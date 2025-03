EQS-News: HWK 1365 SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Übergangsjahr 2024 der operativen Tochtergesellschaft

EQS-News: HWK 1365 SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

HWK 1365 SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Übergangsjahr 2024 der operativen Tochtergesellschaft

Solide Geschäftsentwicklung im Übergangsjahr 2024

EBITDA (bereinigt) voraussichtlich auf Niveau der Analystenschätzung

Auftragsbestand zum 31.12.2024 über Vorjahr

Erweiterung des Geschäftsmodells läuft

Königsbronn, 31. März 2025– Für die HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80) war das Jahr 2024 wie erwartet ein Übergangsjahr. Nach zwei Jahren mit starkem Wachstum konsolidierte die zyklische Papiermaschinenindustrie im Jahr 2024. Der positive Auftragseingang der HWK deutet darauf hin, dass das zyklische Branchentief durchschritten wurde.

Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen hat die operative Tochtergesellschaft Hüttenwerke Königsbronn GmbH (HWK), Deutschlands ältestes Industrieunternehmen und Weltmarktführer bei Kalanderwalzen für die Herstellung hochwertiger Papiere und Kartons, im Jahr 2024 einen Umsatz von 17,6 Mio. EUR (2023: 21,8 Mio. EUR) und eine Gesamtleistung in Höhe von 18,4 Mio. EUR (2023: 22,3 Mio. EUR) erzielt. Das operative Ergebnis EBITDA wird vor Sondereffekten wie den Kosten für den Börsengang voraussichtlich auf dem Niveau der Analystenschätzung liegen.

Der Auftragseingang entwickelte sich im Jahr 2024 bereits wieder positiv. So lag der Auftragsbestand der HWK zum 31. Dezember 2024 bei 12,7 Mio. EUR und damit über dem Vorjahresniveau von 11,7 Mio. EUR. Daher erwartet die Gesellschaft eine solide Entwicklung im laufenden Jahr und blickt optimistisch in die Zukunft. Die Papiermaschinenindustrie verfügt in den kommenden Jahren über nachhaltige Wachstumschancen – insbesondere in Asien. Zudem erweitert HWK mit dem Ausbau des Servicegeschäfts und der Erschließung neuer Anwendungsbereiche für ihre Hightech-Walzen das Geschäftsmodell.

Der Konzernabschluss 2024 der HWK 1365 SE wird voraussichtlich im Mai veröffentlicht werden.

Über HWK 1365 SE

Die HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80) ist die börsennotierte Muttergesellschaft der Hüttenwerke Königsbronn GmbH (HWK), Deutschlands ältestem Industrieunternehmen und Weltmarktführer bei Kalanderwalzen, einem High Tech Produkt des deutschen Maschinenbaus. Die bis zu 85 Tonnen schweren Kalanderwalzen sind für die Herstellung hochwertiger Papiere und Kartons unerlässlich. Damit profitiert HWK von dem steigenden Bedarf an Kartonagen im E-Commerce und an beschichteten Papieren als umweltfreundliche Alternative zu Plastikverpackungen. Der Mittelständler aus Baden-Württemberg mit rund 100 Mitarbeitern hat im Jahr 2024 17,6 Mio. EUR umgesetzt. Zum weiteren Wachstum sollen neben dem Kerngeschäft auch der Aufbau des margenstarken Servicegeschäfts und die Identifizierung neuer Anwendungsfelder für die Hightech-Walzen beitragen.

