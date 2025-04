IRW-News: Mogotes Metals Inc.: Update zum Vicuña-Bezirk: Schürfgrabenergebnisse heben überzeugende Kupfer- und Goldbohrziele bei Cruz del Sur und Stockwork Hills hervor

IRW-PRESS: Mogotes Metals Inc.: Update zum Vicuña-Bezirk: Schürfgrabenergebnisse heben überzeugende Kupfer- und Goldbohrziele bei Cruz del Sur und Stockwork Hills hervor

2. April 2025 - Mogotes Metals Inc. (TSX: MOG, FWB: OY4) (Mogotes oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/) gibt die ersten Schürfgrabenergebnisse des Probenentnahmeprogramms dieser Saison bekannt, die zwei überzeugende Kupfer-Gold- und Gold-Bohrziele in den Prospektionsgebieten Cruz del Sur und Stockwork Hills auf dem Projekt Filo Sur im produktiven Kupfer-Gold-Silber-Bezirk Vicuña (Abbildung 1) hervorheben.

CEO Allen Sabet kommentierte: Die Ziele Cruz del Sur und Stockwork Hills sind jetzt bohrbereit und stellen unserer Ansicht nach überzeugende Bohrziele für Mogotes dar. Sie weisen mehrere Faktoren auf, die wir gerne sehen: eine große Zielfläche, eine solide Geochemie (einschließlich überzeugender Vektoren in den neuen Schürfgrabenergebnissen) sowie übereinstimmende geophysikalische Anomalien in Magnetik, IP und MT bei beiden Zielen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79111/Mogotes_20250401_DEPRcom.001.jpeg

Ziel 1: Cruz del Sur (CDS) ist ein großflächig bedecktes Au (Cu Ag) Ziel:

- Oberflächennah: Der obere Bereich des Bohrziels liegt etwa 300 m unter der Oberfläche (relativ oberflächennah).

- Niedrige Höhenlage: Die Höhe beträgt ca. 4300 m (relativ geringe Höhenlage).

- Größe: Das geophysikalische Zielgebiet ist großflächig (700 x 400 m Grundfläche).

- Überzeugende geophysikalische Signatur mit Koinzidenz:

o Stark magnetisch bei bodengestützter magnetischer 3D-Inversion (100 bis 220 SI*10-3).

o Stark aufladbar während der IP-Untersuchung (>75 ms bis 180 ms).

o Starke Leitfähigkeit in der MT-Untersuchung (bis zu 32 Ohm.m).

- Ermutigend ist, dass die Ergebnisse der Schlitzproben aus den der CDS-Schürfgräben einen zunehmenden Au-Vektor (+/- Ag, Zn, Mo, Cu) in Richtung des geophysikalischen Hauptziels definieren, wobei die höchsten Goldgehalte aus beiden Gräben (3 m mit 2,14 g/t Au und 2 m mit 1,67 g/t Au) in der letzten Probe am südwestlichen Ende jedes Grabens vorkamen, bevor die Überdeckung zu mächtig wurde, um einen Schürfgraben auszuheben (Abbildung 2 und 3).

- Bessere Au-(Zn-Pb-Ag)-Gehalte in den Gräben beziehen sich auf Pyrit- (+/- Sphalerit-) Kluftfüllungen, die in pyritisiertem/serizitisiertem Vulkangestein und Dioritporphyr beherbergt sind (Abbildung 4 links). Die Analyseergebnisse der Schlitzproben aus den Gräben umfassen (Tabelle 1):

o Graben CDS T4, 33 m mit 0,64 g/t Au, einschließlich 3 m mit 2,41 g/t.

o Graben CDS Ext, 12 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 2 m mit 1,67 g/t.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79111/Mogotes_20250401_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Draufsicht auf die Analyseergebnisse der Schürfgräben mit den geophysikalischen Anomalien (links) und mit der Oberflächengeologie (rechts), wobei die ausgedehnte Kiesbedeckung über den Zielgebieten hervorgehoben wird.

Ziel 2: Stockwork Hills (SWH) ist ein 600 m x 200 m großes Ziel:

- Oberflächennah: Der obere Bereich des Bohrziels beginnt etwa 350 Metern unter der Oberfläche (relativ oberflächennah).

- Niedrige Höhenlage: Die Höhe beträgt ca. 4300 m (relativ geringe Höhenlage).

- Größe: Die Grundfläche des geophysikalischen Ziels beträgt etwa 600 m x 200 m.

