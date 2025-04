Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Burkhalter Gruppe übernimmt Ingenieurbüro für Energieberatung und Gebäudetechnikplanung in Visp (VS)



01.04.2025 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Burkhalter Gruppe erwirbt per 1. April 2025 die Mathieu Ingenieure AG in Visp (VS). Das Unternehmen beschäftigt sieben Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 1.5 Mio.

Die Mathieu Ingenieure AG ist seit 1994 erfolgreich im regionalen Markt tätig und auf den Bereich Energie sowie die Planung von gebäudetechnischen Anlagen für Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär spezialisiert. Das Unternehmen wird als eigenständige Gruppengesellschaft der Burkhalter Holding AG unter der bisherigen Leitung von Maliqi Bafti weitergeführt. Der Name Mathieu Ingenieure AG, Ingenieurbüro für Energieberatung & Gebäudetechnikplanung HLKS, bleibt erhalten, alle Mitarbeitenden werden übernommen.

Kontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe

+41 44 537 64 32

e.dorigatti@burkhalter.chwww.burkhalter.ch

