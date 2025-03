OTS: ENVIRIA Energy Holding GmbH / ENVIRIA erhält Zuschlag für Projektvolumen ...

ENVIRIA erhält Zuschlag für Projektvolumen von 53,45 MWp in BNetzA-Ausschreibung und sichert sich 17 % des Ausschreibungsvolumens Frankfurt am Main (ots) - ENVIRIA erhält in der jüngsten Ausschreibung der Bundesnetzagentur (BNetzA) für Aufdach-Solaranlagen den Zuschlag für alle 22 Gebote mit einer Gesamtleistung von 53,45 MWp. ENVIRIA, Deutschlands führendes Solarunternehmen für Gewerbe und Industrie, hat in der Februar-Ausschreibung der Bundesnetzagentur den Zuschlag für 22 Aufdach-Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 53,45 MWp erhalten. Damit konnte sich ENVIRIA 17 % des zugewiesenen Gesamtvolumens sichern und alle Gebote erfolgreich platzieren. Darüber hinaus erhielten auch weitere ENVIRIA-Kunden, die Gebote in ihrem eigenen Namen platziert haben, den Zuschlag der BNetzA. Da ENVIRIA auch den Bau dieser Anlagen übernimmt, erhöht dies das Gesamtauftragsvolumen von ENVIRIA zusätzlich. Insgesamt erhielten 143 Gebote mit einem Gesamtvolumen von 317 MWp den Zuschlag für eine Einspeisevergütung. Die Zuschlagswerte liegen zwischen 7,90 ct/kWh und 9,69 ct/kWh. "Dieser Erfolg unterstreicht unsere Position als führender Akteur auf dem deutschen Energiemarkt. Dass wir den Zuschlag für alle 22 eingereichten Projekte erhalten haben, bestätigt die Stärke unseres Angebots. Gleichzeitig bringt uns diese Portfolio-Erweiterung unserem Ziel, Deutschlands führender dezentraler Energieversorger zu werden, einen entscheidenden Schritt näher.", sagt Melchior Schulze Brock, CEO und Gründer von ENVIRIA. Bei allen 22 Projekten übernimmt ENVIRIA die Installation und den Betrieb der PV-Anlagen im Auftrag der Kunden. Diese erhalten im Gegenzug eine Mietzahlung für die Bereitstellung ihrer Dachflächen. Der erzeugte Solarstrom kann zudem kostengünstig direkt von ENVIRIA bezogen werden. Ein Großteil der Anlagen soll bereits im dritten und vierten Quartal 2025 ans Netz gehen. Über ENVIRIA ENVIRIA ermöglicht Unternehmen einen radikal einfachen Umstieg auf Solarstrom. Das Startup übernimmt sowohl die Finanzierung, Planung, Installation und den Betrieb von Solaranlagen als auch die Integration von Ladestationen und Energiespeichern. Unternehmen können die Anlagen kaufen oder mieten. Außerdem mietet ENVIRIA Dächer, betreibt darauf Solaranlagen und verkauft grünen Strom. Mehr als 200 Mitarbeitende haben seit der Gründung im Jahr 2017 bereits mehr als 500 gewerbliche Projekte umgesetzt. https://enviria.energy/presse/www.enviria.energy Pressekontakt: ENVIRIA Energy Holding GmbH Alexandra Siokou Chief Marketing Officer Ferdinand-Happ-Str. 53 60314 Frankfurt am Main Tel.: +49 174 243 85 95 eMail: mailto:alexandra.siokou@enviria.energy Internet: https://enviria.energy/ Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172721/5999849 OTS: ENVIRIA Energy Holding GmbH