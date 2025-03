EQS-News: 3U HOLDING AG plant für 2025 spürbares Umsatzwachstum

EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

3U HOLDING AG plant für 2025 spürbares Umsatzwachstum



28.03.2025 / 07:30 CET/CEST

3U HOLDING AG plant für 2025 spürbares Umsatzwachstum

Konzernerlöse im Geschäftsjahr 2024 steigen um 6,5 % auf EUR 55,8 Mio.

EBITDA-Marge liegt mit 6,8 % deutlich oberhalb des Prognosekorridors

Vorstand schlägt vor Dividende im Übergangsjahr auszusetzen, um Entwicklung voranzutreiben

Ausblick für 2025: weiteres Wachstum in anspruchsvollem Marktumfeld erwartet – strategische Maßnahmen sollen zu beschleunigten Umsatz- und Ergebnissteigerungen ab 2026 führen

Marburg, 28. März 2025 – Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) bestätigt heute die bereits am 12. März 2025 vorgelegten vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sowie den Unternehmensausblick 2025. Demnach hat 3U im abgeschlossenen Berichtsjahr die Jahresprognose vor allem beim Ergebnis deutlich übertroffen. Für 2025 erwartet der Konzern trotz der anhaltend unsicheren Rahmenbedingungen weiteres Wachstum.

Auf Basis der geprüften aber noch nicht testierten Zahlen hat 3U im Geschäftsjahr 2024 den Konzernumsatz um 6,5 % auf EUR 55,75 Mio. gesteigert (Vorjahr: EUR 52,35 Mio.) und lag damit leicht über dem Prognosewert von EUR 55 Mio. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrug EUR 3,77 Mio., was einer EBITDA-Marge von 6,8 % entspricht. Damit liegt 3U deutlich über dem Prognosewert von 4 % bis 5 % jedoch wie erwartet unter den Vorjahreswerten von EUR 5,23 Mio. beim EBITDA und 10,0 % bezogen auf die entsprechende Marge.

Segment ITK mit dynamischer Entwicklung 2024

Das Segment ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik) konnte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 25,1 % auf EUR 19,18 Mio. ausbauen (Vorjahr: EUR 15,34 Mio.). Der konsolidierte Umsatz der im Spätsommer 2023 akquirierten cs-Gesellschaften betrug im Berichtszeitraum EUR 4,96 Mio. (Vorjahr: EUR 1,95 Mio.). Das organische Wachstum des ITK-Segments belief sich demnach auf 6,3 % und war u. a. auf ein erfolgreiches Bestandskundengeschäft zurückzuführen. Der Verkauf von Hard- und Software konnte dabei mit einem Zuwachs von 45,4 % auf EUR 3,75 Mio. am stärksten zulegen (Vorjahr: EUR 1,53 Mio.). Ebenfalls dynamisch zulegen konnte der Bereich Managed Services, in dem die Systemhausaktivitäten, die Rechenzentrumsdienstleistungen sowie der Software-Lizenzhandel gebündelt sind. Das Digitalisierungsgeschäft mit mittelständischen Kunden wuchs 2024 um 25,4 % von EUR 4,20 Mio. auf insgesamt EUR 5,27 Mio. Der Bereich Voice Business verzeichnete 2024 eine Steigerung von 9,4 %. Insgesamt repräsentierte das umfassende Angebot an Netzinfrastruktur, Terminierung, inklusive Mehrwertdienste für Geschäftskunden mit 47,0 % unverändert den größten Teil des ITK-Geschäfts im 3U Konzern (Vorjahr: 53,8 %). Im Bereich Voice Retail machte sich der Nachfragerückgang wie erwartet bemerkbar. Die Umsatzerlöse für Call-by-Call-Lösungen und Preselection-Telefonie im Endkundenbereich gingen absolut um 16,3 % zurück. Der Anteil des Retailgeschäfts am Segmentumsatz reduzierte sich deutlich von 8,9 % auf 5,9 %. Vor dem Hintergrund der guten Umsatzentwicklung verbesserte sich das Segment-EBITDA um 11,6 % auf EUR 4,37 Mio. (Vorjahr : EUR 3,91 Mio.). Die EBITDA-Marge liegt mit 22,8 % weiterhin auf einem guten Niveau (Vorjahr : 25,5 %).

