GNW-News: Bitget schaltet einen Gang höher mit dem Sponsoring des Porsche Cup Brasil mit Fahrer Flávio Sampaio

^VICTORIA, Seychellen, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), die führende globale Kryptowährungsbörse, wird ihre Präsenz in der Welt des Motorsports als offizieller Sponsor von Fahrer Flávio Sampaio für den Porsche Cup Brasil 2025 ausbauen. Die Partnerschaft, die mit dem Eröffnungsrennen der Saison im April 2025 beginnt, symbolisiert die Konvergenz der anhaltenden finanziellen Entwicklung und der adrenalingeladenen Welt des Motorsports. Die Zusammenarbeit verbindet Bitget mit dem Vermächtnis von Porsche in Bezug auf Präzision und Geschwindigkeit und schafft eine Partnerschaft, die sowohl bei Krypto-Enthusiasten als auch bei Motorsportfans Anklang findet. Die Patenschaft für den Fahrer Flávio Sampaio in der Saison 2025 des Porsche Carrera Cup Brazil wird durch Bitgets Mission unterstützt, Sport und Kryptowährung zusammenzubringen. Die Meisterschaft begann am 22. und 23. März im Velocitta in Mogi Guaçu und wird bis November fortgesetzt, wobei die letzte Etappe für den 8. und 9. in Interlagos, São Paulo, geplant ist. Mit seiner Unterstützung für Flávio ist Bitget die erste Krypto-Börse, die am Wettbewerb teilnimmt, und wird mit einem eigenen Auto in der größten Grand-Touring-Kategorie Lateinamerikas vertreten sein. In der Vergangenheit hatte Bitget auch eine erfolgreiche Partnerschaft mit dem argentinischen Star Lionel Messi von 2022 bis 2024 und sponserte zuvor die Frauenfußballmannschaft von Juventus in Italien. Derzeit unterstützt sie auch andere große Sportprojekte, wie die türkische Athletin Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeisterin im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Athlet der Volleyball-Nationalmannschaft). Flávio Sampaio kommentierte die Partnerschaft wie folgt: ?Ich freue mich sehr über diese Partnerschaft mit Bitget und hoffe, das Interesse der Motorsportfans für die Welt der Kryptowährungen zu wecken. Das Profil von Sportfans weist oft Ähnlichkeiten mit dem von Krypto-Investoren auf. Ich glaube, dass wir eine interessante Verbindung zwischen diesen beiden Welten herstellen können." Flávio Sampaio begann seine Karriere im Kartsport im Alter von 12 Jahren und nahm bis 2001 an großen staatlichen und nationalen Meisterschaften teil. Im Jahr 2007 wurde er eingeladen, an Stock Jr., der Einstiegsklasse für Stock-Car- Rennen, teilzunehmen. Im Jahr 2008 schloss er sich ATW Racing in der Stock- Light-Klasse an. Im Jahr 2010 wurde er eingeladen, in der Kategorie Mini Cooper Challenge anzutreten, und 2014 wechselte er zur GT3 Challenge. Diese Partnerschaft ist ein Porsche 911 GT3 Cup, der in Bitgets charakteristische schwarz-cyan-farbene Lackierung gehüllt ist und das Engagement des Austauschs für Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung verkörpert. Mit seinem brüllenden 510-PS-Motor dient das Auto als Metapher für Bitgets leistungsstarken Trading-Motor, der für unübertroffene Effizienz und Ergebnisse ausgelegt ist. ?Bei dieser Partnerschaft geht es nicht nur um Geschwindigkeit auf der Rennstrecke - es geht darum, Innovationen im Krypto-Bereich zu beschleunigen", so Gracy Chen, CEO von Bitget. ?Wir finden, dass Flavios Sportlichkeit auch auf denselben Prinzipien beruht, die Bitget antreiben: Strategie, Anpassungsfähigkeit und leistungsstarke Ausführung. Die Zusammenarbeit mit einem Motorsportprofi für eine Serie, die für ihre Präzision und Wettbewerbsfähigkeit bekannt ist, ermöglicht es uns, ein Publikum anzusprechen, das sowohl technologischen Fortschritt als auch kalkulierte Risikobereitschaft schätzt." Der Porsche Cup Brasil ist für Bitget die ideale Bühne, um ein anspruchsvolles Publikum anzusprechen, da er die besten Motorsportfans und sportbegeisterten Menschen Brasiliens anzieht. Zu den einzigartigen Erlebnissen, die die Teilnehmer haben werden, gehört der Zugang zur Paddock Terrace, wo Timing- Bildschirme und Echtzeit-Rennradios einen umfassenden Einblick in das Geschehen bieten. Die VIP-Besucher von Bitget können auch Fahrer treffen, die Boxengasse besichtigen und an Porsche-Erlebnisfahrten teilnehmen, bei denen sie mit professionellen Fahrern in Bitget-Helmen auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Brasilien verzeichnet mit über 40 Millionen Nutzern einen bemerkenswerten Anstieg bei der Einführung von Kryptowährungen, was das Land zu einem Schlüsselmarkt für die Expansion von Bitget macht. Durch die Partnerschaft mit Fahrer Flávio Sampaio im Porsche stärkt Bitget seine lokale Präsenz und festigt seinen weltweiten Ruf als führende aufstrebende Krypto-Marke. Die Patenschaft zeigt, dass Bitget die Fähigkeit besitzt, über gemeinsame Werte wie Innovation und Leistung mit unterschiedlichen Zielgruppen in Kontakt zu treten - von Krypto-Händlern bis hin zu Motorsport-Enthusiasten. Während die Motoren aufheulen und die Märkte boomen, sind Bitget und Porsche Cup Brasil bereit, die Grenzen dessen neu zu definieren, was es bedeutet, Geschwindigkeit mit Substanz zu verbinden. Diese Partnerschaft vereint Spannung und Vorfreude und treibt die Zukunft der Finanzwelt und des Motorsports voran, wobei Bitget die Führung übernehmen wird. Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Das ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet- Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Bitget ist ein Vorreiter bei der Förderung der Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie beispielsweise als offizieller Kryptowährungspartner der weltweit führenden Fußballliga LALIGA in den Regionen Osteuropa, Südostasien und Lateinamerika sowie als globaler Partner der türkischen Spitzensportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeisterin im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Mitglied der Volleyball- Nationalmannschaft), um Menschen auf der ganzen Welt für die Zukunft der Kryptowährung zu begeistern. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Den Anlegern wird empfohlen, nur Gelder einzusetzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms- of-use). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aeb5ea1c- 7b55-47c1-879e-64bebd0cae6d °