- Überzeugende geophysikalische Signatur:

o Stark aufladbar während der IP-Untersuchung (>50 ms).

o Magnetische Anomalie

- Mittels der Schürfgräben im Prospektionsgebiet SWH wurde eine hochgradige Cu-Au-Anomalie im Boden am Rande der Kiesbedeckung überprüft.

- Die Analyseergebnisse der Schlitzproben lieferten viel versprechende Cu-Au (Zn-Ag-Mo)-Ergebnisse, die mit einer mäßig intensiven A- und B-Quarzgang-Stockwork-Ausbildung mit sichtbaren supergenen (Malachit-Chrysokoll-Kupferoxiden) Mineralisierungen in serizitisierten/vertonten/verkieselten Vulkaniten und Diorit-Intrusionsgängen in Zusammenhang stehen (Abbildung 4 rechts).

- Die Analyseergebnisse der Schlitzproben aus den Gräben umfassen:

o Graben CDS T7, 147 m mit 0,2 g/t Au und 600 ppm Cu, einschl. 12 m mit 0,29 g/t Au und 0,32 % Cu

o Graben CDS T8, 106 m mit 0,14 g/t Au und 700 ppm Cu, einschl. 17 m @ 0,27 g/t Au und 0,14 % Cu

- Die SWH-Gräben umreißen eine über 400 m lange, N-S-orientierte Mineralisierungszone, die sich in beiden Richtungen unter eine Kiesdecke erstreckt. Die SWH-Cu-Au-Zone tritt etwa 350 m oberhalb einer + 600 m langen, stark aufladbaren (+50 ms) und magnetischen geophysikalischen Anomalie zu Tage, die ein attraktives Ziel für eine hochgradige Cu-Au-Ag-Mo-Stockwork-Mineralisierung darstellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79111/Mogotes_20250401_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Längsschnitt mit Analyseergebnissen der Schürfgräben und geophysikalischen Anomalien, die das Bohrziel bei CDS und SWH definieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79111/Mogotes_20250401_DEPRcom.004.jpeg

Nächste Schritte

- Geophysikalische Untersuchungen (DDIP und VIPMT) machen gute Fortschritte, Ergebnisse werden in den nächsten Wochen erwartet.

- Analyseergebnisse und vollständige Analysen für Oberflächenproben, Schürfgräben und Kartierungen in den Gebieten Meseta, Cumbre, Filon Alunita und Rincon stehen noch aus.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im aussichtsreichen Bezirk Vicuña in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold exploriert. Das Vorzeigeprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang eines von Norden nach Süden verlaufenden Gürtels mit den Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol - Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, President und Chief Executive Officer

Telefon: (647) 846-3313

E-Mail: info@mogotesmetals.com

Zusätzliche Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können jedoch durch spätere Pressemitteilungen überholt werden. Das Unternehmen ist weder verpflichtet noch beabsichtigt es, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt Filo Sur wurden von Stephen Nano, der qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist ein Direktor und technischer Berater des Unternehmens.

Mogotes wendet die branchenüblichen Explorationsmethoden und -techniken an. Alle geochemischen Boden-, Fluss-, Gesteins- und Bohrproben werden unter der Aufsicht der Geologen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den branchenüblichen Verfahren entnommen. Die geochemischen Untersuchungen werden im Rahmen eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt und gemeldet. Proben aus Argentinien werden in Bastbeutel verpackt und mit einem dafür bestimmten LKW zum ALS-Labor in Mendoza, Argentinien, transportiert. Proben aus Chile werden in Bastbeuteln verpackt und an das ALS-Labor in Copiapo, Chile, geliefert. In diesen Einrichtungen wird die Probenaufbereitung (PREP-31B) durchgeführt, die eine Zerkleinerung auf 70 % unter 2 mm, eine Riffelspaltung von 1 kg und eine Pulverisierung auf 85 % kleiner als 75 Mikrometer umfasst. Die aufbereiteten Proben werden zur Gold- und Multielementanalyse an das ALS-Labor in Lima, Peru, geschickt. Gold (Au-ICP21) wurde mittels Brandprobe und anschließendem ICP-AES-Verfahren an einer 30-g-Probeneinwaage analysiert. Die Proben wurden auch auf eine Reihe von 48 Elementen (ME-MS61) mittels Aufschlusses in vier Säuren und anschließendem ICP-MS-Verfahren analysiert.

