IRW-News: Surge Battery Metals Inc. : Surge Battery Metals berichtet über Präsident Trumps Unterzeichnung einer Präsidialverordnung zur Steigerung der Mineralproduktion in Amerika

IRW-PRESS: Surge Battery Metals Inc. : Surge Battery Metals berichtet über Präsident Trumps Unterzeichnung einer Präsidialverordnung zur Steigerung der Mineralproduktion in Amerika

25. März 2025: West Vancouver, BC / IRW-Press / Surge Battery Metals Inc. (Surge oder das Unternehmen) (TSXV: NILI, OTC: NILIF, FWB: DJ5C) kommentiert die von Präsident Donald Trump am 20. März 2025 erlassene Präsidialverordnung mit dem Titel Immediate Measures to Increase Americas Mineral Production.

In der Präsidialverordnung hob der Präsident die frühere Bedeutung der US-amerikanischen Bergbauindustrie hervor und betonte, wie wichtig es sei, eine stabile und vorhersehbare Versorgung mit kritischen Mineralien, einschließlich Lithium, sicherzustellen, die für die Verteidigung, die Technologie und die aufstrebende Elektrofahrzeugindustrie von wesentlicher Bedeutung sind. Außerdem wies er die Bundesbehörden an, die Genehmigungen für inländische Mineralproduktionsprojekte zu beschleunigen.

Die Präsidialverordnung wurde im öffentlichen Register publiziert und der vollständige Text kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/immediate-measures-to-increase-american-mineral-production/

Greg Reimer, President und CEO von Surge Battery Metals, kommentierte: Das Lithiumprojekt Nevada North wird eine bedeutende Rolle bei der Sicherung der amerikanischen Versorgung mit kritischen Mineralien spielen, insbesondere mit Lithium, das für die aufstrebende Elektrofahrzeug- und Batteriespeicherindustrie von entscheidender Bedeutung ist. Diese Verordnung des Präsidenten unterstreicht die Bedeutung von Projekten wie dem unsrigen für die Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Quellen und die Stärkung der nationalen Sicherheit. Wir sind bestrebt, unser Projekt verantwortungsvoll und nachhaltig voranzutreiben, einen Beitrag zur lokalen Wirtschaft zu leisten und die Ziele des Landes im Bereich der sauberen Energie zu unterstützen.

Surge Battery Metals hat sich zum Ziel gesetzt, das Lithiumprojekt Nevada North im Einklang mit der Initiative Unleashing American Energy voranzutreiben, da die Vereinigten Staaten über enorme Mineralressourcen verfügen, die für die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Förderung des Wohlstands und die Verringerung der Abhängigkeit von fremden Nationen von entscheidender Bedeutung sind. Das Projekt unterstützt den dringenden Bedarf an einer sicheren, vorhersehbaren und bezahlbaren Versorgung mit Lithium - einem Mineral, das für das Verkehrswesen, die Infrastruktur, die Verteidigungsfähigkeit und die nächste Generation von Technologien von entscheidender Bedeutung ist. Durch die größtmögliche Förderung der heimischen Mineralproduktion trägt Surge zur Unabhängigkeit Amerikas im Bereich kritischer Minerale bei, erhöht die nationale und wirtschaftliche Sicherheit und treibt den Übergang zu einer saubereren und nachhaltigeren Zukunft voran.

Die Entwicklung des Lithiumprojekts Nevada North wird voraussichtlich erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen und während der Bauphase fast 2.000 Arbeitsplätze und während des Betriebs etwa 350 Vollzeitstellen schaffen. Durch zusätzliche Dienstleistungen wie Transport, Wartung und Versorgung werden sich in den lokalen Gemeinden weitere Möglichkeiten ergeben, wodurch die Erosion der Mineralproduktion des Landes, die durch die übermäßige Regulierung durch die Bundesregierung in der Vergangenheit verursacht wurde, rückgängig gemacht und die Position der Vereinigten Staaten als führendes Land bei kritischen Mineralressourcen gestärkt wird.

Über Surge Battery Metals Inc.

