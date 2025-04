IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp. erzielt bei metallurgischer Untersuchung positive Ergebnisse und liefert Nachweis der hohen Laugbarkeit der Seltenen Erden auf seinem Projekt Hecla-Kilmer in Ontario, Kanada

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp. erzielt bei metallurgischer Untersuchung positive Ergebnisse und liefert Nachweis der hohen Laugbarkeit der Seltenen Erden auf seinem Projekt Hecla-Kilmer in Ontario, Kanada

Vancouver, British Columbia - 1. April 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich berichten zu können, dass SGS-Lakefield Canada Inc. (SGS) bei den laufenden metallurgischen Untersuchungen im Projekt Hecla-Kilmer positive Testergebnisse erzielen konnte. 11 Batch-Flotationstests zur Bewertung von Ausbeute, Konzentratgehalt und Laugbarkeit unter verschiedenen Bedingungen haben äußerst vielversprechende Ergebnisse geliefert. Bei dieser Untersuchung wurden in einem 6-stündigen Aufschluss bei nur 50 °C zwischen 97 und 99 % der REE erfolgreich in Lösung gebracht, was die Eignung der Mineralisierung für eine Säurelaugung bei niedrigen Temperaturen unter Beweis stellt.

Zusätzlich zum positiven Laugungstest wurden folgende metallurgische Ergebnisse erzielt:

- 75,0 % Gesamtausbeute an Seltenerdoxiden (TREO*), einschließlich einer konsistenten Ausbeute an Praseodym, Neodym und anderen magnetischen Seltenerdmetallen (PMREO**), was die Möglichkeit einer effizienten nachgeschalteten Verarbeitung unterstreicht (siehe Tabelle 1).

- 78,0 %-Ausbeute bei Niob (NbO) durch Schwerkraftabscheidung, was die Eignung für eine kostengünstige, konventionelle Aufbereitung bestätigt.

- 89,1 %-Ausbeute bei Phosphat (PO), wobei 100 % des Phosphats während der Laugung in die Lösung übergehen, was die Möglichkeit für ein sekundäres Phosphat-Nebenprodukt in Aussicht stellt.

- Erfolgreicher Laugungstest unter Einsatz von nur 36 % Salzsäure, was die Eignung der Mineralisierung für herkömmliche Säurelaugungsmethoden unter relativ moderaten Bedingungen bestätigt.

Diese ersten Ergebnisse stammen aus der allerersten metallurgischen Testkampagne, die bis dato im Projekt Hecla-Kilmer durchgeführt wurde. Zu beachten ist, dass die Daten auf einem einzigen Laugungstest basieren. Trotz der vielversprechenden Ergebnisse sind weitere metallurgische Arbeiten geplant, um die Verarbeitungsbedingungen zu optimieren und die Variabilität der Lithologie und Geochemie im gesamten Mineralisierungssystem zu berücksichtigen. Die nächste Phase der Untersuchungen wird ergänzend zu den Laugungstests auch zusätzlich Flotationstests sowie Optimierungs- und Verbesserungsmaßnahmen beinhalten, um die Gesamtausbeute und den Verfahrenswirkungsgrad zu steigern. Diese nächste Phase der metallurgischen Studien wird sich auf die Validierung der Skalierbarkeit, die Verfeinerung des Fließbildes und die Sicherstellung der Konsistenz bei repräsentativen Probentypen konzentrieren.

Element Ausbeute (%) Element Ausbeute (%)

La 74,5 Ho 80,2

Ce 74,1 Er 76,3

Pr 74,9 Tm 81,1

Nd 76,2 Yb 74,2

Sm 76,8 Lu 70,5

Eu 77,8 Y 79,1

Gd 78,9 PO 89,1

Tb 77,2 NbO 78,0

Dy 78,1 TREO (Durchschnitt) 75,0

Tabelle 1: Ergebnisse der Flotation von Seltenerdoxiden und Ergebnis der Schwerkraftkonzentration von Nioboxid

Im Kontext der nordamerikanischen Seltenerdprojekte ist dies ein bedeutender Meilenstein für Neotech, so CEO Reagan Glazier. Diese Ergebnisse bestätigen, dass die apatitgebundene Mineralisierung im Projekt Hecla-Kilmer nicht nur hochgradig ist, sondern auch ein einzigartiges Laugungsverhalten aufweist - mit einer Gesamtausbeute von über 75 % an Seltenerdoxid und bis zu 99 % der Seltenen Erden, die unter milden Bedingungen in Lösung gebracht werden. Eine so geringe metallurgische Komplexität ist in diesem Sektor außerordentlich selten und optimiert das Risikoprofil des Projekts ganz erheblich. Vor dem Hintergrund der Sicherstellung von Lieferketten für kritische Rohstoffe auf Regierungs- und Industrieebene erweist sich Hecla-Kilmer als Leitprojekt für eine zeitnahe Erschließung in Nordamerika.

