EQS-News: Circus wird erstes KI-Robotik-Unternehmen im Deutschen KI-Verband

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Kooperation

Circus wird erstes KI-Robotik-Unternehmen im Deutschen KI-Verband



28.03.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Circus wird erstes KI-Robotik-Unternehmen im Deutschen KI-Verband

Circus wird Teil des größten KI-Netzwerks in Deutschland und eines der einflussreichsten in Europa und gestaltet die Rahmenbedingungen für Künstliche Intelligenz aktiv mit

Als erstes Robotik-KI-Unternehmen im Verband gestaltet Circus nicht nur die KI-Landschaft, sondern auch ihre Schnittstelle zur Robotik aktiv mit

München/Berlin, 28. März 2025 – Circus SE (XETRA: CA1), globaler Technologieführer für KI-gestützte Software und Robotik im Food-Service-Sektor, ist ab sofort Teil des Bundesverband der Unternehmen der Künstlichen Intelligenz in Deutschland e.V., dem größten Netzwerk für Künstliche Intelligenz in Deutschland. Circus wird damit in einen Verband eingebunden, der die Rahmenbedingungen für Künstliche Intelligenz in Europa entscheidend mitgestaltet.

Die Mitgliedschaft stellt einen weiteren strategischen Schritt im Rahmen der Wachstums- und Innovationsstrategie der Circus SE dar und unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Der Verband vernetzt über 400 innovative KI-Unternehmen, die gemeinsam an den Leitplanken für eine verantwortungsvolle und wirtschaftlich starke KI-Zukunft arbeiten – im Sinne digitaler Souveränität Europas.

Als börsennotiertes Unternehmen setzt sich die Circus SE zum Ziel, nicht nur technologisch, sondern auch im Bereich Governance und Marktpositionierung Maßstäbe in der europäischen KI-Landschaft zu setzen.

„Wir glauben an eine KI, die produktiv, skalierbar und gesellschaftlich relevant ist – und genau daran arbeiten wir täglich“, sagt Nikolas Bullwinkel, CEO der Circus SE. „Als Teil des KI Bundesverbands haben wir direkten Zugang zu regulatorischen Entwicklungen, politischen Entscheidern und einem einzigartigen Innovationsnetzwerk, das verschafft uns nicht nur Vorsprung, sondern echte Einflusskraft.“

Circus SE ist führend im Bereich embodied und agentic AI – der Verbindung von intelligenter Software mit Robotik zur Entwicklung autonomer physischer Systeme. Nach der Übernahme von FullyAI und früheren Kooperationen mit Meta zur KI-Sicherheit und zum verantwortungsvollen Umgang mit offenen Modellen setzt Circus verstärkt auf sein proprietäres, KI-natives Betriebssystem, das sowohl die CA-1-Roboter als auch autonome Lieferketten steuert.

Daniel Abbou, Geschäftsführer KI Bundesverband, sagt: „Wir freuen uns sehr, die Circus Group als neues Mitglied begrüßen zu dürfen. Die Schnittstelle zwischen KI und Robotik wird in den kommenden Jahren immer bedeutender werden, und Unternehmen wie Circus stehen für genau die Innovationsführerschaft, die Deutschland braucht, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir freuen uns auf wertvolle Impulse, um gemeinsam die Rahmenbedingungen für die nächste Generation intelligenter physischer Systeme zu gestalten.“

In einer Zeit, in der Fachkräftemangel und Effizienzdruck ganze Branchen transformieren, bietet KI-Robotik Lösungen, die Produktivität neu definieren – und Wertschöpfung auf ein neues Level heben. Die Circus SE gehört dabei zu den wenigen europäischen Unternehmen, die skalierbare KI-Robotik-Lösungen aus Europa heraus erfolgreich im internationalen Markt etablieren.

Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein globales Technologieunternehmen im Bereich der Embodied KI und KI-Software in der Food-Service Branche und treibt Innovation sowie Autonomie in personalintensiven Branchen voran. Mit ihrem Kernprodukt, dem CA-1 Roboter, ist Circus Vorreiter in der Anwendung von Embodied KI und integriert modernste Technologien in reale Betriebsabläufe und transformiert so die Food-Service-Branche. Durch die Verbindung von hochentwickelter Robotik, KI-gestützter Software und dem Anspruch, globale Herausforderungen zu lösen, gestaltet Circus die Zukunft autonomer Systeme und definiert die Zusammenarbeit von Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland und einer stetig wachsenden internationalen Präsenz führt Circus die nächste Generation von KI-Anwendungen an.

Über den KI Bundesverband

Der KI Bundesverband ist mit über 400 innovativen Unternehmen das größte Netzwerk für Künstliche Intelligenz (KI) in Deutschland. Er verbindet kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), Start-ups und Experten, die sich auf die Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien spezialisiert haben. Ziel des Verbandes ist es, ein aktives, erfolgreiches und nachhaltiges KI-Ökosystem in Deutschland und Europa zu fördern, das im globalen Wettbewerb bestehen kann.

Als politische Stimme setzt sich der Verband für die Interessen der KI-Unternehmer gegenüber Politik, Wirtschaft und Medien ein. Er fördert den Austausch von Wissen und Erfahrungen unter den Mitgliedern und unterstützt die Integration von KI-Innovationen in etablierte Wirtschaftsstrukturen. Dabei legt der Verband besonderen Wert auf die Anwendung von KI im Sinne europäischer und demokratischer Werte, mit dem Ziel der digitalen Souveränität Europas.

Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

ir@circus-group.com

28.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2107912 28.03.2025 CET/CEST