Bereich Erneuerbare Energien mit Margenverbesserung trotz Umsatzrückgang

Die Geschäftsentwicklung im Segment Erneuerbare Energien wurde 2024 stark von der strategischen Weiterentwicklung geprägt. So hat der Konzern die zur Realisierung seines Repowering-Projekts in Langendorf relevanten Meilensteine erfolgreich umgesetzt. Mit der Modernisierung der Anlagen und dem anvisierten Kapazitätsausbau soll die Stromproduktion im Windpark Langendorf bis 2026 mehr als verdoppelt werden. Im Zuge der Bautätigkeiten sowie witterungsbedingt und wegen technisch bedingter Ausfälle verzeichnete das Segment Erneuerbare Energien im Berichtsjahr wie erwartet einen deutlich geringeren Stromertrag als im Vorjahr. So erreichte die Stromproduktion der Energieparks 54,9 GWh (Vorjahr: 73,8 GWh). Die Stromproduktion im Solarpark Adelebsen ging 2024 um 4,9 % auf 9,3 GWh zurück, was sich auf die geringere Anzahl von Sonnenstunden zurückführen lässt. Die produzierte Energie der drei Windparks verringerte sich 2024 um 28,8 % auf 45,6 MWh (Vorjahr : 64,0 MWh). Die Stromerzeugung im 3U Konzern reichte damit rein rechnerisch aus, den durchschnittlichen Strombedarf von rund 15.000 Haushalten zu decken und annähernd 20.000 Tonnen klimaschädliches CO2 einzusparen. Die erzeugte Energie der drei Windparks wurde 2024 per Monatsmarktwert verkauft. Nur für den Solarpark Adelebsen galt unverändert die langjährig zugesicherte Einspeisevergütung nach EEG. Der durchschnittliche Monatsmarktwert für Windenergie an Land belief sich 2024 auf 6,21 ct/kWh (Vorjahr : 7,81 ct/kWh). Aufgrund der niedrigeren Stromproduktion sowie spürbar niedrigerer Verkaufspreise reduzierte sich auch der Segmentumsatz im Berichtsjahr von EUR 8,06 Mio. auf EUR 4,81 Mio. entsprechend deutlich. Als Konsequenz sank auch das Segment-EBITDA im Berichtszeitraum signifikant von EUR 5,83 Mio. um 39,2% auf EUR 3,55 Mio. Die EBITDA-Marge im Bereich Erneuerbare Energien konnte daher auf hohem Niveau leicht verbessert werden und lag bei 73,8 % gegenüber 72,4 % im Vorjahr.

Segment SHK wächst gegen den Markttrend

Der SHK-Markt (Sanitär, Heizung, Klima) stand 2024 vor großen Herausforderungen und war durch die vorherrschenden politisch geprägten Marktunsicherheiten stark negativ beeinflusst. Dank der frühzeitig eingeleiteten bedarfsgerechten Anpassung des Produkt- und Leistungsangebots im Onlinehandel konnte der Segmentumsatz 2024 entgegen dem allgemeinen Marktrend dennoch um 9,8 % auf EUR 32,52 Mio. ausgebaut werden (Vorjahr: EUR 29,63 Mio.). Insbesondere die Nachfrage nach Photovoltaikmodulen, Wechselrichtern und Stromspeichern beziehungsweise kompletten PV-Anlagen machte sich in der Ausweitung des Onlinehandels im Berichtszeitraum deutlich bemerkbar. Darüber hinaus verzeichnete das Segment in den letzten Monaten 2024 eine leicht anziehende Nachfrage nach Komponenten für Fußbodenheizungen sowie Lüftungstechnik. Eine verbesserte Liefersituation sowie ein erweitertes Produktportfolio im Onlinehandel unterstützten die gute Geschäftsentwicklung im Segment. Die Verkaufspreise und Nachfrageentwicklung für Wärmeerzeuger und Zubehör waren aufgrund von Überkapazitäten in einigen Teilbereichen im SHK-Markt dennoch unter Druck. Diese Entwicklungen ließen sich trotz eingeleiteter Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz nur bedingt kompensieren. Infolge des zukunftweisenden Personalaufbaus als auch wachstumsbedingter Investitionen in Infrastruktur und Marketing, verbuchte das Segment erwartungsgemäß ein EBITDA in Höhe von EUR –1,95 Mio., nach EUR –1,18 Mio. im Vorjahr.