Die Analyseergebnisse der Bohrkernproben können aufgrund von oberflächlichen Oxidations- und Anreicherungsprozessen oder aufgrund natürlicher geologischer Gehaltsschwankungen in der primären Mineralisierung höher, niedriger oder ähnlich wie die Ergebnisse von an der Oberfläche entnommenen Gesteinsproben, Schlitz- und Schürfgrabenproben sein.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Informationen häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "projiziert", "budgetiert", "Ziele", "geht davon aus", "Strategie", "Zielsetzungen", "Zielvorgaben", "potenziell", "möglich", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "werden", "dürften", "könnten", "würden", "sollten", "könnten" oder "werden ergriffen", "werden auftreten" oder "werden erreicht" oder die negativen Konnotationen davon. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht verlassen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Annahmen, die bei der Interpretation der Bohrergebnisse, der Geologie, des Gehalts, der Geochemie, der potenziellen Implikationen der geophysikalischen Interpretationen und der Kontinuität der Mineralvorkommen gemacht wurden; Erwartungen bezüglich des Zugangs und der Nachfrage nach Ausrüstung, qualifizierten Arbeitskräften und Dienstleistungen, die für die Exploration und Erschließung von mineralischen Liegenschaften benötigt werden; und dass die Aktivitäten nicht durch Explorations-, Erschließungs-, Betriebs-, behördliche, politische, kommunale, wirtschaftliche, ökologische und/oder Gesundheits- und Sicherheitsrisiken unterbrochen oder behindert werden. Darüber hinaus kann diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen enthalten, die sich auf Folgendes beziehen: potenzielle Explorationsmöglichkeiten auf dem Projekt Filo Sur, einschließlich des Ausmaßes und der Bedeutung des porphyrischen Kupfer-Gold-Systems und der Höffigkeit von Explorationszielen; Explorationspläne und -ausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Feldprogramme wie geplant durchzuführen; den Erfolg zukünftiger Explorationsaktivitäten; das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung; die Fähigkeit, den Unternehmenswert zu steigern; Erwartungen hinsichtlich der Erweiterung seiner Mineralreserven oder -ressourcen durch Exploration; die Fähigkeit, geplante Arbeitsprogramme durchzuführen; Pläne oder die Fähigkeit, zusätzliche Bohrgeräte zu mobilisieren oder hinzuzufügen; der Zeitpunkt oder die erwarteten Ergebnisse von Laborergebnissen; staatliche Regulierung von Bergbauaktivitäten; Umweltrisiken; unvorhergesehene Rekultivierungskosten; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes; und andere Risiken und Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, sein Explorationsprogramm bis Mai fortzusetzen, könnte es auf unerwartete logistische, bohrtechnische und andere Herausforderungen, Kosten oder Verzögerungen stoßen, die das Unternehmen daran hindern könnten, das Programm innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt abzuschließen. Jegliche Bohrungen hängen von den ausstehenden Ergebnissen des diesjährigen Programms und der Sicherung zusätzlicher Finanzmittel durch das Unternehmen ab. Dieses Programm könnte sich verzögern oder gar nicht durchgeführt werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sollte man sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden genannt werden und im SEDAR+ Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, sowie unter anderem: allgemeine Geschäfts-, Wirtschafts- und Bergbaubedingungen; Wechselkurse; geologische Bedingungen; Angebot und Nachfrage nach Rohstoffen; dass Finanzierungen bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen und dass das Unternehmen keine wesentlichen Arbeitskonflikte, Unfälle oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen erleidet; die Stabilität und Vorhersehbarkeit des politischen Umfelds und der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Erlaubnisse, Lizenzen, Genehmigungen und/oder Zulassungen von den zuständigen Aufsichtsbehörden zu erhalten, aufrechtzuerhalten, zu erneuern und/oder zu verlängern; dass die Vertragspartner die vereinbarten Leistungen erbringen; und die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin qualifiziertes Personal und Ausrüstung rechtzeitig und kosteneffizient zu beschaffen, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese Vorsichtshinweise eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, da diese mit Unsicherheiten behaftet sind. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Aussagen, die sich auf "Mineralressourcen" beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Informationen, da sie die implizite Einschätzung beinhalten, basierend auf bestimmten Schätzungen und Annahmen, dass die beschriebenen Mineralressourcen in der Zukunft gewinnbringend produziert werden können. Zukunftsgerichtete Informationen werden zur Verfügung gestellt, um über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu informieren und es Investoren und anderen Personen zu ermöglichen, ein besseres Verständnis für das operative Umfeld des Unternehmens zu erhalten. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese Vorbehaltserklärung eingeschränkt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79111

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79111&tr=1

