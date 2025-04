EQS-Adhoc: PUMA SE: Arthur Hoeld wird Vorsitzender (CEO) des Vorstands der PUMA SE

EQS-Ad-hoc: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

PUMA SE: Arthur Hoeld wird Vorsitzender (CEO) des Vorstands der PUMA SE



03.04.2025 / 16:21 CET/CEST

PUMA SE (ISIN: DE00069696303 WKN: 696960)

PUMA WAY 1, D-91074 Herzogenaurach

Arthur Hoeld wird Vorsitzender (CEO) des Vorstands der PUMA SE

Herzogenaurach, 3. April 2025 - Der Aufsichtsrat der PUMA SE hat heute beschlossen, dass Arthur Hoeld ab 1. Juli 2025 Mitglied und Vorsitzender (CEO) des Vorstands der PUMA SE wird.

Arne Freundt, CEO der PUMA SE, verlässt das Unternehmen nach 14 Jahren in verschiedenen Führungspositionen. Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat wird er zum 11. April 2025 aus dem Vorstand ausscheiden.

Medienkontakt: Kerstin Neuber, Corporate Communications, Kerstin.neuber@puma.com

Investor Relations: Gottfried Hoppe, Investor Relations, Gottfried.hoppe@puma.com



PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

