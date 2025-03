Schlatter Industries AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Auftragseingang im Plan, verzögerte Inbetriebnahmen belasten das Ergebnis



28.03.2025 / 06:00 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SCHLATTER INDUSTRIES AG - SIX SWISS EXCHANGE: STRN - ISIN: CH0002277314





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

S c h l i e r e n, 28. März 2025. Die Schlatter Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Nettoerlös von CHF 113.2 Mio. (2023: CHF 128.6 Mio.) und einen Bestellungseingang von CHF 101.6 Mio. (2023: CHF 113.1 Mio.). Der Auftragsbestand per 31.12.2024 beträgt CHF 61.4 Mio. (31.12.2023: CHF 73.9 Mio.). Für die Berichtsperiode resultiert ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 2.0 Mio. (2023: CHF 7.1 Mio.). Positiv entwickelte sich das Ergebnis im Segment Weben. Die Mehrkosten im Segment Schweissen belasteten das Betriebsergebnis stark. Das Konzernergebnis beläuft sich auf CHF 1.7 Mio. (2023: CHF 5.1 Mio.).

Die Nachfrage nach Schlatter Produkten entwickelte sich im Berichtsjahr erwartungsgemäss. Der Absatz von Anlagen zur Herstellung von Industriegittern konnte erneut gesteigert werden, die Nachfrage nach Armierungsgitteranlagen nahm weiter ab. Das Geschäft mit Schienenschweissmaschinen normalisierte sich und der Absatz von Webmaschinen ging leicht zurück. Der Bereich After Sales konnte das hohe Vorjahresniveau trotz starker Unterauslastung unserer Armierungsgitterkunden in Europa nahezu halten. Verspätete Inbetriebnahmen von Kundenprojekten im Segment Schweissen führten zu hohen Mehrkosten und Konventionalstrafen. Hinzu kamen belastende Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Cyber-Angriff auf Schlatter im Sommer 2024.

Der Nettoerlös reduzierte sich auf CHF 113.2 Mio. (Vorjahr: CHF 128.6 Mio.). Der Betriebsgewinn (EBIT) fiel mit CHF 2.0 Mio. deutlich tiefer aus (Geschäftsjahr 2023: CHF 7.1 Mio.). Die Schlatter Gruppe schliesst das Geschäftsjahr 2024 mit einem hohen Auftragsbestand ab, so dass die Kapazitäten für das laufende Geschäftsjahr 2025 bereits gut ausgelastet sind.

Segment Schweissen 2024

Bestellungseingang: CHF 85.9 Mio. (2023: CHF 95.0 Mio.)

Nettoerlös: CHF 91.3 Mio. (2023: CHF 100.8 Mio.)

Auftragsbestand: CHF 50.4 Mio. (31.12.2023: CHF 56.7 Mio.)

Der Auftragseingang im Segment Schweissen entwickelte sich plangemäss. Während der Bestellungseingang für Anlagen zur Herstellung von Armierungsgittern erwartungsgemäss auf tiefem Niveau verharrte und sogar leicht rückläufig war, übertraf der Bestellungseingang für Anlagen zur Herstellung von Industriegittern über die Erwartungen. Im Bereich Schienenschweissen normalisierte sich der Auftragseingang.

Der Abbau der Lieferrückstände, insbesondere bei den Anlagen zur Herstellung von Armierungsgittern, dauerte länger als erwartet. Dies hatte zur Folge, dass die Inbetriebnahmen deutlich länger dauerten und erhebliche Mehrkosten verursachten. Es mussten erhebliche Rückstellungen für Konventionalstrafen gebildet werden, was das Ergebnis der Schlatter Gruppe stark belastete.

Segment Weben 2024

Bestellungseingang: CHF 15.7 Mio. (2023: CHF 18.1 Mio.)

Nettoerlös: CHF 21.9 Mio. (2023: CHF 27.8 Mio.)

Auftragsbestand: CHF 11.0 Mio. (31.12.2023: CHF 17.2 Mio.)

Der Bestellungseingang für Webmaschinen für die Papierindustrie lag erwartungsgemäss unter dem Vorjahr. In den westlichen Märkten ist eine allgemeine Zurückhaltung zu beobachten und der Markt hat sich durch Zusammenschlüsse von Kunden weiter konsolidiert. Die geopolitische Situation führt zu einer Verschiebung der Lieferketten und zum Einstieg neuer Kunden in die Produktion von Papiermaschinenbespannungen in Regionen, in denen bisher keine eigene Fertigung vorhanden war. Davon konnte Schlatter im Berichtsjahr profitieren und erhielt den Zuschlag für einen Grossauftrag zur Ausrüstung einer ganzen Fabrik in der Türkei. Im Bereich Drahtweben konnte Schlatter im Berichtsjahr bedeutende Aufträge akquirieren.

Ausblick Schlatter Gruppe

Insgesamt konnte die Schlatter Gruppe das Geschäftsjahr 2024 mit einem guten Auftragsbestand abschliessen, der die Auslastung für das Geschäftsjahr 2025 weitgehend sicherstellt; Priorität haben die termingerechte Umsetzung der Kundenprojekte, die Qualität in allen Bereichen und Innovationen. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet die Schlatter Gruppe mit einem tieferen Umsatz, strebt aber eine Steigerung des Betriebsergebnisses (EBIT) an.

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 6. Mai 2025 für das Geschäftsjahr 2024 eine Ausschüttung von insgesamt CHF 1.00 pro Aktie beantragen, bestehend aus einer Dividende von CHF 0.50 (brutto) pro Aktie und einer Ausschüttung aus den Kapitalreserven von CHF 0.50 pro Aktie (Vorjahr: CHF 1.00 Rückzahlung Nennwert).

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 kann auf der Website der Schlatter Gruppe abgerufen werden:

http://www.schlattergroup.com/de/investor-relations/geschaefts-_und_semesterberichte/

Weitere Informationen

Schlatter Industries AG

Werner Schmidli

Chief Executive Officer

Telefon +41 44 732 71 70

Mobile +41 79 343 62 62

werner.schmidli@schlattergroup.com

Agenda

Kennzahlen der Schlatter Gruppe

1 Nettofinanzguthaben/(-verschuldung): flüssige Mittel abzüglich verzinsliches Fremdkapital

2 Gearing: Nettoverschuldung dividiert durch Eigenkapital

3Geldfluss aus Betriebstätigkeit abzüglich Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen zuzüglich Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen

4Konzernergebnis dividiert durch durchschnittliches Eigenkapital

5Ermittelt auf Basis dividendenberechtigter Aktien

6Gemäss Antrag an die Generalversammlung vom 6.5.2025

Schlatter Gruppe (www.schlattergroup.com)

Die Schlatter Gruppe ist ein weltweit führender Anlagenbauer für Widerstandsschweisssysteme, Web- und Ausrüstungsmaschinen für Papiermaschinenbespannungen sowie Drahtgewebe und -gitter. Mit ihrem langjährigen Know-how in der Anlagentechnik, Innovationskraft und zuverlässigem Kundenservice garantiert die am Sparks Standard der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmensgruppe für leistungsstarke und werthaltige Produktionsanlagen.



Diese Medieninformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, die Finanzierungskosten, Verzögerungen bei der Integration von Akquisitionen, die Änderungen des Betriebsaufwands, die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Änderungen anwendbaren Steuerrechts und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

