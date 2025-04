APA ots news: Kunst und Künstliche Intelligenz beim Nagarro Art Forum

Wien (APA-ots) - Nagarro, internationaler Digitalisierungsexperte, lud Anfang April zur Vernissage des Nagarro Art Forums mit Digital-Künstlerin Stephanie Meisl. Rund 120 Gäste ließen sich auf die spannende Begegnung zwischen Kunst und Künstlicher Intelligenz ein. Im Eröffnungspanel diskutierten die Juristin Jeannette Gorzala, Tech- Experte Peter Ahnert und die Künstlerin u.a. über das neueste Bildgenerierungsfeature von OpenAI, den Einfluss von KI auf kreative Prozesse und Entscheidungsstrukturen sowie Verantwortung bei Fehlentscheidungen der KI. Die IT-Branche aus künstlerischen Perspektiven zu betrachten ist seit 2013 der Leitgedanke für das Nagarro Art Forum. Unter dem Titel "Taming the Algorithm: The Power and Limits of Computational Culture" eröffnet die aktuelle Ausstellung der Medienkünstlerin Stephanie Meisl neue Blickwinkel auf das Zusammenspiel von Kunst, Künstlicher Intelligenz und Gesellschaft - und regt dabei zur kritischen Auseinandersetzung mit unserer digital geprägten Realität an. Die Ausstellung ist bis Juli 2025 im Nagarro Hive in Wien mit Voranmeldung zu sehen. "Mit dem Nagarro Art Forum wollen wir Kunstschaffende fördern und Menschen zusammenbringen" , erklärt Paul Haberfellner, Managing Director bei Nagarro in Österreich und Initiator des Formats. "KI wirft viele Fragen auf. Unsere Kund:innen zeigen großes Interesse und tauschten sich auch aktiv mit der Künstlerin aus. Das ist für alle Beteiligten ein echter Gewinn." Kunst als Dialog - zwischen Menschen, Maschine und Wahrnehmung Den thematischen Auftakt lieferte die renommierte KI-Governance- Expertin Jeannette Gorzala , Gründerin von ACT AI NOW, mit einem praxisnahen Überblick zum EU AI Act und dessen Bedeutung für Unternehmen. In der anschließenden Podiumsdiskussion mit ihr, Stephanie Meisl und Peter Ahnert, Business Unit Lead AI & Data Europe bei Nagarro , wurde über die Wechselwirkungen zwischen Technologie, Gesellschaft und Kunst diskutiert. "Kunst ist mehr als ein Spiegel der Technologie - sie lädt uns ein, zu denken, zu hinterfragen und die Welt zu gestalten, bevor Algorithmen sie für uns gestalten" , fasst Stephanie ihre künstlerische Vision zusammen. Das Nagarro Art Forum hat einmal mehr gezeigt, welches Potenzial an der Schnittstelle von Technologie und Kreativität steckt. Die Besucher:innen tauchten tief in die Welt KI-basierter Kunst ein und erhielten zugleich spannende Einblicke, wie algorithmische Systeme zunehmend kreative Prozesse, unternehmerische Entscheidungen und gesellschaftliche Dynamiken beeinflussen. Über Nagarro Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, innovative digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten reaktionsschnell und erfolgreich agieren zu können. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine Fluidic Enterprise Vision aus. Nagarro beschäftigt knapp 18.000 Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. Weitere Informationen finden Sie hier . FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) Über Stephanie Meisl Stephanie Meisl ist eine der führenden Künstlerinnen im Bereich digitale Kunst und KI. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung erforscht ihre Arbeit die Schnittstelle von Kreativität und Technologie und bietet einzigartige Perspektiven für die IT-Branche. Durch preisgekrönte Projekte wie "OK Computer, I want Full Manual Control Now", "Schiele's Ghost", "The Blue Danube Project", "How Real Is The Digital Reality" und ihr digitales Alter Ego s.myselle hinterfragt sie Konzepte von virtueller Authentizität und Mensch-Maschine-Dynamik und inspiriert ihr Publikum dazu, die Rolle von KI in Kunst, Creative Industries und Gesellschaft neu zu denken. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Pressekontakt Madeleine Mitrovic Telefon: +43 664 4509961 E-Mail: mitrovic@double-m.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2749/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0147 2025-04-03/14:58