Finanziell solide Basis für künftiges Wachstum

Zum Ende des Berichtsjahres verfügte der Konzern über liquide Mittel in Höhe von EUR 42,63 Mio. (31. Dezember 2023 : EUR 55,41 Mio.). Der Rückgang war auf Investitionen in den Immobilienbestand sowie den Aufbau der Wertreserve durch den Erwerb von 200 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Kaufkurs von rund EUR 60.600 zurückzuführen. Insgesamt weist die Konzernbilanz eine hohe Eigenkapitalquote von 69,2 % auf (31. Dezember 2023 : 74,7 %). Die Verbindlichkeiten stiegen vor allem aufgrund der kurzfristigen Zwischenfinanzierung für das Repowering-Projekt Langendorf im Segment Erneuerbare Energien. Die Finanzkennzahlen liegen zum Ende des Berichtszeitraums weiterhin auf einem guten Niveau. Der Verschuldungsgrad stieg infolge der Veränderungen bei den Verbindlichkeiten erwartungsgemäß auf 44,5 % (31. Dezember 2023 : 33,9 %). Der Netto-Cash-Bestand beläuft sich zum 31. Dezember 2024 auf EUR 16,41 Mio. (31. Dezember 2023 : EUR 39,80 Mio.). Das Working Capital konnte von EUR 68,42 Mio. spürbar auf EUR 49,20 Mio. reduziert werden.

„2024 war ein Beweis für unsere Agilität: Auch in einem herausfordernden Umfeld gelang es 3U solide zu wachsen, die Zielstellungen zu erreichen und unsere Marktposition auszubauen. Die aktuelle Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage des Konzerns kann als resilient, solide und zukunftsweisend bezeichnet werden. Nach der anhaltend erfolgreichen profitablen Geschäftsentwicklung im ITK-Segment und den daraus resultierenden positiven Effekten auf die Ertragslage des Konzerns, aber auch dank der gegen den allgemeinen Markttrend erzielten Umsatzsteigerung im SHK-Bereich verzeichneten wir eine insgesamt sehr solide Entwicklung. Bilanziell weisen wir einen komfortablen Bestand an liquiden Mitteln und hohe Wertreserven sowie ein starkes Eigenkapital aus. Unsere richtungsweisenden Investitionen im Segment Erneuerbare Energien bilden den Grundstein für die ertragreichen Umsätze von morgen. Für 2025 sind wir sehr gut aufgestellt, um unsere Wachstumsambitionen im Rahmen der 3U MISSION 2026+ erfolgreich umzusetzen“, ergänzen die Vorstände der 3U HOLDING AG, Christoph Hellrung, Uwe Knoke und Andreas Odenbreit.

Gewinnthesaurierung zur Sicherung des geplanten Wachstums

Um die langfristige Stabilität und das Wachstum des Unternehmens abzusichern, haben Vorstand und Aufsichtsrat nach sorgfältiger Abwägung beschlossen, in diesem Geschäftsjahr auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten. Die diesbezüglichen Mittel werden gezielt investiert, um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit sowie das nachhaltige Wachstum zu stärken. Dazu gehören vor allem geplante strategische Akquisitionen im Rahmen der 3U Mission 2026+.

„Wir sind uns bewusst, dass die Dividende für viele Aktionäre ein wichtiger Bestandteil der Anlageentscheidung ist. Unser Ziel ist es jedoch, durch eine solide Finanzpolitik und gezielte Investitionen die Grundlage für die anvisierten deutlichen Wertrealisierungen zu schaffen, von der alle Anteilseigner im Sinne unserer grundsätzlichen Dividendenpolitik in den kommenden Jahren dann auch wieder über nennenswerte Ausschüttungen profitieren werden“, erklärt Christoph Hellrung, CFO der 3U HOLDING AG.

Deutliches Umsatzplus 2025 und Weichenstellung für weitere Zukäufe zur Erreichung der mittelfristigen Wachstumsambitionen

Der Vorstand erwartet für 2025 ohne Berücksichtigung künftiger Zukäufe Gesamterlöse in einer Bandbreite von EUR 62 Mio. bis EUR 66 Mio., was einem Wachstum von 11 % bis rund 18 % entspricht. Beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen rechnet die Konzernleitung für das Übergangsjahr 2025 insgesamt mit einem ausgeglichenen EBITDA.

Das Segment ITK steht angesichts der 2024 beendeten Call-by-Call- beziehungsweise Preselection-Angebote und einem zunehmenden Wettbewerb im Voice-Bereich vor der avisierten Fokussierung auf renditestarke Produktbereiche. Daher geht der Vorstand ohne Berücksichtigung möglicher Zukäufe 2025 von einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich aus. Die EBITDA-Marge im ITK-Segment sollte 2025 weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben. Kleinere bis mittelgroße Übernahmen insbesondere zum Ausbau des Managed-Service-Angebots werden intensiv geprüft und sind fester Bestandteil der strategischen Zielsetzungen in dem Segment.