Mineral Typische Laugungsmethode Temperatur Gewinnungsprofil

Apatit (Hecla-Kilmer) Aufschluss mit Salzsäure 50 °C 97-99 % der REE in Lösung gelaugt, ~75 %

(36 % HCl) TREO-Ausbeute aus Veredelung

Monazit Aufschluss mit Schwefelsäure 200-600+ °C ~80-90 % REE-Ausbeute

(93-98 %) nach Wasserlaugung (variabel)

Bastnasit Säureröstung + 150-500 °C 60-80 % REE-Ausbeute

Wasserlaugung oder Flotation (variabel)

Tabelle 2: Typische Laugungsmethoden in herkömmlichen Seltenerdlagerstätten

Methodik und Qualitätskontrolle

Aus dem Probenmaterial aus Bohrloch HK22-013 hat SGS ein Urmuster aus Mischmaterial mit einem Gewicht von rund 200 kg hergestellt, homogenisiert, auf eine Materialfraktion von -10 Mesh Siebdurchgang zerkleinert und in Testchargen aufgeteilt.

Die Bestimmung von Head Grade, Charge und Konzentratprodukten erfolgte über die Lithiumborat-Schmelze einer 0,5-Gramm-Teilprobe, die unter Einsatz des WD-XRF-Verfahrens (Wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenzspektrometrie) analysiert wurde.

Die übrigen Seltenerdmetalle der Hauptprobe wurden anhand einer 0,5-Gramm-Teilprobe mittels Natriumperoxid aufgeschlossen und mit Hilfe des Multielement-ICP-MS-Verfahrens untersucht.

Die von SGS durchgeführte Analyse beinhaltete auch ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QA/QC) mit Verwendung von Norm- und Leerproben aus Seltenerdelementen. Neotech konnte während der Datenüberprüfung keine nennenswerten Probleme in Bezug auf die Qualitätskontrolle entdecken. Neotech ist nichts über Bohrungen, Probenahmen, Gewinnungsmethoden oder andere Faktoren bekannt, die sich wesentlich auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der hier angeführten Daten auswirken könnten. SGS Minerals Lakefield verfügt über eine ISO/IEC 17025- und ISO9001:2015-Akkreditierung. SGS steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu Neotech.

*TREO (Total Rare-Earth Oxides, Gesamt-Seltenerdoxide) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

**PMREO (Permanent Magnet Rare-Earth Oxides) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. PMREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von Pr6O11 + Nd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Rechtsprechungen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltene-Erden- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie auch die Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich in der Regel auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung des Unternehmens und sind oft durch Wörter wie wird, erwartet, beabsichtigt, plant, schätzt, sieht voraus oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten Aussagen in Bezug auf die metallurgischen Tests und Ergebnisse, die Explorationsaktivitäten, das Projekterschließungspotenzial und die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten von Neotech Metals Corp. und seinen Konzessionsgebieten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getätigt werden, und unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen; metallurgische, Explorations- und wirtschaftliche Ergebnisse, die nicht den Erwartungen entsprechen; Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Daten; Schwankungen bei den Rohstoffpreisen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; Verzögerungen oder Ausfälle bei Ausrüstung, Dienstleistungen oder Drittanbietern; Änderungen von Gesetzen oder Bestimmungen; Umwelt- und Genehmigungsrisiken; sowie Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Soziallizenzen, einschließlich der Beziehungen zu lokalen Gemeinden und indigenen Gruppen.

Speziell für metallurgische Tests können zukunftsgerichtete Aussagen Annahmen über die Skalierbarkeit von Testergebnissen, die Fähigkeit, Laborergebnisse unter kommerziellen Bedingungen zu reproduzieren, und die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Verarbeitungsmethoden auf der Grundlage aktueller oder prognostizierter Gewinnungsraten beinhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass die in den vorläufigen Tests erzielten metallurgischen Ergebnisse in zukünftigen Studienphasen oder bei der kommerziellen Entwicklung wiederholt werden können.

Obwohl das Management der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, unterliegen sie von Natur aus erheblichen geschäftlichen, technischen, wirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Unsicherheiten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Neotech lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79084

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79084&tr=1