Surge Battery Metals, ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, ist durch sein aktives Engagement im Lithiumprojekt Nevada North führend bei der Sicherung der Versorgung mit heimischem Lithium. Das Projekt konzentriert sich auf die Erkundung sauberer, hochwertiger lithiumhaltiger Energiemetalle in Nevada, USA, einem entscheidenden Rohstoff für die Stromversorgung der Elektrofahrzeuge von morgen. Mit einer Primärnotierung an der TSX Venture Exchange in Kanada und am OTCQX-Markt in den USA ist Surge Battery Metals Inc. strategisch als wichtiger Akteur bei der Förderung der Lithium-Exploration positioniert und trägt damit wesentlich zur nachhaltigen Zukunft der Elektrofahrzeugindustrie bei. Bei Surge Battery Metals erforschen wir nicht nur Mineralien, sondern sind Vorreiter auf dem Weg in eine sauberere und nachhaltigere Zukunft, treiben Innovationen im Lithium-Sektor voran und tragen zur Entwicklung der Elektrofahrzeugindustrie bei.

Über das Lithiumprojekt Nevada North

Das Unternehmen ist Eigentümer des Lithiumprojekts Nevada North, das sich in der Granite Range südöstlich von Jackpot, Nevada, etwa 73 km nord-nordöstlich von Wells, Elko County, Nevada, befindet. Die ersten drei Bohrrunden auf dem Projekt, die in den Jahren 2022, 2023 und 2024 abgeschlossen wurden, identifizierten eine stark mineralisierte Zone aus lithiumhaltigem Ton, die eine Streichlänge von mehr als 4.300 Metern und eine bekannte Breite von mehr als 1.500 Metern einnimmt. Stark anomale Bodenwerte und geophysikalische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Tonhorizonte möglicherweise viel größer sind, während ein großer Bohrabstand ein erhebliches Potenzial für Infill-Bohrungen bietet. Das Lithiumprojekt Nevada North verfügt über eine auf die Grube beschränkte vermutete Ressource mit geschätzten 8,65 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) mit einem Gehalt von 2.951 ppm Li bei einem Cutoff-Gehalt von 1.250 ppm.

Im Auftrag des Board of Directors

Greg Reimer

Greg Reimer,

Direktor, President & CEO

Kontaktinformationen

E-Mail: info@surgebatterymetals.com

Tel.: 604-662-8184

Website: surgebatterymetals.com

Surge Battery Metals Inc.

300-1455 Bellevue Avenue West

Vancouver, BC, Canada

V7T 1C3

778-945-2656

www.surgebatterymetals.com

info@surgebatterymetals.com

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und informieren Sie sich über Surge Battery Metals auf: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Dieses Dokument kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, Dieses Dokument kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. In dieser Pressemitteilung verwendete Begriffe wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen oder geplant, möglich, potenziell, prognostizieren, beabsichtigen, können, terminiert und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf zukünftige Rohstoffpreise, einschließlich Lithium und Nickel, die Genauigkeit von Mineral- oder Ressourcenerkundungsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentums- und Bergbaurechten oder -lizenzen, sowie Genehmigungen durch die Umwelt, lokale Gemeinden oder indigene Gemeinschaften, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den fortgesetzten Zugang zu Mineralgrundstücken oder Infrastruktur oder Wasser, Änderungen von Gesetzen, Regeln und Vorschriften, einschließlich in den Vereinigten Staaten, in Nevada oder Kalifornien oder in einer anderen Gerichtsbarkeit, die sich auf das Unternehmen oder seine Konzessionsgebiete oder die kommerzielle Nutzung dieser Konzessionsgebiete auswirken könnten, Währungsrisiken einschließlich des Wechselkurses von USD zu CAD oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für lithiumbezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und Regierungsabgaben, Exportrichtlinien oder Steuern in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit und andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung seines Geschäfts und seiner Konzessionsgebiete in Nevada können durch wirtschaftliche Unsicherheiten, die sich aus einer Pandemie ergeben, oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und anderen Marktbedingungen (einschließlich Subventionen oder Anreize der US-Regierung) auf seine Fähigkeit, weitere Finanzierungen oder Finanzierungen seiner Konzessionsgebiete in Nevada zu sichern, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen stellen die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen, ökologischen (einschließlich gefährdeter Arten, Erhaltung von Lebensräumen und wasserbezogener Risiken) und sozialen Risiken, Eventualitäten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse widerzuspiegeln, die solche Aussagen und Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79016

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79016&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA86882X1096

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.