigkeit. Mit der vorzeitigen, Verlängerung des Vertrages von Dr. Stephanie Coßmann bis 2030 setzen wir ein Zeichen der Kontinuität und unterstreichen gleichzeitig unsere Anerkennung für Ihre hervorragenden Leistungen. Wir freuen uns auf die fortgesetzte Zusammenarbeit mit Frau Coßmann auf dem gemeinsamen Weg, die Position von Symrise als führendes Unternehmen in seiner Industrie kontinuierlich weiter auszubauen.“

Bestätigung der langfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele

Für das Jahr 2025 hat Symrise seine Wachstums- und Profitabilitätsziele bestätigt. Der Konzern geht weiterhin davon aus, schneller als der relevante Markt zu wachsen, dessen langfristiges Wachstum bei etwa 3 % bis 4 % erwartet wird. Für den Konzern gilt unverändert die langfristige Wachstumserwartung von 5 % bis 7 % (CAGR), die auch im Jahr 2025 erreicht werden soll.

Symrise strebt für 2025 eine EBITDA-Marge von um die 21 % an. Mittelfristig soll die EBITDA-Marge in der Bandbreite von 21 % bis 23 % liegen. Für den Business-Free-Cashflow wird mittelfristig eine Quote bezogen auf den Umsatz von mehr als 14 % angestrebt.

Anmerkung zum heute veröffentlichten Geschäftsbericht 2024

Die Symrise AG hat ihr Berichtsformat geändert. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zielt auf eine einheitliche Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung ab, wurde aber bisher nicht in deutsches Recht umgesetzt. Der veröffentlichte Bericht orientiert sich an dem neuen Standard.

Link zum Geschäftsbericht auf der Symrise Homepage:

https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/

Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 5,0 Mrd. € im Geschäftsjahr 2024 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more…

27.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2106864 27.03.2025 CET/CEST