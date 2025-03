EUR/USD: Zollstreit im Blick – Das ist für Anleger in der zweiten Wochenhälfte wichtig

Das Währungspaar EUR/USD notiert zwei Tage vor Publikation wichtiger US-Preisdaten nahezu unverändert im Vergleich zum Vortag. Anleger dürften im Vorfeld der Veröffentlichung lieber abwarten. Gleichzeitig dürfte der Zollstreit weiter seine Schatten vorauswerfen. Unklar bleibt, welche Strafzölle der US-Präsident tatsächlich in der kommenden Woche in die Wege leitet.

Anleger gehen vor möglichen Zöllen in Deckung – Tatsächliches Ausmaß bleibt unklar

Der US-Präsident Donald Trump hatte angedeutet, dass nicht alle von ihm angedrohten Zölle am 2. April in die Wege geleitet würden und einige Länder Ausnahmeregelungen erhalten könnten, hieß es. In diesem Zusammenhang hoffen Anleger, dass die Auswirkungen des andauernden Zollkonflikts auf die Weltkonjunktur weniger stark ausfallen als bislang angenommen.