Aufgrund der über das Gesamtjahr laufenden expansionsbedingten Bautätigkeiten im Rahmen des Repowering-Vorhabens im Windpark Langendorf geht der Vorstand im Segment Erneuerbare Energien im aktuellen Jahr von einem gleichbleibenden Umsatz aus. Vor dem Hintergrund erwarteter geringerer Einspeisevergütungen für Windenergie an Land wird die EBITDA-Marge 2025 nicht das Niveau aus 2024 erreichen. Die vollständige Inbetriebnahme der neuen Windenergieanlagen in Langendorf ist planmäßig für Anfang 2026 vorgesehen, was einen sehr deutlichen Ausbau der eigenen Stromerzeugerkapazitäten auf 73,5 MW zur Folge haben wird.

Die Rahmenbedingungen im Onlinehandel, der SHK-Branche sowie im Markt für technische Gebäudeausrüstung werden sich voraussichtlich frühestens Ende 2025 langsam verbessern. Trotzdem rechnet die Unternehmensleitung, inklusive der zu Beginn dieses Jahres akquirierten EMPUR-Gruppe, 2025 mit spürbaren Umsatzzuwächsen im Segment SHK . Das EBITDA im SHK-Segment wird 2025 gegenüber dem Vorjahr verbessert, aber durch die Aufwendungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sowie für die geplanten Expansionsschritte weiterhin leicht negativ ausfallen. Das Management befindet sich unverändert in intensiven Verhandlungen hinsichtlich einer weiteren substanziellen Übernahme, deren Umsetzung ein wichtiger Meilenstein für den avisierten Börsengang der Selfio SE darstellen wird.

Vor diesem Hintergrund und im Einklang mit der Konzernstrategie arbeitet der Vorstand an einigen zum Teil größeren Investitionsvorhaben. Neben dem Zukauf von Unternehmen oder Kundenstämmen betrifft dies im Geschäftsjahr 2025 insbesondere die Planung von weiteren Repowering-Vorhaben an den Standorten Klostermoor und Langendorf. Möglichkeiten weiterer wertgenerierender Investitionen werden laufend mit aller gebotenen Sorgfalt geprüft. Die beschriebenen strategischen Wachstumsschritte in allen drei Segmenten sollen ab 2026 zu einer deutlichen Umsatz- und Ergebnisbeschleunigung führen. Die 3U HOLDING AG bestätigt entsprechend die kommunizierten mittelfristigen Wachstumsambitionen.

Die Veröffentlichung des testierten Berichts über das Geschäftsjahr 2024 verzögert sich aufgrund der notwendigen Übertragung in das ESEF-Datenformat und der erst anschließend möglichen Billigung und Feststellung durch den Aufsichtsrat voraussichtlich um wenige Tage. Er wird auf der Internetseite der Gesellschaft www.3u.net unter „Investor-Relations/Berichte“ zum Herunterladen bereitgestellt.

Terminhinweis:

Heute um 10:00 Uhr MEZ wird zu den Ergebnissen 2024 der 3U HOLDING AG sowie zum Ausblick 2025 mit dem CFO, Christoph Hellrung und Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung, ein Webcast stattfinden.

Konzernergebnisse im Überblick

2024 2023 ± in % Konzernumsatz EUR Mio. 55,75 52,35 6,5 ITK 19,18 15,34 25,0 Erneuerbare Energien 4,81 8,06 -40,3 SHK 32,52 29,63 9,8 Konzern-EBITDA EUR Mio. 3,77 5,23 -27,9 ITK 4,37 3,91 11,8 Erneuerbare Energien 3,55 5,83 -39,1 SHK -1,95 –1,18 EBITDA-Marge % 6,8 10,0 ITK 22,8 25,5 Erneuerbare Energien 73,8 72,4 SHK -6,0 –4,0 Konzernergebnis EUR Mio. 0,73 2,55 -71,4 Ergebnis je Aktie (unverwässert) EUR 0,02 0,07 -71,4 Ergebnis je Aktie (verwässert) EUR 0,02 0,07 -71,4 31.12.2024 31.12.2023 ± in % Eigenkapitalquote % 69,2 74,7 Liquide Mittel EUR Mio. 42,63 55,41 -23,1 Working Capital EUR Mio. 49,20 68,42 -28,1 Netto Cashbestand EUR Mio. 16,41 39,80 -58,8 Free Cashflow EUR Mio. -20,31 -7,28 179,0 Mitarbeiter (FTE) 168 164 2,4 ITK 69 68 1,5 Erneuerbare Energien 7 4 75,0 SHK 64 65 -1,5 Holding 28 27 3,7

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

